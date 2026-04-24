Longvie cerró un acuerdo para fabricar y vender productos con la marca Universal

Longvie movió una nueva ficha para fortalecer su competitividad en el mercado local. La empresa, comandada por la familia Zimmermann, cerró un acuerdo para fabricar y vender productos con la marca Universal, propiedad de la firma CaBosch.

En un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores, desde la compañía explicaron que aceptaron una oferta de licencia de uso de marca de la empresa CaBosch. Y a través de esta alianza -indicaron-, Longvie obtuvo los derechos para utilizar la marca Universal en todo el territorio nacional.

El acuerdo contempla, además, “condiciones de exclusividad en determinados ámbitos de comercialización”, lo que permitiría a la firma ganar terreno en canales específicos del sector.

Desde la conducción de Longvie señalaron que esta decisión no es aislada, sino que se enmarca dentro de su estrategia comercial vigente. Con la incorporación de Universal, la empresa busca ampliar su portafolio de productos disponibles para el consumidor; optimizar su oferta actual, adaptándose a las demandas del mercado; y fortalecer su posicionamiento competitivo frente a otros actores del rubro.

“En este contexto, se prevé que la implementación del acuerdo genere condiciones favorables para el desarrollo del negocio en el mediano plazo, en línea con los objetivos estratégicos de la sociedad”, indicaron en el comunicado.

En 1918, Raúl Zimmermann inventó el termotanque eléctrico con termostato

Asimismo, desde Longvie aclararon que el vínculo con CaBosch -quien posee el usufructo y derecho de uso de la marca Universal registrada en el país- es de carácter estrictamente comercial. Esto implica que no existe ninguna vinculación societaria ni laboral entre ambas firmas, manteniendo la independencia operativa de la licenciataria.

Fundada en 1929, CaBosch desarrolla equipos de calefacción y calentamiento de agua para uso doméstico -calefones, termotanques y calefactores-. ​En 1995 inauguró su planta en el Parque Industrial Tortuguitas.

Nueva planta de termotanques

En paralelo al frente comercial, Longvie avanzó con una nueva planta de termotanques a gas y eléctricos en Paraná, Entre Ríos. El proyecto -anunciado en 2025- demandó un desembolso de US$1 millón destinado a la incorporación de moldes y equipamiento de última generación.

“La nueva fábrica de termotanques nos permitirá lanzar una renovada línea de productos y fortalecer nuestra competitividad frente a las crecientes importaciones del sector. Esta iniciativa está alineada con nuestro objetivo de aumentar la participación de mercado y mejorar la eficiencia general del negocio”, habían señalado desde la empresa en un comunicado.

Fundada en 1918 por Raúl Zimmermann, y hoy en manos de la cuarta generación, Longvie produce lavarropas, lavasecarropas, estufas de piso, hornos, cubiertas, calentadores de paso, calentadores de acumulación y calefactores en tres plantas -ubicadas en Buenos Aires, Paraná y San Fernando del Valle de Catamarca- y da empleo a cerca de 600 personas.

Balances y perspectivas

La estrategia fue implementada tras un 2025 complejo en términos financieros. En su último balance, la compañía reportó una pérdida de $5421 millones, afectada por un cuarto trimestre donde la reactivación del consumo no se materializó tras las elecciones legislativas.

Sin embargo, el balance exhibió señales de ordenamiento: Longvie logró reducir casi a la mitad su rojo operativo frente al año anterior y registró un incremento del 10,08% en las unidades vendidas, a pesar de una caída en la facturación real del 16,8% debido a la presión sobre los precios.

Desde la empresa señalaron que están avanzando con planes “agresivos” de reducción de costos y complementando la producción con la importación “estratégica” de productos terminados, ampliando así la oferta de líneas y modelos disponibles para los consumidores.

“A medida que el crédito al consumo y a la construcción se normalicen, y la demanda general retome su dinamismo, esperamos obtener buenos resultados en los próximos ejercicios. Las alianzas estratégicas con el grupo Haier (propietaria de Candy) y el grupo Rotoplas continúan muy fuertes”, indicaron.