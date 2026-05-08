El fin de la pirámide poblacional: cómo la ciencia de la longevidad redefine la madurez

El paradigma demográfico tradicional está mutando. Lo que históricamente conocimos como una pirámide poblacional, con una base joven amplia y una cima estrecha, se desplaza hacia una forma que los expertos describen como un bulbo de cebolla o un ánfora, caracterizada por la baja natalidad y una mayor expectativa de vida. Entrevistada por Sebastián Campanario Mercedes Jones, socióloga y directora de programas del Centro de Innovación de la Universidad de San Andrés, advierte que este cambio representa un éxito monumental de la especie humana en sus cuidados, aunque admite que como sociedad aún nos preparamos poco. Según la especialista, el desafío no reside solo en el aumento de los años vividos, sino en comprender el para qué de esta longevidad extendida.

En el marco del proyecto 122, Jones enfatiza que la clave para una longevidad positiva radica en la mentalidad y en el mantenimiento de vínculos estrechos. Al analizar casos emblemáticos como el de la francesa Jeanne Calment, quien alcanzó los 122 años, la experta destaca que estos perfiles desafían las normas establecidas con una vitalidad inusual. Al respecto, Jones señala: “lo más importante cuando hablas de calidad de vida tiene que ver con esta cuestión de pasarlo bien”. Para la socióloga, la clave de la rejuvenesencia mental es “amigarse con el yo actual” y abandonar el autoedadismo, ese prejuicio interno que muchas veces limita nuestras propias posibilidades de desarrollo durante la segunda mitad de la vida.

La experta cuestiona además las estructuras institucionales que aún persisten en excluir a quienes superan los 65 años, especialmente en el ámbito académico y laboral. “Justo que estás en la mejor etapa para poder generar legado, te excluyen”, lamenta Jones, quien propone repensar las organizaciones para que el conocimiento sea un motor intergeneracional. En Argentina, donde existen más de 8.000 centenarios, este fenómeno exige un cambio radical en la oferta de servicios y en la infraestructura urbana. La experta sugiere observar los contextos construidos, tal como se hace en países nórdicos o España, donde se integran el marco legal y la habitabilidad para combatir la soledad no deseada.

El enfoque hacia la longevidad requiere, según Jones, una medicina más funcional y holística, donde profesionales especializados en el bienestar del adulto mayor dirijan la orquesta de la salud. “Es un gran indicador cuando vos te autopercibís como una persona adulta”, afirma al referirse a la importancia de buscar atención profesional que prepare el cuerpo y la mente para el futuro. Finalmente, ante la pregunta sobre su propia visión de una vida centenaria, Jones reflexiona sobre la muerte como una transición y resalta: “lo que la oruga llama el fin del mundo, el resto del mundo lo llama mariposa”.