Carlos Baccetti revela las increíbles historias junto a Ramiro Agulla y cómo revolucionaron la publicidad

“La llama que llama”, el Renault Clio “Grande por dentro”, “Gueropa” para Clio MTV, el “Pacto con el Diablo”, las campañas para Itaú y aquella recordada “Perla” para Banco Provincia. Durante los años 90 y comienzos de los 2000, Carlos Baccetti estuvo detrás de algunas de las publicidades que trascendieron la tanda para instalarse en la cultura popular argentina. Junto con Ramiro Agulla construyó una de las sociedades creativas más influyentes de la publicidad local, una agencia que llegó a cosechar alrededor de 150 premios por año y a competir entre las tres más reconocidas del mundo.

Pero Baccetti cuenta esa historia lejos de cualquier solemnidad. Asegura que nunca estuvo “en la cima” y se define, entre risas, como “un pibe de ojos celestes y suerte”. Las anécdotas aparecen una detrás de otra: la cuenta que se jugaron en un partido de básquet, la vez que contrataron a La 12 para reclamar una cuenta de Renault, los dos Jaguars que le pidieron a Sir Frank Lowe o aquel Martín Fierro que perdieron y decidieron festejar frente a las cámaras como si hubieran ganado. Detrás del humor aparece también una manera de entender el oficio: salir a la calle, conocer al consumidor y pensar primero en el problema antes que en el aviso.

Y en casi todos esos recuerdos aparece Ramiro Agulla. Socio, amigo y compañero durante décadas, fue para Baccetti mucho más que la otra mitad de una dupla creativa. “Éramos uno solo”, dice. Su muerte inesperada atraviesa la conversación y abre un registro diferente, más íntimo, desde el que recuerda el vínculo, las aventuras compartidas y una forma de trabajar que parecía tener como principal objetivo pasarla bien juntos. Es ahí donde “Carlitos”, como lo llaman en la industria, corre el velo de su humor y abre camino a anécdotas desconocidas sobre cómo marcaron hitos.

-¿Por qué te dicen Carlitos todavía?

-Porque me parece que, viste que dicen que los hombres no maduran... Yo creo que sigo manteniendo mis ocho, nueve años. Eso se nota, se transmite y todo el mundo me dice Carlitos.

-¿Cuánto pesa realmente la suerte?

-Un montón. Estrategia y suerte, imbatible.

-¿Cuánto necesitás de cordura y cuánto de locura?

-Cien por ciento de cordura. Pero muchos huevos, que no es locura.

-¿Por qué?

-Porque ser osado no significa ser loco.

-Pero sí significa derribar infinidad de puertas…

-De alguna manera, llamar la atención, ser distinto. Te voy a contar un caso que te va a divertir.

Nos llama la cuenta de Topper. Te lo cuento porque esto tiene que ver no con locura, sino con osadía. Nosotros no teníamos ganas de tener Topper, teníamos ganas de tener Adidas o Nike. Voy a nombrar marcas, pero bueno, vengo de la publicidad.

Entonces no queríamos hacerlo. Estaba armada la reunión y contratamos Obras Sanitarias, la cancha de básquet y recitales. Llevamos cuatro o cinco pelotas. Nosotros éramos cuatro, Ramiro [Agulla] era grandote, alto, y vino la gente de Topper, que eran también cuatro o cinco. Les dijimos: “Jugamos la cuenta en un partido de básquet”.

Nos dijeron: “No, háganos una presentación, cuéntenos”. “No, somos todos mentirosos, somos todos malos. Hagamos un partido de básquet. Si nosotros ganamos, nos dan la cuenta”. Dijeron que sí y se puso picante. Ellos querían ganar. Hubo empujones, malos tratos y terminamos ganando. Y nos dieron la cuenta.

Lo que te quiero decir es que podríamos haber hecho una presentación. Con Renault, por ejemplo, nos sentamos en una sala de reuniones que daba a la calle. Estaba el señor Antelo y se escuchó afuera: “Chun, tun, tun”. Antelo dijo: “Otra vez los de la planta de Córdoba”. Cuando se asomó, estaba toda la agencia con La 12 de Boca, que habíamos contratado, con carteles que decían: “Queremos toda la cuenta”, porque teníamos una parte.

La otra parte la tenía Vega Olmos. Nosotros decíamos: “Queremos toda la cuenta. Vega Olmos queda lejos”, que era verdad. Nuestra agencia quedaba más cerca de Renault. “Vega Olmos es muy cheto”.

Y no solamente ganamos la cuenta, sino que tuvo un final muy divertido. Obviamente vino la policía y nos dijo: “Muchachos, ustedes cortaron la calle”. “Sí, porque queríamos la cuenta”. “Está bien, pero no pueden cortar la calle”. “Dale, ya está”. “Me tengo que llevar detenido a uno”.

Estábamos en una sala de reuniones, íbamos a hacer una presentación de un comercial, pero se tenía que llevar a uno. Ramiro dice: “Bueno, que me lleven a mí”. Y fue genial porque Ramiro ya se paró, posición vencida y manitos atrás.

