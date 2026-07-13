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Así se vivió la noche que metió a Argentina en semifinales
13 de julio de 2026
11:04
La previa, los hinchas, el estadio, las historias y el desahogo de una noche inolvidable frente a Suiza
LA NACION
Matías Boela
Por
Matías Boela
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