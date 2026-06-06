Marcelo Rinesi: El mito de la longevidad extrema y una tecnología que desinforma

En una nueva entrega de Proyecto 122, el tecnólogo Marcelo Rinesi se adentra en el complejo y a menudo mitificado campo de la longevidad. Lejos de las promesas optimistas que inundan las redes sociales y los medios, Rinesi plantea una visión escéptica, basándose en su experiencia personal como alguien que, a modo de hobby y con extremo cuidado, ha explorado fronteras biológicas. Para el experto, es fundamental mantener la cautela, recordando que si bien la genética aporta claves, el envejecimiento es un desafío técnico sin soluciones mágicas a la vista.

Al abordar el impacto de las denominadas zonas azules, aquellas regiones donde presuntamente la población vive más tiempo, Rinesi es tajante al definirlas como una construcción cultural más que científica. “Todas las culturas tienen historias o leyendas de alguna zona especial del mundo donde por un factor X la gente vive más. Atrae mucho emocionalmente. Es una leyenda básica”, señaló el especialista. Según Rinesi, estas narrativas suelen apoyarse en registros de nacimiento difíciles de validar y en sesgos estadísticos, funcionando más como una herramienta de marketing para la industria de la longevidad que como una base sólida para la investigación médica. “El problema fundamental de la industria de la longevidad como industria es que la leyenda vende más que el hecho, porque el hecho es que podemos poco”, sentenció.

En cuanto al rol de la inteligencia artificial y su aplicación en la salud, el tecnólogo advierte sobre el discurso de los ejecutivos del sector. Rinesi desestima la idea de que la biología sea un campo que se resuelve únicamente con fuerza bruta de datos. “Es falso lo que dice Jensen Wang de NVIDIA, que dice que entramos en la parte ingenieril de la biología y que por lo tanto es exponencial el avance. Si el CEO de McDonald’s te dice que vamos a vivir hamburguesas en 5 años, es marketing y no es medicina”, afirmó. Para el invitado, la medicina requiere una IA diseñada por biólogos y para biólogos, lejos de las promesas vacías que buscan atraer capital financiero bajo la excusa de curar el envejecimiento.

Finalmente, Rinesi ofreció un consejo pragmático para quienes buscan bienestar: ignorar la infodemia digital. Según su perspectiva, lo que consumimos en redes sociales condiciona nuestros hábitos de forma negativa. “La información es el input principal a la fisiología en los humanos porque es lo que determina qué haces. Lo que miras en el celular o lees en el diario o en un podcast no es gratis en tu salud”, concluyó, invitando a la audiencia a retomar el control de sus decisiones fuera del ruido algorítmico.