-¿Y qué edad tenían ahí?

-Ya te dije: ocho años. Esa es la edad, no la cronológica.

-Siempre se habla de la dupla. ¿Qué significó para vos Agulla & Baccetti?

-Éramos uno solo. Ramiro y yo nos conocimos y, no sé si te pasó, capaz te pasa en el amor o con tu mujer, que mirás a alguien y decís: “Es él”. Yo quería estar con él y él quería estar conmigo. Juntos era más divertido, laburábamos menos y confiábamos en el otro. Lo que el otro decía estaba bien para uno, aunque no fuera compartido.

Yo tuve la tremenda suerte de conocer a Ramiro. Nos conocimos en la Universidad del Salvador. La agencia la abrimos cuando teníamos 23 años. Éramos dos nenes. Y justamente, estrategia y suerte.

Lo primero que hicimos con Rami... No teníamos oficina. Teníamos un Ford Sierra blanco automático de Rami y empezamos a escribir qué era lo que queríamos hacer con la agencia. Agulla & Baccetti no es el sueño de una agencia propia. Es el sueño de una agencia mejor.

Empezó como un statement de definiciones. Si vamos a abrir una agencia, no se tiene que parecer a ninguna. Tenemos que ser socios de los clientes porque sabíamos que es muy fácil, en nuestro laburo, ir a un cliente y convencerlo de que haga esa película rara que habíamos creado si la plata es de él.

Entonces agarramos 500.000 dólares, los pusimos en una cuenta y les avisamos a los clientes: “Nosotros vamos a jugar al fleje las ideas. Pero si le erramos en una, acá está la guita para ustedes. Te la devolvemos o te filmo una nueva gratis”. Para que entiendas el grado de sociedad que teníamos con los clientes. Entendíamos que era la única manera.

Nosotros éramos muy amigos de los clientes. Viste que en una mesa está el cliente de aquel lado y vos decís: “Estos son unos boludos, no entienden nada”. Y ellos dicen: “Estos pelilargos están pensando en premios”. Nada bueno sale de ahí. No pasa nada.

Ahora, cuando vos decís: “Yo confío en este tipo y este tipo confía en mí”, cualquier boludez que se diga es un punto de vista posible para ser revisado.

-Ustedes se conocen en la universidad y se hacen amigos inmediatamente.

-Inmediatamente.

-O sea, ese día se hace tac.

-Yo estaba en El Salvador un año más grande. Él estaba un año más abajo. Nos cruzábamos en los pasillos. Lo veía. Ramiro era muy alto, tenía el pelo largo. A mí me hacía acordar a Fish, el cantante de Marillion. Nos saludábamos: “Hola, hola”. Nos mirábamos... Hoy sería un meme.

Y un día yo estaba buscando a un redactor y me dicen: “Mirá, hay un Ramiro en Thompson que parece que la viene rompiendo”. Y era él. Yo recuerdo ese abrazo. Nos habíamos visto tres veces en El Salvador, en los pasillos, y de repente fue esta cosa sentida. Se me pone la piel de gallina todavía hoy.

Ahí le dije a Gabriel Dreyfus, un gran creativo: “Mirá, quiero laburar con él”. La carpeta no era buena, pero ninguna carpeta era buena a los 20 años. Me dice: “No, chotísimo. Buscate otro”. Yo simulé que hacía algo, pero no buscaba. Capaz vi mejores cosas, pero era él.

Le insistí: “Mirá, yo quiero trabajar con él”. Gabriel me dice: “No, buscate otro”. Le dije que no, que era él. Y me dijo: “Mirá, es tu vida, es tu carrera. Hacé lo que quieras”. Lo llamé, nos encerramos en una habitación y no nos separamos nunca más. Llevamos, qué sé yo, 40 años.

-Y desde que anotaron ese mantra de todo lo que no querían ser y de lo que sí querían ser, ¿cómo fue el camino hasta convertirse en una de las tres mejores agencias del mundo?

-Cuando estábamos en Young, que era la agencia donde nos conocimos, donde estaba Gabriel Dreyfus, empezamos a hacer tres o cuatro piezas que funcionaron muy bien. Debido a esas piezas nos ascienden a directores creativos con 22 años. Pero nos separan: mitad de la agencia para Ramiro, mitad para mí. Y ese día renunciamos.

No lo podían creer. Decían: “Pero los acabamos de ascender”. Íbamos a ganar más...

-Pero te regalo tener que gestionar a dos talentos como ustedes…

-Era muy complicado. Nosotros renunciamos y nos vamos a una agencia que era Verdino Bates, donde somos la primera dupla de directores creativos. Ese año ganamos, creo, tres Clios y un Cannes. No se ganaban premios internacionales ni en pedo. Nosotros ganamos tres.

Y a Verdino le costó, porque era la película que él quería que se llamara El joven Verdino y esto era Frankenstein. Entonces se empezó a complicar un poco. Ahí fue cuando dijimos: “Mirá, la única manera de hacer lo que uno quiere es en tu propio lugar”.

