Juanchi Baleirón y el arte de producir: la magia detrás de su nuevo disco

En el marco del segundo episodio del podcast La máquina de hacer canciones, el músico y productor Juanchi Baleirón se sumergió en los pormenores creativos de Amor Bonsai, el reciente corte de difusión de Los Pericos. Durante la charla, Baleirón destacó la importancia de trascender la técnica para encontrar la esencia que define a las canciones. Al abordar la irrupción de la inteligencia artificial en el campo de la composición, el artista confesó una postura cautelosa pero abierta: “Es una herramienta más que sorprende por los resultados, pero que debe servir como una evolución que enriquezca lo que vos tenés”. Según el productor, el público argentino posee una sensibilidad especial para identificar la autenticidad, señalando que “el público rockero no come vidrio” y es capaz de filtrar aquello que carece de una base genuina.

Respecto a la construcción de Amor Bonsai, Baleirón explicó que el título funciona como una declaración de principios contra la automatización, al simbolizar un cuidado artesanal y paciente. “El amor hay que cuidarlo como un bonsai, que crece y que puede crecer mucho, por más que sea una cuestión de un tamaño pequeño”, afirmó. La canción, realizada en colaboración con la banda El Plan de la Mariposa, ejemplifica para el entrevistado cómo el trabajo colectivo puede potenciar la identidad de los proyectos. “Fue una cuestión de mutuo respeto y mutua manija; cuando empezó a cantar Seba, mandó lo que le pintó y agregó letras que no había, fue tan natural que no hubo que retocar nada”, relató.

En cuanto a su rol como productor, Baleirón enfatizó que su obsesión actual es alejarse de la perfección técnica en pos de proteger el alma de los demos iniciales. “Las canciones no se terminan, se dejan”, sentenció. Para el artista, el valor de una banda reside en su personalidad y actitud antes que en el virtuosismo técnico. Al analizar la trayectoria de Los Pericos, que este año alcanzan las cuatro décadas de actividad, Baleirón reafirmó que su vínculo con la música sigue atravesado por un componente irracional. “Muchas cosas puedo analizarlas como resultado de trabajo o inspiración, pero muchas otras se dieron por magia, y es eso lo que nos mantiene vigentes”, sostuvo. Finalmente, el músico reconoció que, aunque el rock actual parece atravesar una meseta, la diversidad de la escena permite que cada proyecto encuentre su propio espacio. “No se engaña al público, lo genuino siempre llega”, concluyó, reafirmando su compromiso con la búsqueda de sonidos que desafíen los moldes establecidos, sin perder nunca de vista el instinto que los llevó a la cima del género hace años.