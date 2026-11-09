Luciano Pereyra: “Hoy tengo una fe mucho más entrenada y a Dios mucho más presente”

Luciano Pereyra llega puntual. Saluda y tiene la calma propia de quien está orgulloso de sus raíces. Se le iluminan los ojos cuando habla de su familia, de sus padres, de su vida en Luján y de la posibilidad de moverse como uno más en su ciudad natal pese a que su carrera de músico lo llevó a territorios extraordinarios. Hay algo de su historia que se reafirma en cada tramo de la conversación: la gratitud por lo vivido, el valor de los afectos y una fe que, asegura, se volvió más profunda con los años. “Hoy tengo una fe mucho más entrenada y a Dios mucho más presente”, confiesa. Su vida, sin embargo, atravesó también momentos difíciles como cuando estuvo en coma y se aferró a una mano que lo trajo de regreso. Una mano que le dio calor como entona en esa canción una y otra vez ante estadios repletos que le muestran su mano.

A los 45 años se prepara para vivir un nuevo hito en su carrera: cantarle por segunda vez a un Papa, esta vez a León XIV y en su ciudad natal. La primera vez fue ante Juan Pablo II, en Roma, cuando era muy joven. Recién tomó dimensión de lo ocurrido al regresar a la casa de sus padres y leer en el diario que había cantado frente a dos millones de personas. Ahora, después de más de tres décadas de carrera, la experiencia adquiere otro significado. La Basílica de Luján, las calles donde jugaba a la pelota y el barrio donde creció serán parte de un encuentro que lo conmueve tanto como artista como creyente.

Luciano Pereyra recorre la música de su infancia, recuerda las guitarreadas que le dieron hogar y habla de los artistas que lo acompañaron en su formación. También reflexiona sobre la enfermedad que transformó su manera de mirar la vida, la decisión de preservar su intimidad, el miedo a dejar de disfrutar y su regreso a las raíces folclóricas con Tierra viva.

-Te toca cantarle por segunda vez a un Papa. ¿Qué significa para vos?

-Es una locura. Cantarle una vez a un papa ya es muy fuerte, pero tener la posibilidad de hacerlo por segunda vez, y además en mi ciudad, Luján, donde nací y vivo, es algo extraordinario. Esta vez no tengo que hacer tantos kilómetros: son apenas veinte cuadras desde mi casa.

-Vas a poder ir caminando, literalmente.

-Sí, tranquilamente. Me emociona mucho que, a esta altura de mi vida, con una fe mucho más entrenada, pueda ser anfitrión, como un vecino más, de un evento histórico.

En la ciudad hay un clima festivo, una energía de unión muy linda. En un mundo tan alocado, donde estamos bastante separados, que un acontecimiento de fe tenga esa capacidad de reunirnos me emociona profundamente.

-¿Siempre fuiste un hombre de fe?

-Sí, aunque de chico tenía una fe menos consciente. Con el tiempo, y a partir de las cosas que te pasan en la vida, vas entendiendo más. Hoy tengo una fe mucho más entrenada y a Dios mucho más presente.

-Ya le habías cantado a Juan Pablo II durante el Jubileo, frente a dos millones de personas. ¿Cuándo tomaste conciencia de la magnitud de aquel momento?

-Cuando salí al escenario y vi tanta gente, pero sobre todo cuando regresé a mi casa.

Fue todo muy vertiginoso. Estaba en Salta cuando me avisaron que iba a cantarle al Papa. Viajé a Buenos Aires, después a Roma, hicimos los ensayos y participé del evento. Regresé a la Argentina y enseguida volví a Salta para dar un concierto.

Cuando finalmente llegué a la casa de mis padres, en Luján, donde todavía vivía, encontré un diario que decía que había cantado ante dos millones de personas. Empecé a mirar las imágenes, se me cayó la valija y me fui a llorar a la cocina.

Ahí realmente tomé conciencia de lo que había vivido. Ahora, con el paso del tiempo, siento que voy a disfrutar esta segunda oportunidad de otra manera.

-¿Por qué hacés tanto hincapié en la edad?

-Porque la experiencia te forma. A los 18 años no sos la misma persona que a los 45. Miro hacia atrás y estoy muy contento por todo lo que viví y aprendí, y por haber podido crecer haciendo algo que me apasiona tanto como la música.