Entonces decidimos irnos, escribimos el mantra y empezamos. La primera cuenta fue Sanyo de Rubén Cherñajovsky.

La anécdota con él es genial. Nos juntamos en un bar y le decimos: “Mirá, nosotros estábamos pensando 10.000 dólares por mes”. Y dijo: “Perfecto, 200 dólares por mes. Me cierra perfecto”. Espectacular. Y nos fuimos con una cuenta y 200 dólares por mes.

Ahí salimos a buscar a Raúl Naya, un magnate de los medios que apostó y nos puso un millón de dólares para que la agencia arrancara sin tener nosotros la presión de estar pagando sueldos. Éramos cuatro.

-Y después, ¿cómo siguieron?

-Cherñajovsky nos da la primera cuenta. Decidimos ir a Naya, guardamos medio palo en el banco e hicimos el cálculo: nosotros íbamos a cobrar 200 dólares cada uno por mes. Tirábamos dos años. Teníamos dos años para demostrar con esa cuenta que éramos buenos.

Alquilamos la casita de Belgrano y ahí nuestros laburos ya empezaban a trascender. Vino la cuenta de Itaú, que fue la primera cuenta grande. Eran señores brasileros, gente de mucha plata, sponsoreados por Hugo Boss.

-Era la época en la que Itaú tenía un plan de expansión muy fuerte en la Argentina, con ese naranja imponente que no conocíamos.

-Cuando viene Itaú, la historia es muy divertida. La agencia era una casita alquilada, hecha mierda. Vinieron todos estos señores de Hugo Boss y nosotros les pedimos a cinco o seis amigos que simularan que estaban trabajando, como si la casa estuviera en obra. Golpeaban paredes, pintaban, y nosotros salíamos y les decíamos: “Señores, por favor...”. Como diciendo: “Tenemos la casa en obra”.

Me acuerdo de que nos dieron un estudio de mercado enorme, por el que habían pagado una fortuna, cuya conclusión era que la gente odiaba los bancos. Y yo decía: “Te lo hubiera dicho gratis”. La gente odiaba a los bancos.

Lo que hicimos fue decirles: “¿Nos dejan agregar una pregunta más en un estudio de mercado?”. Nos dijeron que sí. Hicimos una sola pregunta con una investigadora, Vida, la mamá de Leandro Raposo. Y arrojó un resultado muy interesante: del 100% de la gente bancarizada, el 95% estaba a las puteadas. O sea, casi todos. Y de ese 95%, el 90% no cambiaría de banco.

-¿Por qué?

-Porque es sistémico, no marcario. “Todos los bancos me cagan, ¿para qué me voy a ir a otro? Si ya sé que este me caga, me quedo acá y simulo demencia”. ¿Para qué me voy a ir a otro?

-¿Y con eso qué hicieron?

-Hicimos una película para Banco Itaú en la que estaban todos los directorios de todos los bancos, unos señores feos, gordos y con habanos en la boca, escuchando a un chico joven que les contaba que iba a llegar Banco Itaú y que prometía atender bien a la gente. Y estos tipos decían: “¿Atender bien en un banco? Nadie va a creer eso”.

Buscamos indignación, que la gente se indignara. Pero, a la vez, nos juntamos con Itaú y les dijimos: “Escuchame una cosa, ¿por qué van a venir a este banco? Son brasileros. Nos ganaban al fútbol todos los domingos. Odiábamos a los brasileros, no son suecos”.

Entonces empezamos: “Mirá, los bancos acá en la Argentina cierran a las tres de la tarde. ¿Pueden cerrar a las cinco?”. “Sí”. “Tenemos dos o tres cajeros por sucursal, ¿pueden tener diez?”. “Sí, en Itaú, tráiganlos todos para acá. Pongamos diez”. “¿Dan intereses por cuenta corriente?”. “Caja de ahorro”. “¿Pueden dar por cuenta corriente?”. “Sí”.

Empezamos a hacer una lista de cosas reales que podían hacer para el consumidor y salimos con una campaña que indignaba a la gente. Sistémicamente estaba todo mal, pero este banco venía de verdad y atrás tirábamos todos los beneficios que quería ofrecer. Con cinco sucursales se transformó en el tercer mejor banco. Y Domingo Cavallo, ministro de Economía en su momento, dijo: “Tuvo que venir un banco brasilero a explicarnos cómo se tiene que trabajar”.

-¿Cómo surgían esas ideas? ¿Cómo era el detrás de escena? ¿Se juntaban ustedes dos y empezaban a disparar ideas?

-Nosotros teníamos una característica que pocos tienen: no jugábamos a la publicidad. Vivíamos realmente las marcas. Todos los equipos creativos tenían que estar en la calle, vivir la marca, ser pasionales. Se tenían que llenar de experiencias para después vaciarse en un aviso y que la gente dijera: “A mí me pasa lo mismo”. Claro, porque yo lo descubrí viviéndolo.

Te voy a contar otra anécdota para que se entienda. Nos llama el señor [Horst] Paulmann, dueño de Jumbo. Fue rarísima la reunión porque invitó a cinco agencias a la vez. Estaban cien personas de Young & Rubicam, doscientas personas de Walter Thompson y Ramiro y yo.

