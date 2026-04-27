Proyecto 122: la revolución de la longevidad que redefine la segunda mitad de la vida
Muy pronto en LA NACION, se estrena una nueva temporada de podcast conducida por Sebastián Campanario, periodista y economista, para hablar sobre la longevidad
La segunda mitad de la vida puede ser mejor que la primera. En la última década, avances de ciencia ficción en las ciencias de la vida y una toma de conciencia masiva sobre las ventajas de sumar hábitos de bienestar revolucionaron todo lo que pensábamos que sabíamos sobre la adultez.
El récord de 122 años y 164 días de vida de la francesa Jean Calment es un símbolo en la agenda de la longevidad que está teniendo un crecimiento explosivo, y cuya característica más saliente tiene que ver con una proporción cada vez más grande de la población que llega a edades muy avanzadas en plenitud física y cognitiva.
La idea es romper con la dicotomía clásica de “prefiero vivir hasta los 80 en buenas condiciones y no hasta los 100 con mucho deterioro”: vamos por los 100 (o más) en plenitud. Como decía Silvio Soldán: “¡Los dos a la final!”.
Para eso hay que cultivar un muy buen “mindset de longevidad”, y este va a ser el eje central de la nueva temporada de Proyecto 122, elaborado junto con Centrum, Megatlon, Osde y Tena.
Vamos a hablar con los mejores especialistas para que nos den tips y accionables, consejos muy prácticos para vivir más y mejor. Desde herramientas de IA hasta hábitos muy simples y de costo cero. Pónganse cómodos y prepáranse para disfrutar del Proyecto 122.