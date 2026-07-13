LA NACION
ESTUVIMOS AHÍ: así explotó el estadio cuando Argentina llegó a semifinales ⭐⭐⭐

La previa, los hinchas, el estadio, las historias y el desahogo de una noche inolvidable frente a Suiza

Matías Boela
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Por Matías Boela
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