Entonces nos dice: “El supermercado Jumbo es un poco más caro que el resto, pero la gente cree que es mucho más caro”. Y hacía así con la mano: “Somos así de caros y la gente cree que somos así de caros. Vayan a hacer una campaña para que la gente pueda entender que somos así de caros y no así”.

Listo. Nos fuimos todos con el brief. Fuimos la única agencia que mandó a toda la gente a comprar la canasta básica a todos los supermercados. Pan, huevos, leche... Jumbo, Coto, Carrefour, todos.

Un día pusimos sobre una mesa las bolsas, para tener los logos, y los tickets. ¿Y qué descubrimos? Que Jumbo era más caro.

Pero cuando empezamos a ir al supermercado descubrimos un montón de cosas. Jumbo tenía los techos pintados de blanco, Carrefour de negro. Daba una sensación mucho más limpia. Medíamos la distancia entre góndolas. Había productos importados. Los pibitos te ponían las cosas en las bolsitas y, si precisabas, te las llevaban hasta el baúl.

Entonces salimos a investigar en el mercado y la gente dijo: “Eso me interesa mucho porque yo paso ocho horas mensuales en un supermercado y eso lo pago”.

Hicimos una campaña donde boludeábamos a Carrefour con eso de que, si encontrabas un precio mejor, te devolvían la diferencia. Era una mina que decía: “Yo compré esto en Jumbo y lo pagué lo mismo que acá, y quiero que me devuelvan la diferencia”. “Pero es el mismo precio”. “Sí, pero allá pude elegir entre distintas marcas, pagué con la tarjeta que quise. Así que considero que esto acá lo pagué caro”. Jumbo triplicó el ticket inmediatamente después de la campaña.

-¿Les costaba que les compraran las ideas? Porque estaban, como dicen los chicos, en su prime. ¿Todo se lo compraban?

-Hablábamos con este convencimiento con el que te estoy hablando. Era muy difícil rebatirnos algo porque íbamos con información. Cuando nos llama YPF para lanzar la marca Fangio, lo primero que hacemos es mandar a toda la agencia, inclusive nosotros, con un celular a las estaciones de Shell, de Esso... “¿Por qué no cargás en YPF? ¿Por qué cargás acá y no en YPF?”. Y apareció un tema de credibilidad de la marca.

Entonces dijimos: “No podemos lanzar Fangio si hay un problema anterior: creen que la nafta de YPF está adulterada o que en algún momento lo estuvo y todavía siguen teniendo dudas”. Frente a eso es imbatible. Porque no le estás vendiendo una idea, le estás vendiendo una solución.

-¿Y cómo atacaron ese concepto con Fangio?

-Hicimos una campaña institucional, una película divina que decía: “YPF cambió. ¿Y saben por qué cambió? Porque mis hijos también son argentinos y quiero dejarles el mejor producto para cuando ellos...”. Se generó una situación de credibilidad, o un comienzo de credibilidad. Después lanzamos la nafta, pero estratégicamente era lo que tenían que hacer.

Entonces no es que fuera fácil o difícil comprarnos las ideas. Nosotros sabíamos qué pensaba el consumidor y nunca laburamos para las marcas. Yo no laburaba para los clientes. Yo laburaba para los clientes que compraban los productos, para el consumidor final.

-¿Y cómo surge “La llama que llama”?

-“La llama que llama” sale de Telecom. Era una compañía francesa, fría, y nos pidieron empezar a trabajar un poco ese tema. Entonces salió una campaña anterior, no sé si te acordarás, pero podés decirme que sí, que eran chistes de larga distancia. “Perú, ¿cómo le va?”. “¿Perú? No me corte”. De hecho, ahora se viralizó. “Hola, rabino”. “No me cortes”. “Israel”. Bueno, era una campaña donde hacíamos chistes.

-¿Hoy sería cancelado ese humor?

-Por supuesto. Pero hoy es más necesario hacer lo que hacíamos antes, porque antes estaba permitido. Hoy tenemos que hablar un poco de la cancelación. No puede ser que porque yo pienso distinto las redes decidan que pienso mal y me peguen un tiro. Me cancelan.

El crecimiento está en la diferencia. Si no, vamos a formar comunidades de diez personas que piensan lo mismo y no podemos compartir ni siquiera una diferencia. ¿Cómo puedo entenderte? Como decía Borges, para amar a una persona tenés que entender su historia.

Entonces, la única manera que yo tengo de entender a un kirchnerista, que no lo soy, es escuchándolo y aprendiendo cuáles son los puntos de explicación que tiene para darme sobre por qué piensa así.

No sé si viste que hicimos con Rami, en nuestro último trabajo, las llamas en NFT. Las llamas políticamente incorrectas.

-Totalmente disruptivo.

-¿Para qué lo hicimos? Primero, porque el humor es un puente. El humor es una revolución. La revolución siempre sale de ahí.

