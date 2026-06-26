En una charla distendida que recorrió tanto los secretos del asador como las vivencias personales de su protagonista, Vilmar se presentó ante Roberto Funes en el ciclo ‘Lo de Funes’ para desgranar su particular camino. El hombre, oriundo de La Roque, Entre Ríos, sorprendió al revelar que su formación académica es la abogacía, una profesión que dejó atrás para dedicarse por completo a su verdadera pasión: el asado campero. Según Vilmar, el fuego y la cocina a cielo abierto han ganado una relevancia global inédita, permitiéndole llevar su técnica a escenarios internacionales. ‘Yo no creo que sea un maestro, simplemente enseño lo que aprendí de ver en el campo y de observar a quienes ya son profesionales’, confesó el asador, quien se ha convertido en una referencia ineludible en eventos gastronómicos.

El entrevistado explicó que su éxito no es producto del azar, sino del respeto por la tradición y el manejo de insumos específicos, como el uso de leña de espinillo, la cual, asegura, aporta un perfume inigualable que el quebracho no logra replicar. Ante la consulta de Funes sobre cómo logra atraer a alumnos de todas partes del mundo, el asador destacó la importancia de la trazabilidad en la carne: ‘Lo que busco es revalorizar la tradición argentina, saber de dónde proviene el producto y qué estamos consumiendo’. Con un tono siempre humorístico y la complicidad de Funes, el invitado recordó su breve etapa como modelo de pasarela a los 15 años, un pasado que el conductor no dejó pasar para bromear durante toda la entrevista.

Más allá de las risas, el asador se puso serio al hablar de la emoción que le genera su familia y el campo, lugar que define como su espacio en el mundo. Sobre el mercado de las carnes y el consumo actual, Vilmar analizó los costos comparándolos con otros productos de consumo masivo, sosteniendo que la ganadería requiere años de trabajo y dedicación constante. Consultada su visión sobre el futuro, el asador ratificó su deseo de continuar enseñando las raíces argentinas y de seguir representando al país en certámenes internacionales de ‘open fire’. La entrevista cerró con una payada improvisada por el invitado, quien logró emocionar a Funes al reflexionar sobre la importancia de los vínculos humanos, el amor y la gratitud en las rondas compartidas. A pesar de los chistes constantes y el estilo irreverente de la charla, la esencia del mensaje quedó clara: la cocina es, por sobre todas las cosas, un lenguaje de unión y respeto por las costumbres más profundas de nuestra tierra.