-Aquella vez cantaste Solo le pido a Dios. Ahora estás preparando otra canción para el papa León XIV. ¿Cómo te preparás emocionalmente para ese momento?

-Vocalmente me preparo con la misma intensidad de siempre, pero desde el corazón es mucho más fuerte.

Lo hablo con mis padres y nos emocionamos. Lo hablo con mi esposa y terminamos llorando. A veces estoy trabajando y me quedo pensando: “Le voy a cantar a un papa”.

Y encima va a ser en mi ciudad. El Papa va a recorrer lugares donde yo jugaba a la pelota y andaba en bicicleta. El último barrio por el que va a pasar antes de llegar a la Basílica es el barrio donde nací.

No tengo explicación para semejante emoción. Voy a tratar de estar lo más preparado posible, aunque sé que hay cosas que no voy a poder manejar.

Profesionalmente quiero dar lo mejor de mí, pero también disfrutarlo. Como creyente, tener esta posibilidad es literalmente una bendición.

-Podrías vivir en cualquier ciudad del mundo, pero elegiste quedarte en Luján, donde naciste y creciste. ¿Por qué?

-Porque me gusta mi ciudad y me siento cómodo ahí.

-¿Te gusta ser uno más?

-Sí, aunque en todos lados soy la misma persona. Pero en Luján está el cariño de la gente de toda la vida. Voy a la verdulería y hablo con el verdulero, con el carnicero. Muchos son amigos de mis padres o de mi familia.

Más allá de mi trabajo y del cariño que recibo, me gusta seguir recorriendo las mismas calles donde me crié.

-Siempre contás que tu papá, Ángel, te transmitió la pasión por la música y que tu mamá es quien te baja a tierra. ¿Cómo se construyó ese equilibrio?

-Creo que hicieron un gran equipo. Siempre digo que mi papá me dio la pasión por la música y mi mamá, la razón.

Mi papá me decía que había que sentir la guitarra, que tenía que vibrarte en el cuerpo. Y mi mamá me decía: “Está muy bien el sentimiento, pero para tocar la guitarra hay que estudiar. ¿Querés cantar? Hay que estudiar canto”.

Me enseñaron a creer en el trabajo, la dedicación y el tiempo. No creo en la suerte.

Los vi construir nuestra casa ladrillo por ladrillo. Mi papá trabajaba en una fábrica y también era pintor. Mi mamá lo esperaba con el cemento preparado y juntos iban levantando las habitaciones.

Esa casa la soñaron y la construyeron con sus propias manos. Para mí fue una enseñanza muy importante: para construir algo primero hay que soñarlo, pero después hay que trabajarlo.

-¿Cuánto influyó haber visto ese esfuerzo cotidiano de tus padres para valorar lo que hicieron por vos y por tu hermano?

-Muchísimo. Cuando te criás viendo eso, lo incorporás naturalmente.

También crecí en una casa muy musical. El primer viernes de cada mes se juntaban amigos de mi papá: un plomero, un carpintero, compañeros de trabajo. Comían empanadas y después llegaba mi momento favorito: la guitarreada.

Durante la semana eran obreros con sus herramientas, pero esa noche jugaban a ser músicos profesionales. Uno llegaba con una guitarra, otro con un bandoneón, otro con un bombo. Cantaban, ensayaban y se reían.

Para mí era maravilloso. Creo que hacer música me resultó más fácil porque la viví desde muy chico.

Y con el esfuerzo pasó lo mismo. No tengo muchos recuerdos de mis padres descansando o tomando vacaciones. Los recuerdo trabajando.

-¿Qué es la música para vos?

-Es un modo de vida. Siempre digo que me resulta mucho más fácil cantar una historia que contarla.

Una canción puede resumir una historia de amor, de vida o de trabajo. Y cuando la cantás en un concierto, descubrís que alguien la hizo propia, que se sintió identificado con algo que escribiste sin imaginar qué significado iba a tener para otra persona.

Ves parejas besándose, gente que se propone matrimonio o personas que se emocionan con una canción.

No deja de sorprenderme. A veces estoy arriba del escenario y me pregunto qué hago ahí, frente a tanta gente que viene a verme y me acompaña desde hace más de treinta años.

Siento que decir gracias es poco. Trabajo muchísimo y disfruto de lo que hago, pero todo lo que me dio la música sigue pareciéndome una bendición.