Y lo que queríamos era cancelar justamente la cancelación, porque teníamos información que decía que el 50% de los chicos menores de 15 años en Inglaterra preferían decir lo que creían que era aceptable antes que lo que realmente pensaban.

Entonces dijimos: “Bueno, este es el momento para dinamitar eso”. Y salió una llama que era irrespetuosa de más, justamente para joder. El objetivo era ese: a través del humor, joder.

-¿Qué sentiste cuando te enteraste de que tu dupla, que Ramiro, había pasado a otro plano?

-Que se murió.

-Que se murió. Cuesta decirlo. Pero, como vos pusiste, entre el cielo y la tierra solo cambiamos...

-Solo cambiamos la posición del lodo…

Me mató. Parte de mí murió. Por lo inesperado, por lo que lo quería. Fue algo para lo que no encontraba parámetros para entender qué sentir. Fue como una bomba atómica.

Ramiro tenía 60 años, estaba divino, había adelgazado. Creo que falleció un jueves o un viernes y nosotros el lunes nos íbamos a dar una charla juntos a Uruguay. Entonces fue como una bomba.

Después entendí algunas cosas. Viste esos procesos de entendimiento que son realmente absurdos. Primero, esos pasos para entender la muerte... Es una pelotudez, porque yo decía: “Dale, dejame llorar, romper vidrios”. Pero entendía que la gente que Dios quiere se la lleva joven. Ramiro está más cerca del Club de los 27 que de la edad a la que murió.

Y yo quedé como un emisario acá para tratar de explicar qué pasó.

-¿Y se te vienen todos los recuerdos juntos en ese momento?

-Se vinieron todos los recuerdos juntos. Hace poco di una charla en el Círculo de Creativos en honor a Ramiro y hablé dos horas y media. Mi mujer y mi hija me dicen que me debe gustar mucho mi voz, y debe ser así.

-¿Por qué?

-Porque no paró de hablar. Aparte, me gusta hablar de los temas que no sé. Él sabía que soy mejor hablando de cosas que no sé. Porque, hablar es como la política: no sabés qué dicen en los debates, pero sí cómo lo dijeron. La forma es mucho más importante hoy, sobre todo hoy, que los textos que se dicen.

Pero hablé dos horas y media y debo haber contado una sucesión de eventos desde que nos conocimos en la facultad hasta que el Gordo se murió. Y debo haber contado el 10% de las anécdotas que tenemos juntos.

-Hay una anécdota de un Jaguar, cuando vendieron parte de la compañía. ¿Cómo es?

-A nosotros nos compra Sir Frank Lowe. Lowe era como la agencia de la década inglesa, finísima. Tenía una oficina divina en Hyde Park. Cuando ibas a su oficina tenía unas fotos increíbles, todos originales de David Hockney, de Helmut Newton.

Y tenía una foto así, chiquitita. Le digo: “Qué buena esta foto”. Y me dice: “Esta es la primera foto de la historia. Es la foto del inventor de la cámara fotográfica con una caja de zapatos. Salió al frente de su casa y probó la sensibilidad y el lente”. Y él tenía esa foto.

Este señor, Frank Lowe, se enamoró de los ojos celestes y nos compró el 10% a cada uno. Fuimos a Inglaterra, firmamos y, cuando nos estábamos yendo, Ramiro le dice: “Mirá, si querés que te representemos en Buenos Aires, tenemos que tener dos Jaguars. No podemos tener otro auto”.

La contestación de Frank Lowe fue muy divertida. Primero: “Aprendé a pronunciarlo, porque si decís ‘Shaguar’, te voy a dar la ducha de Shaguar. Esto se llama Jaguar”. Y nos dijo: “No, váyanse. Ya les estoy pagando un montón de guita”.

“Dale, boludo, esto es marketing. Lo que estamos hablando es marketing. Nosotros precisamos dos Jaguars”.

Un día llegamos a Buenos Aires y, un mes después, nos llama un tipo y nos dice: “No entiendo nada. Hay dos Jaguars”. Uno azul, que había pedido Ramiro. Yo pedí verde inglés, con asientos de cuero, un S-Type. Y yo manejaba un Fiat Uno hecho mierda, un ex taxi.

-¿Y cuando viste el Jaguar?

-Me sentía Susana Giménez. No lo podía creer. Me voy con el Jaguar y dejo el auto ahí, en Libertador, colgado. Nunca más fui a buscar el Fiat Uno. No sé dónde estará.

-¿Dónde está?

-Debe estar ahí. No sé, se degradó.

-Yo te pregunté por esta anécdota y vos me dijiste: “Te quiero contar otra sobre el Gordo”.

-El último Martín Fierro. Nosotros habíamos ganado montones de Martín Fierro, no porque éramos buenos, sino porque nuestras películas eran más populares, posiblemente. Entonces llegaban más y veníamos ganando.

En el último Martín Fierro le digo al Gordo: “Mirá, ya no debe ser negocio que siempre ganemos nosotros. No le debe servir a nadie. Entonces, seguramente este año lo perdamos. Así que no vayamos”. Y el Gordo me dice: “No, vamos. No podemos cagar a todo el mundo”.

