¿TikTok cambia de dueño? El acuerdo entre EE.UU. y China para salvarlo de la prohibición
En una nueva edición de “Miradas de la Argentina de hoy”, la periodista Julieta Nassau analiza el futuro de TikTok en Estados Unidos tras el anuncio de un “acuerdo marco” con China para evitar su prohibición.
LA NACION
