El día en que Oscar Centeno habló ante el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, el caso de los Cuadernos de las coimas entró en una nueva etapa. Lo que comenzó con una caja llena de anotadores y grabaciones se transformó en una investigación judicial sin precedentes. Este episodio reconstruye cómo fue la negociación, el clima de tensión y las condiciones del pacto de silencio que permitió avanzar con las confesiones y proteger a los involucrados. A través del relato de Diego Cabot y el equipo de LA NACION, se revelan los detalles de la declaración clave, los acuerdos reservados y las estrategias judiciales que definieron el rumbo del caso. Un documental que muestra la trastienda entre la justicia y el periodismo, los dilemas éticos y la presión de manejar la información más sensible de los últimos años en la Argentina.

