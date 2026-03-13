Por qué elegir bien es tan difícil: las claves para tomar mejores decisiones

En el segundo episodio titulado ¨Decisiones¨, del podcast “Los Stamateas” 10 minutos de reflexión, el reconocido psicólogo Bernardo Stamateas y su hija abordan la complejidad de la toma de decisiones, una acción que los seres humanos realizamos cientos de veces al día, desde la elección de hábitos rutinarios hasta definiciones que alteran el curso de nuestra vida. Según plantean Bernardo, nuestra actualidad es el resultado directo de lo que resolvimos en el pasado, y nuestro futuro dependerá de lo que decidamos hoy. “Todo se decide con las decisiones”, asegura Stamateas, al tiempo que advierte que incluso la omisión de elegir constituye, en sí misma, una determinación.

Al ser consultado sobre las dificultades que atraviesan las personas indecisas, Stamateas identifica el hiperanálisis como el obstáculo principala. En este sentido, subraya que cada elección conlleva intrínsecamente una renuncia. Por ello, aconseja abandonar el enfoque en lo que se deja atrás y centrarse en el beneficio obtenido, ya que “si me enfoco en lo que perdí, no disfruto lo que gané”.

Respecto a los dilemas de mayor envergadura, el autor sugiere una técnica cognitiva basada en la organización: realizar una tabla de doble entrada durante una semana para evaluar pros y contras. Esta metodología permite despejar la mente y evitar decisiones apresuradas bajo estados emocionales alterados. Stamateas es enfático al respecto: “Nunca hay que decidir con ansiedad, presión, miedo o bronca, o alegría”. Para él, las emociones actúan como sesgos que nublan el pensamiento lógico. Si la situación es urgente y de menor trascendencia, el psicólogo propone técnicas simples como el uso de una moneda para romper la parálisis, subrayando que “hacer las paces con el error” es fundamental para no vivir bajo el peso constante de la equivocación.

Damaris, por su parte, profundiza en cómo estas dinámicas impactan en los vínculos. Cuando una elección afecta a terceros, el proceso debe transformarse en una búsqueda de consenso, alejándose de la individualidad. Asimismo, Stamateas destaca la importancia de seleccionar con quiénes compartimos nuestras dudas: “Tiene que ser la gente que te quiere y gente nutritiva”. La clave del éxito, concluyen, reside en encontrar el equilibrio entre la escucha de la intuición y el análisis racional, sin permitir que el miedo al fracaso paralice el avance personal. La clave definitiva, según el especialista, es comprender que el error forma parte de la vida cotidiana y que siempre existen nuevas oportunidades para enmendar el rumbo.

Los invitamos a escuchar LOS STAMATEAS, el podcast de Bernardo Stamateas en LA NACION; está disponible en Spotify y YouTube, al igual que el resto de la oferta de podcasts de LA NACION.