-No es un consejo de buen perdedor el tuyo.

-Claro. Digo: “Nos quedamos en casa, nos abrimos un vino, nos quedamos tranquilos, miramos algo”. Me convenció el Gordo, porque convencía.

Pero no entramos a la ceremonia, allá en el Hilton. Nos quedamos afuera tomando un vino y, en un momento, viene: “Y ahora, publicidad”. Viste cómo es el tema: una agencia, dos agencias, tres agencias, pantalla dividida, y Ramiro y yo parados delante de todo el camino que nos llevaba hasta el escenario. O sea, estábamos en la puerta de entrada y el escenario estaba allá.

Ramiro me dice: “Si perdemos, festejá como que ganamos. El director no sabe quién es quién en publicidad”.

Entonces el ganador es Young & Rubicam y Ramiro y yo: “¡Carajo!”. Agarrados, abrazándonos, haciendo gestos. La luz se queda prendida. Vemos al señor de Young & Rubicam que va para allá, sin cámara, y nosotros vamos saludando. Llegamos a la primera mesa y estaba Suar. “Adrián, ganamos”. Y el camarógrafo: “Vamos, vamos”. Para todo esto, el señor de Young & Rubicam ya se fue, dio su discurso, nadie tenía cámara. Y en un momento le digo al camarógrafo: “Nosotros no ganamos”. Me acuerdo de que el tipo nos insultó.

-Bueno, todavía se están riendo.

-Claro. El tipo hizo así, como diciendo: “Boludo, nos cagaron todo el segmento de publicidad”. Y lo cagamos. Me acuerdo de que Jorge Lanata al día siguiente dijo: “Lo mejor del Martín Fierro fue lo que hicieron Agulla y Baccetti”.

Pero yo aprendí de esa anécdota con el Gordo que, perdiendo, nos cagábamos de risa. O sea que perdiendo ganábamos un montón.

-¿Y en qué momento decidieron que eran caminos distintos?

-Nunca.

-Pero en un momento, con la agencia dijeron no seguimos.

-Cuando el Gordo se mete más en política. A mí la política no me significaba... Cuando vos vendés un chocolate dulce con almendras, la gente lo come y es un chocolate dulce con almendras. Cuando vos vendés un candidato y esa noche mágica se acostó candidato y se levantó presidente, y después no va a hacer nada de lo que prometió que iba a hacer, yo te estoy obligando a que mastiques un chocolate amargo cuatro años. A vos y a todos los que no lo compraron también.

Me pareció que era un poder desmesurado el de la campaña política. Creo que ahora no tiene el poder que tenía antes, pero Ramiro, con esa arma, con “Dicen que soy aburrido”, movió intención de voto.

También lo lastimaron un montón y lo golpearon mucho porque después resultó que el presidente no era como todos querían y fue un poco culpa de Ramiro. Entonces era injusto.

Las veces que Ramiro se metía en política... El papá de Ramiro fue gobernador de Santa Cruz, fue asesinado, y él tenía ese gen. “Dicen que soy aburrido” lo leíamos juntos y lo escribíamos juntos, solo que yo no participaba. Ramiro hacía la política y yo me quedaba con la agencia.

Después era divertido cuando estábamos en otro país. La primera de Bachelet en Chile fue divertido, algo de Fox en México fue divertido. Pero cuando no era para tu país, cuando sabés que no tenés esa cuerda colgada en el cuello de que, si las cosas no suceden como vos querés que sucedan, no solamente como publicista sino como ciudadano, te sentís más parte de lo que no pasa, a pesar de que no tenés nada que ver. Y es una carga que a mí, por lo menos, me pesó un montón.

-Cuando vino “El Diablo” con Renault, una campaña que también fue premiada por todo el mundo, ¿cómo surgió?

-Renault fue un cliente que nosotros queríamos mucho. Esto que te decía de la mesa con Renault: tuvimos una energía muy profunda con el gerente de marketing.

Con el Renault Clio, un auto de gama baja, nosotros tiramos el concepto “Grande por dentro”. Primero, porque el auto era grande por dentro y, segundo, porque decíamos: “Si hay gente que tiene buena onda, ‘Grande por dentro’ le va a ir muy bien. Y si sos un garca, andá a Peugeot, andá a Citroën, que son autos para ustedes, señores”. Nosotros queríamos el tema de “Grande por dentro”.

Te voy a contar otra cosa porque esta campaña fue una de las películas que ganó absolutamente todo, pero hay otra muy interesante para que veas lo que era la agencia y por qué era distinta al resto. Creo que este ejemplo lo cuenta muy bien.

En un momento, Renault nos dice: “Tengo un problema. El Renault Clio va a tardar un año en traer los modelos nuevos. Hay un atraso en el envío desde Francia y este año tengo el motor viejo, el modelo viejo, y se nos viene toda la competencia en este segmento con autos del carajo, enormes, divinos, tecnológicos. Necesito que veamos cómo podemos hacer para que no se nos caiga la marca Clio”.

