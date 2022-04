Adon y Robles ayudan a que Nacionales barran doble tanda

WASHINGTON (AP) — John Adon se convirtió en el primer abridor de los Nacionales en cubrir seis innings en 2022, y Washington superó el martes 1-0 a los Diamondbacks de Arizona, para barrer una doble cartelera.

Otro dominicano, Víctor Robles, que estaba bateando .045, rompió el maleficio en el primer juego, y abrió las puertas a una victoria 6-1 de los Nacionales.

Aden (1-2) laboró seis episodios y un tercio en blanco. El derecho de 23 años cumplió su cuarta aparición en las mayores y permitió tres imparables, además de otorgar un par de boletos en una faena que incluyó cinco ponches.

Jamás permitió que un corredor llegara a la antesala.

Robles ayudó también en el segundo duelo, cuando pegó un sencillo que puso en marcha la sexta entrada frente al abridor improvisado Tyler Gilbert (0-1). El dominicano terminó anotando la única carrera del duelo, gracia a un doblete del venezolano César Hernández.

En el primer compromiso, Robles conectó un doble que impulsó una carrera en la quinta entrada con dos outs contra Madison Bumgarner, que no había tolerado hits hasta entonces.

Josiah Gray (2-1) se alzó con la victoria tras lanzar cinco entradas y un tercio de tres hits y una carrera, con dos bases por bolas. Ponchó a ocho.

La única anotación de Arizona fue por un jonrón de Daulton Varsho que adelantó a su equipo en la tercera entrada.

Bumgarner (0-1) maniató a los Nacionales hasta que con dos out en la quinta se le vino la estantería abajo. Todo empezó con una falla defensiva en una tarde ventosa: El segunda base dominicano Ketel Marte no pudo fildear un elevadito que hubiera representado el tercer out.

Salió a batear Robles, noveno en el orden de Washington, y con dos strikes igualó el juego con un tablazo al jardín izquierdo.

Hernández empalmó entonces un doble que puso a su equipo arriba. Josh Bell, Maikel Franco, Keibert Ruiz y Alcides Escobar aportaron las otras cuatro anotaciones.

Bell pegó dos sencillos y ha bateado hits en los 12 juegos de la joven temporada.

Apenas 9.261 fanáticos presenciaron el juego. Fue la asistencia más baja registrada por los Nacionales desde que se mudaron a Washington, sin contar las restricciones de la pandemia del coronavirus.

En el juego inicial, Robles se fue de 3-1 con una empujada y una anotada; Escobar de 3-1 con una empujada, una anotada y una base por bolas; Hernández de 4-1, el dominicano Juan Soto de 2-0 con una caminata y una anotada, y su compatriota Nelson Cruz de 2-1 con una caminata y dos anotadas. Ruiz de 3-0.

El venezolano David Peralta pegó dos hits y caminó una vez para Arizona

En el segundo encuentro, por los Diamondbacks, el dominicano Ketel Marte de 4-0. Los venezolanos David Peralta de 4-1, Yonny Hernández de 2-0. Los dominicanos Sergio Alcántara de 1-0, Geraldo Perdomo de 2-0.

Por los Nacionales, el venezolano César Hernández de 4-1 con una remolcada. Los dominicanos Juan Soto de 4-0, Nelson Cruz de 3-0, Maikel Franco de 3-1, Robles de 3-1 con una anotada.