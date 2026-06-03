Gauchito Club y su hit Vulnerable: Gabo Nazar habla con Delfina Campos sobre la inspiración que los llevó a crear la canción

En una íntima conversación con la periodista Delfina Campos para el podcast La Maquina de Hacer Canciones, Gabo Nazar, integrante y compositor de Gauchito Club, desgranó los secretos detrás de Vulnerable, la canción que da nombre a su último disco y que se ha convertido en una pieza central del proyecto. Al definir el concepto que atraviesa la obra, Nazar explicó que, para una banda con la impronta de Gauchito Club, abordar la vulnerabilidad fue un mandato necesario dentro del género pop. “La vulnerabilidad tiene eso, con respecto al amor, es bancarse la que venga, a pesar de que te pueden hacer mierda; en este caso es que venga Cupido, me tire la flecha y vemos qué pasa después, pero voy a ponerle el pecho”, confesó el artista sobre el sentido profundo de la letra.

El proceso de composición, según detalló Nazar, se divide en dos polos marcados dentro de su personalidad artística: una faceta creativa y salvaje, que actúa como hormiga obrera, y una faceta analítica, encargada de la selección y el pulido técnico. “Cuando conviven los dos costados y respetamos los roles, podemos encontrar una objetividad que, si hacemos las cosas a las apuradas, perdemos”, sostuvo. En esta línea, el músico comparó la labor de un artista que debe defender sus canciones en vivo con ser un realizador de covers de su propia obra, lo cual exige una resignificación constante. “Tengo que ser generoso con el yo del pasado, porque sin él no podría estar haciendo lo que hago ahora”, afirmó, subrayando la importancia de la ingenuidad inicial, esa que permite crear sin el peso limitante de la información técnica excesiva.

Respecto a la construcción musical de Vulnerable, Nazar reveló influencias variopintas que van desde el pop contemporáneo de Rex Orange County hasta la nostalgia de Alejandro Sanz. La canción destaca por su estructura compleja y el uso de vientos y cuerdas, elementos que el autor suele idear primero tarareando sobre maquetas. “Me parece muy divertido hacer arreglos de viento; es algo muy noventero”, señaló, mencionando la minuciosa colaboración con el músico Joaco Ibarra para que los arreglos convivan en armonía sin competir entre sí. El resultado es un minimalismo sonoro que, por momentos, permite espacios de silencio esenciales, lo que el músico identifica como una búsqueda de autenticidad artística frente a lo efímero. Para Nazar, la música genuina se percibe cuando el artista se permite ser vulnerable y abandonar los bastones de seguridad que, en ocasiones, actúan como una trampa creativa. En última instancia, esta canción encapsula una emoción compartida, la de aquellas mariposas en la panza que, según concluyó el músico, son la esencia misma de una propuesta artística honesta que invita al oyente a conectar con su lado más sensible.