. Almeida asegura que Madrid "no va a renunciar" a ser sede de unos Juegos

El alcalde de Madrid, Jos茅 Luis Mart铆nez-Almeida, ha aseverado este mi茅rcoles que la capital "no va a renunciar a ser sede de unos Juegos Ol铆mpicos", pero que eso lo har谩 "de la mano" del Comit茅 Ol铆mpico Espa帽ol (COE).

"Creo que Alejandro Blanco (presidente del COE) resume que iremos de la mano del COE, como no pod铆a ser de otra manera, pero al mismo tiempo lo que no vamos a hacer es renunciar a ser sede de unos Juegos Ol铆mpicos", ha trasladado a los medios de comunicaci贸n tras inaugurar la biblioteca de San Ferm铆n, en Usera.

Y es que Blanco apuntaba ayer que este martes que Madrid "no va a optar" a organizar los Juegos Ol铆mpicos de Verano del a帽o 2036 pese a los rumores sobre una posible candidatura. "He tenido varias reuniones con el alcalde y Madrid, sin ninguna duda, debe intentarlo (tener los Juegos), pero no va a optar a los de 2036", se帽al贸.

El regidor capitalino entiende que "todos tienen el convencimiento de que Madrid debe ser sede de unos JJOO". "Por tanto, siempre hemos mantenido ir de la mano del COE y COI. Es imprescindible para poder obtener la nominaci贸n como sede, y nosotros vamos a seguir trabajando en hacer del deporte uno de los ejes de esta ciudad y nunca vamos a renunciar a ser sede de unos JJOO", ha expresado.

Entiende que "cuando se plantee una candidatura tiene que ser con las mejores condiciones y garant铆as de que sea un 茅xito", dado que los madrile帽os, "despu茅s de tres candidaturas fallidas no por ser malas sino porque no se obtuvo nominaci贸n, merecen que cuando se concurra es porque haya alt铆simas probabilidades de ser sede".