-En tu formación musical aparecen Horacio Guarany, Mercedes Sosa y el Cuarteto Supay, pero también Roberto Carlos y Frank Sinatra. Es una combinación poco frecuente. ¿También tiene que ver con tus padres?

-Sí. Los domingos, en casa, escuchábamos discos antes y después de comer. Había de todo: Conjunto Ibotí, Miguel Aceves Mejía, Juan Gabriel, Raphael, Pavarotti. Música de distintos géneros e idiomas.

Lo increíble es que después tuve la posibilidad de conocer, cantar y grabar con muchos de esos artistas.

Recuerdo estar en la casa de Mercedes Sosa escuchándola hablar. O terminar una gira e ir a visitar a Horacio Guarany para contarle cómo me había ido. Sus consejos eran importantes, pero también sus silencios.

Y después grabar con Juan Gabriel, con Raphael... Artistas que había visto por televisión o escuchado en la radio y que de repente tenía al lado, incluso dirigiéndome en un estudio de grabación.

-Empezaste muy chico y participaste de Festilindo. ¿Lo ves como algo positivo en tu carrera?

-Sí, porque para mí era un juego. No lo vivía como un trabajo ni como una presión.

Mis padres me acompañaban, pero siempre me recordaban que, si quería seguir aprendiendo, tenía que estudiar y ser responsable.

Ese juego se transformó en mi profesión y, de alguna manera, todavía sigo jugando. Cuando estoy en el estudio creando una canción o arriba del escenario con mis músicos, siento eso.

Por supuesto que detrás hay muchísimo trabajo: clases de canto, entrenamiento físico, descanso, alimentación, giras y reuniones.

Pero cuando llega el momento de subir al escenario, todo eso queda atrás. Para mí es como darle la mano a Dios y agradecerle directamente.

-¿Cuándo te diste cuenta de que tenías el don de cantar?

-No sé si es un don. A mí me gustaba cantar y mis padres vieron ese entusiasmo. Me ayudaron a trabajarlo y desarrollarlo.

Es como un jugador de fútbol: podés tener condiciones, pero si no entrenás, no descansás y no le dedicás tiempo, esas condiciones no alcanzan.

Con la música pasa lo mismo. Yo sigo tomando clases de canto, hago controles y ejercicios con especialistas en la voz, voy al gimnasio y trato de cuidarme.

Después el resultado puede salir bien o mal, pero lo importante es haber dado lo mejor de uno.

-Hablando de fútbol, jugaste en las inferiores de Boca, ¿cómo es tu relación con el fútbol y con Boca?

-Ya no soy tan futbolero como antes. Me encanta el fútbol, disfruto verlo y jugarlo cuando puedo, pero hay ciertas actitudes que me cansaron.

Entiendo que las chicanas forman parte del folclore, pero a veces se vuelven agresivas y dejan de ser un buen ejemplo.

Ves partidos de chicos de siete u ocho años que insultan al árbitro y te preguntás de dónde aprendieron eso.

Creo que cuando uno tiene cierta exposición también tiene una responsabilidad sobre lo que transmite.

-En tus conciertos hablás mucho del agradecimiento, de la fe, de la vida y también de la muerte. En 2011 atravesaste un problema de salud que terminó en una cirugía complicada. ¿Cómo fue ese proceso y por qué decís que te cambió?

-Para empezar, porque anatómicamente no sos el mismo después de una cirugía. Eso es literal.

Pero cualquier crisis emocional, espiritual o física te marca un antes y un después. Lo importante es lo que aprendés.

Por eso digo que hoy tengo una fe mucho más entrenada. Después de lo que me tocó vivir, especialmente con la salud, entendí muchas cosas.

A veces recién valoramos la salud cuando nos falta. Cuando brindás y decís “salud”, estás deseándole al otro algo verdaderamente importante.

Todo eso terminó apareciendo en mis canciones. No necesariamente de manera literal, pero sí en los mensajes.

Hoy agradezco todos los días a Dios poder despertarme, trabajar de lo que me gusta, abrazar a mis padres, a mi esposa y volver a mi casa.

Me encanta salir de gira, pero también me encanta regresar a Luján.

No pretendo predicar ni ser un pastor. Simplemente cuento mi experiencia. En un momento muy difícil me aferré a Dios y la fe me hizo bien. Por eso la recomiendo, como uno recomienda una buena película.

