LA NACION

¿TikTok cambia de dueño? El acuerdo entre EE.UU. y China para salvarlo de la prohibición

En una nueva edición de “Miradas de la Argentina de hoy”, la periodista Julieta Nassau analiza el futuro de TikTok en Estados Unidos tras el anuncio de un “acuerdo marco” con China para evitar su prohibición.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Julieta Nassau
Julieta Nassau

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. La guerra secreta en Reto al destino que enemistó a Richard Gere y Debra Winger
    1

    Se amaban en pantalla, se odiaban afuera: la guerra secreta en Reto al destino que enemistó a Richard Gere y Debra Winger

  2. Condenaron a perpetua a la madre y al padrastro de León Aquino, el bebé asesinado en Berazategui
    2

    Condenaron a perpetua a la madre y al padrastro de León Aquino, el bebé asesinado en Berazategui

  3. Los diez mejores trabajos de Robert Redford como actor
    3

    Los diez mejores trabajos de Robert Redford como actor

  4. La sinuosa historia de la influencer narco que montó un falso atentado para culpar a la policía
    4

    La influencer del mundo narco que montó un falso atentado para culpar a la policía

Cargando banners ...