Entonces dijimos con Ramiro: “Tenemos que ayudar a un cliente que tiene este problema puntual. Durante un año va a tener un auto con el que no va a poder competir”. Y dijimos: “Hagamos ediciones limitadas con las marcas más importantes del momento”.

¿Cuál era una de esas marcas? MTV. Viajamos a MTV y les dijimos: “Mirá, vamos a hacer una edición limitada de mil autos: Renault Clio MTV”. “¿Y cómo va a ser el auto?”. “No sé, nos lo imaginamos”. En ese momento eran casetes, discos por todos lados, doce parlantes... Y nos dijeron que sí.

Sacamos una edición limitada Renault Clio MTV con un comercial que era “Gueropa”, que fue una pieza que se convirtió en el primer pattern de la Argentina para el mundo. Y el auto se vendió un montón. En menos de un mes se vendieron todos los Renault. Nosotros teníamos que bancar un año.

Lo más interesante eran dos cosas. Pensamos estratégicamente cómo ayudar a un cliente. La película, más allá de que fuera buena o mala, era otra idea. Clio MTV: esa era la gran idea. Después lo contamos así y lo podríamos haber contado de mil maneras más, pero esa era la idea.

Como era una película complicada, porque una vez que la ves es fácil pero era difícil de vender, usamos por primera vez el medio millón que teníamos guardado e hicimos una segunda campaña de Clio MTV. La hicimos en Miami, la teníamos filmada y no se la mostramos al cliente. Si esto funcionaba mal, ya estaba lista para salir. Nunca salió y nos la quedamos nosotros.

Pero de alguna manera te cuenta cómo resolvimos el problema que tenía un cliente, que no era de creatividad, sino de estrategia. Era una película complicada, por lo tanto filmamos otra. Al poco tiempo fue un éxito.

No sé si sabías esto, pero la segunda marca fue Apple. Una edición limitada Clio Apple, color gris. Clio Apple... se vendieron en un mes.

Nosotros queríamos con el Gordo que tuviera algo como hoy tiene Tesla, una tableta, que fuera muy tecnológico. No llegábamos a eso. No daba para una edición limitada en la Argentina. Terminó siendo gris y con algunas cositas. Pero hay un Renault Clio de los 90 que tenía la manzana de Apple en el tanque de nafta.

-Imaginate lo que era Apple en los 90, cuando empezaba y todo el mundo hablaba de lo que significaba. Y nosotros se lo pusimos a un auto.

Por eso te digo: en definitiva, la estrategia era ser siempre distintos. ¿Por qué iban a venir acá habiendo otras agencias? Un poco respondía a que entendíamos las marcas y qué pasaba con el consumidor antes de hacer un comercial. Y transpirábamos mucho la calle.

De hecho, hay una cosa que no se sabe que me parece muy divertida. Raposo, un gran creativo de la agencia, hoy exitoso en España, tenía un taxi. Después de trabajar doce horas en la agencia, a las nueve o diez de la noche se subía al taxi, llevaba gente y trataba de que, cuando le daban la dirección, el camino pasara por las vías públicas que él hacía para Renault. Así podía tener una conversación con el pasajero: “¿Qué te parece?”. Iba hablando de publicidad para conocer a la gente.

-¿Y eso duró mucho tiempo?

-No me acuerdo cuánto duró, pero para mí la agencia era eso. Transmitía eso. Fue un lugar mágico.

De hecho, hubo un año en el que ganábamos casi 150 premios. Frank Lowe, la agencia o la red Lowe, que no existía, pasó a ser la tercera que más premios ganaba con nosotros.

Y un día dijimos: “Basta de premios. Los premios alimentan un negocio que es de otros. El nuestro nos confunde, nos infla un ego que no queremos que nos infle”. ¿Cuánto gastábamos? Eran 300.000 dólares por año en premios, porque anotarse y salir costaba guita, Cannes sobre todo.

Entonces dijimos: “Muchachos”, y había físicamente 300 lucas verdes arriba de una mesa, “úsenlas para lo que quieran”. Me acuerdo de un pibe que se pagó un viaje a Pixar y trabajó en Pixar. Hubo gente que fue a redacciones de diarios, hubo libros, hubo cortos, filmaciones. Los proyectos que tenían los pibes para realizar, los bancábamos. Éramos como mecenas de la cultura de los pibes de la agencia.

Y eso también generó que la agencia tuviese, y tenga hoy, una mística que otras agencias no lograron. Porque, en definitiva, nuestra mayor preocupación era que los pibes que trabajaban con nosotros se sintieran bien. Es la teoría del postcapitalismo: si vos sos bueno, te vas a ir a otro laburo que te pague más porque primero le sos fiel a tu cabeza. ¿Cómo mantenés a un pibe bueno dentro de una estructura? Nosotros decíamos que la única manera era que él sintiera que esa estructura era de él.

-¿Cómo fue el día después, cuando de golpe la agencia la terminaban, ustedes dos decidían cambiar? ¿Te costó estar en la cima y después volver un poco al llano por un tiempo?

-No. Nunca estuve en la cima. Esto de “ojos celestes y suerte” suena gracioso, pero para mí rigió mi vida.