-En una de tus canciones hablás de estar al borde de caer, de perder la luz de la mirada y de una “hermana del alma” que te tendió la mano. ¿Cómo se transformó ese recuerdo en una canción?

-Cuando estaba saliendo del coma, la primera mano que agarré fue la de ella.

Estaban mis padres, mi hermano y ella, que justo estaba a mi lado. Le agarré la mano muy fuerte. Después hablamos de ese momento.

Fue una situación muy dura, también para mis padres. Ver a un hijo en esas condiciones debe ser terrible.

En la canción, esa mano es algo literal, pero también tiene un significado más amplio. Siempre decimos: “¿Me das una mano?”.

Los médicos también me dieron una mano. Soy un gran admirador de ellos. Dedican su vida a salvar vidas, y eso es extraordinario.

Yo estoy vivo gracias a ellos y gracias a Dios.

Por eso, cuando cantamos esa canción en los conciertos, invito a la gente a pensar en alguien que necesite ayuda. Dicen que cantar es rezar dos veces.

En su momento hubo muchas personas que hicieron cadenas de oración por mí. Yo creo que esa energía llega.

-¿A qué le tenés miedo?

-A no disfrutar. A perderme en cosas que me hagan salir del foco y no me permitan disfrutar lo que me toca vivir.

-Empezaste con el folclore y después recorriste géneros como las baladas, el pop y la cumbia. Ahora volvés a explorar tus raíces con un nuevo álbum. ¿Cómo vivís esos cambios musicales?

-Tiene mucho que ver con los discos que escuchaba en casa de mis padres. Nunca me gustó hacer un solo género.

Mi mamá es de Misiones y mi papá de Entre Ríos. En casa el folclore siempre estuvo muy presente, pero también las baladas, los mariachis y otros estilos.

Además, tuve un padrino artístico como Horacio Guarany, con quien podíamos terminar una guitarreada cantando en italiano, inglés o francés.

Todos esos géneros me formaron. Después fui encontrando los momentos y las personas indicadas para explorarlos.

Siempre doy el mismo ejemplo: si a un pintor le das un solo color para hacer un cuadro, lo estás limitando. Con la música me pasa lo mismo. Si hay tantos géneros, ¿por qué elegir solamente uno?

Mercedes Sosa cantaba canciones de Charly García y Fito Páez. Gardel cantó Las rubias de New York, y nadie va a discutir que era un cantante de tango.

Mercedes siempre me decía que cantara lo que me hiciera feliz. Horacio Guarany me aconsejaba lo mismo. Y Juan Gabriel, que me decía “Gallito”, me repetía: “Tú canta, no te preocupes por nada”.

-¿Qué querés transmitir con Tierra viva, tu nuevo disco?

-Siento que la tierra está más viva que nunca.

Cuando empecé a componer, la intuición me llevó otra vez hacia mis raíces. Me encontré escribiendo zambas, un huayno con sonidos actuales y dos chacareras.

Volver a grabar folclore me dio un aire fresco que quizás extrañaba de mis primeros discos.

El álbum también tiene las baladas y el pop que siempre me gustaron, pero con una raíz folclórica muy fuerte. Incluso en las baladas aparecen charangos, quenas y otros instrumentos tradicionales.

Le compuse una chacarera a mi esposa y otra a mi papá. Estoy muy feliz con ese regreso, pero desde un sonido actual.

-¿Qué lugar ocupa Si no es contigo dentro de ese proyecto?

-Es una canción que permite mostrar hacia dónde va el sonido del disco.

Tiene una producción muy pop, con elementos programados, pero se mezcla con charangos, bombos legüeros y quenas.

Puede sonar a huayno, a cumbia o a música urbana. Esa combinación de instrumentos y estilos me encanta.

-Hace tiempo que combinás instrumentos que, en principio, parecen pertenecer a mundos distintos. ¿Cómo descubrís esas posibilidades?

-Quizás siempre combinaron bien y uno todavía no estaba preparado para escucharlos de esa manera.

Una vez le preguntaron al Polaco Goyeneche qué le diría a un chico que solamente escuchaba rock y no quería saber nada con el tango. Él respondió: “Tranquilo, nene, el tango te espera”.

Con las canciones pasa algo parecido. Tengo temas que escribí hace muchos años y recién ahora me siento preparado para grabarlos.

