Al menos dos militares sirios muertos por un presunto ataque israelí contra el aeropuerto de Damasco

Al menos dos soldados han muerto y otros dos han resultado heridos en la madrugada de este lunes por varios ataques israelíes contra el Aeropuerto de Damasco, que ha quedado fuera de servicio.

"Aproximadamente a las 02.00 horas (00.00 hora peninsular española) de esta mañana, el enemigo israelí ha llevado a cabo una agresión aérea con ráfagas de misiles desde la dirección noreste del algo Kinneret, apuntando al Aeropuerto Internacional de Damasco y sus alrededores", ha indicado una fuente militar a la agencia de noticias SANA.

Además, la misma fuente ha agregado que el ataque ha provocado "la muerte de dos soldados, otros dos heridos, algunas pérdidas materiales y la interrupción del servicio en el aeropuerto (...).

Sin embargo, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha señalado que este incidente ha dejado cuatro víctimas mortales, después de que denunciase "violentas explosiones" después de la medianoche del domingo, en el que ha sido el primer ataque israelí en territorio sirio este año.

El organismo, con sede en Londres e informante en el país árabe, ha agregado que los ataques tenían como objetivo localizaciones del partido-milicia libanés Hezbolá, así como la Guardia Revolucionaria de Irán.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se ha pronunciado por el momento. Sin embargo, generalmente las FDI no comentan ataques específicos en Siria, según ha precisado el periódico 'The Times of Israel'.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha contabilizado 32 ataques israelíes contra Siria, "ya fuese con misiles o ataques aéreos", lo que dañó cerca de un centenar de objetivos --edificios, depósitos de armas, cuarteles generales-- y la muerte de cerca de 90 soldados, mientras que 121 resultaron heridos.