La publicidad para mí fue una excusa para pasarla bien. Y para Ramiro fue una excusa para cantar. Porque el Gordo era un cantante. El Gordo tendría que haber sido el cantante de Duran Duran. Ese era el camino de él y lo hizo a través de la publicidad.

No tengo nada contra aquellos publicistas que se toman su trabajo en serio y hacen cosas creyendo que sé cuánto. Nosotros queríamos estar juntos, divertirnos y, en ese relajo de inconsciencia como motor, nos fue muy bien. Porque la vida es así. Cuando planificás que pase alguna cosa, seguramente no va a pasar. Pero si dejás que el viento te lleve para donde te tiene que llevar y podés disfrutar ese empujón de aire fresco en la cara, digo: “Bueno, sos bendito”.

Yo creo que la agencia fue la más exitosa no por lo que hizo, sino porque logramos estar 25 años y no cagar a nadie. Divertirnos todos, hacer muchas fiestas, festejar muchas cosas, llenarnos de anécdotas y aventuras. Haber conocido a Ramiro. Por eso fue la mejor agencia.

Nunca cagamos a un cliente. No tenemos deudas. Dormimos tranquilos. Por eso la agencia era exitosa.

-Inteligencia artificial: ¿socia, aliada de la publicidad, enemiga?

-Gracias a Dios llegó la inteligencia. Yo la aceleraría lo más posible.

-¿Sí? ¿Pero no viene por todo?

-Sí, gracias a Dios.

-¿Por qué?

-Hay una teoría sobre las bombas atómicas: uno más uno es cero. Cuando Estados Unidos empezó a desarrollar la bomba atómica, un científico dijo: “Si Estados Unidos tiene la bomba atómica y los demás no, esto va a ser un caos. Pero si todos la tienen, se equipara”. Por eso uno más uno es cero. Esa es la teoría: todos tienen que estar equipados con bombas atómicas porque, donde dos se hacen los locos, se termina. Game over.

Con la inteligencia artificial me parece que pasa lo mismo. Primero, la singularidad. Están hablando de que va a ser en 2026. Era en 2040, después 2035, ahora empezaron a hablar de 2026. Y yo creo que, si aceleran, no va a haber tiempo para que los malos entiendan el poder que tienen. Y si llegan a entenderlo, game over.

Y bueno, game over, no pasa nada. Hemos perdido mil batallas. Yo creo que tiene que equipararse. Todo el mundo tiene que tener acceso y, si se ponen todos en pelotudos, se terminó. Y si entienden que no, la inteligencia artificial puede resolver absolutamente todos los problemas de la humanidad.

Dentro de 50 años, cuando en los colegios los chicos estudien Historia, la lupa va a estar en 2025, 2026, como el comienzo de la IA y singularidad. Y yo le tengo como una fe desesperada en que venga a solucionar temas que tienen que ver con la medicina, con energías, con la alimentación, con el derecho, con lo penal, con todo.

Hay experimentos que son muy interesantes, sobre todo en salud y en derecho. Viste estas juezas que están diciendo que no quieren que los chiquitos vayan presos a pesar de las barbaridades que hicieron. Cuando esa es la Justicia, que no es inteligencia artificial, y rige mi vida, yo realmente tengo miedo de extinción.

-Hicieron una publicidad muy recordada para el Banco Provincia…

-Creo que fue en 2001. Estos temas no se hablaban. Y cuando viene el banco para proponernos justamente vender un banco que cambia, me acuerdo de que hablábamos con Romeo y decíamos: “El cambio tiene que ser profundo”.

Estos temas empezaban a aparecer e hicimos una campaña con un travesti para el Banco Provincia, con “Perla”. Era en el campo, que era mucho más tradicional. Sin una sucursal, sin un cajero y con una marca llenándose de modernidad y hablando de temas de los que otros no hablaban porque eran unos cuellos duros.

Creo que estas cosas salen y son posibles porque hay un cliente que entiende que estratégicamente era lo que tenía que hacer.

-Cuando ves tu recorrido todo junto, ¿qué ves?

-Mil vidas en una. Pero yo tomé conciencia de esto ahora. Nunca fui consciente de lo que hicimos, nunca fui consciente de lo que armamos, nunca fui consciente de lo que logramos. Porque, en el fondo, fuimos parte de un cambio cultural de los 90. Viste esta cosa pop que teníamos... La transité completamente anestesiado o inconsciente.

Y cuando de repente me invitás a hablar acá sobre esto, son como puntos de contacto con lo que se hizo que, apenas salga de acá, voy a tratar de olvidar inmediatamente. Porque, primero, no quiero vivir en la nostalgia. Necesito salir de la bruma de la nostalgia.

Lo que se hizo, se hizo. Nada de lo que se hizo y fue un éxito me va a garantizar que vaya a ser un éxito en el futuro, porque es otro mundo. Es completamente distinto, es líquido.

Necesito mirar para adelante, romper los espejos retrovisores. Y me parece que es la única manera que tengo de seguir siendo un pendejo de ojos celestes con suerte.