Creo que las canciones llegan cuando tienen que llegar.

-Siempre fuiste muy cuidadoso con la separación entre tu vida pública y tu vida privada. ¿Cuándo entendiste que era importante mantener ese límite?

-Cuando abrí un poquito esa puerta y me pregunté por qué todo el mundo tenía que saber lo que pasaba en mi casa. No me gustó.

La terapia me ayudó mucho a entenderlo. También lo hablé con amigos actores y músicos que habían pasado por situaciones similares.

Me gusta que la vida privada siga siendo privada. Mi vida cotidiana no es tan distinta de la de cualquier otra persona, pero está en mí decidir cuánto quiero mostrar.

Con mi esposa elegimos cuidar nuestra intimidad. También respetamos la de nuestros amigos, porque quizás ellos no quieren aparecer públicamente.

No veo la necesidad de mostrarlo todo. Prefiero compartir mi música y mis canciones.

-Tenés un público que te acompaña desde hace más de treinta años. ¿Le tenés miedo al fracaso?

-Creo que el fracaso también forma parte del aprendizaje. Los errores, aunque uno no quiera cometerlos, sirven para crecer.

No sé si le tengo miedo al fracaso como tal.

-¿Y a quedarte sin voz? ¿Es el gran miedo de un cantante?

-Es algo que puede pasar. Por eso siento que cada vez que canto estoy rindiendo un examen.

Soy muy tímido y me pongo muy nervioso antes de salir al escenario. Me cuesta manejar esa sensación en la panza.

Pero si estudiaste y te preparaste, tenés más herramientas para que las cosas salgan bien y para cuidar tu voz.

-Como espectadores, a veces pensamos en el estrés que implica tener que salir siempre de buen humor, contento y con ganas de cantar.

-Sí, aunque creo que las redes sociales ayudan a mostrar un poco más de la vida cotidiana de los artistas, dentro de lo que cada uno elige compartir.

Las giras son agotadoras. Hay horarios complicados, poco descanso y muchísimo trabajo. Cuando mi esposa me acompaña, a veces termina cansadísima. Creo que hoy el público entiende mejor ese esfuerzo.

De todos modos, para mí el artista y el ser humano no están separados. El ser humano es el artista.

-Si tuvieras que ponerle un título de canción a tu vida, ¿cuál elegirías? Puede ser una canción tuya o de otro artista.

-Hay muchas. Podría ser Si el vino viene (“Si el vino viene, viene la vida”)...

-Y ahora también estás vinculado con el mundo del vino.

-Sí, lanzamos con amigos un proyecto que se llama Recordis. Tenemos tres vinos: Miradas, Parpadeo y Espejos.

También podría elegir Si se calla el cantor o My Way, que es un clásico.

Esta última resume muy bien lo que uno siente cuando mira hacia atrás y hace un balance de su vida.

-¿Qué te dio y qué te quitó la Argentina?

-Quitarme, nada. La Argentina me dio muchísimo.

Amo este país y me encanta vivir acá, a pesar de sus dificultades.

Como ciudadano me duelen la inseguridad, la mentira, la hipocresía y la corrupción. Pero nací acá y este país me dio la posibilidad de trabajar y crecer.

Creo que hay que esforzarse y salir a buscar las oportunidades. No van a llegar solas a tu casa.

-En 2027 volvés al Gran Rex. ¿Cómo equilibrás las canciones nuevas con esos clásicos que el público siempre quiere escuchar?

-Es un trabajo hermoso, aunque también lo sufro. Para incorporar canciones nuevas tenés que sacar otras de la lista, y muchas veces son temas que la gente quiere escuchar.

Es maravilloso que el público cante canciones que escribiste. Pero también me gusta presentar material nuevo.

Es como ponerse un zapato por primera vez: al principio cuesta un poco, hasta que se ablanda y empezás a sentirte cómodo.

Lo increíble es la respuesta de la gente. Hace poco presentamos una canción un jueves o viernes y enseguida la cantamos en el Movistar Arena. El público ya se la sabía. No lo podía creer.

Después te cuentan que se casaron con una canción tuya, que la usaron para entrar a su boda, que les recuerda a su madre o que van a tus conciertos con sus hijos.

Son tantas historias que no llego a tomar conciencia de esa dimensión. Y sigue emocionándome.