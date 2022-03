Salió campeón con Racing, sufrió el asesinato de su hermano y quiere ganar el nuevo reality de eltrece

El exfutbolista de Racing Club, Maximiliano “Chanchi” Estévez, es uno de los 16 participantes del reality show El hotel de los famosos (eltrece), que se estrena este lunes a la noche y cuenta con la conducción de Carolina “Pampita” Ardohain. Talentoso, travieso y desfachatado, el exdelantero supo ganarse un lugar en la cancha con un estilo propio, que le permitió gritar campeón y, también, enfrentar más de un escándalo.

Sobreviviente del club que “dejó de existir” por orden de la síndico Liliana Ripoll, “Chanchi” pudo redimirse junto con su amigo José Chatruc con el inolvidable Apertura 2001, que le devolvió a Racing parte de la gloria perdida en los anteriores 35 años, donde no logró ningún título local.

Fernando Marín, presidente de Blanquiceleste S.A. entre 2000 y 2006, fue uno de los responsable de la resurrección de “La Academia” a través del gerenciamiento del club que durante un tiempo funcionó. Hincha de “La Academia”, lo recuerda a Estévez con mucho afecto en un contacto exclusivo con LA NACION: “Era un jugador de una calidad superior, fuera de la media. Su rebeldía, o a veces indisciplina, le jugaban en ciertas oportunidades en contra, por eso no llegó a potenciar su talento al máximo. Conozco parcialmente su entorno familiar, y sé que de alguna manera lo afectaba. (Osvaldo) Ardiles decía que era un jugador determinante. Los otros días se cumplieron 20 años de aquel glorioso 2001, año que nos consagramos campeones después de 35 años, hecho inolvidable para mi vida. Me invitaron especialmente para el festejo que compartí con la mayoría de los jugadores del equipo campeón. Me reencontré con él, mucho más maduro, pero sin haber perdido una gota de su humor directo e irónico a la vez. La pasamos muy bien, hasta lo tuve sentado en mi falda como a un chico”.

Chanchi Estévez con Mostaza Merlo, en un entrenamiento de Racing @maximilianestevez

En línea con el pensamiento de Marín, Chatruc, hasta hoy día su confidente, considera que Estévez “no fue tan reconocido como merecía”. “En la cancha lo que tenía es que siempre pedía la pelota, siempre arriesgaba. Quizás, era un poco fastidioso, y eso le jugaba en contra. Pero sí era un tipo ganador. Tenía una calidad impresionante. No le tenía miedo a nadie. Siempre estaba a la altura. Él sentía que era que podía ganarle a cualquiera, y la verdad que tenía con qué”, dijo el devenido periodista en diálogo con este medio.

De chico, trabajó en un cementerio de Monte Grande. “Hacía todo el trabajo de jardinería, hasta arreglar el tractorcito para cortar el pasto. El tema era salir en invierno seis y media y siete de la tarde. Picaba. Un miedo infernal”, supo decir en TNT Sports. También colaboró en la panadería de uno de sus hermanos. El primer sueldo como futbolista lo destinó a comprarle unos sillones a la mamá y un “home theatre”, artículo de lujo en década del 2000.

Hincha de Huracán de chiquito, Estévez protagonizó a lo largo de su carrera un duelo aparte con San Lorenzo. El propio Diego Maradona llegó a elogiar un gol suyo, justamente ante el “Cuervo”. Con su habitual elocuencia, “El Diez” reparó en la habilidad de Maxi para dejar “desmayado” al defensor “Coco” Ameli. “Lo agarró en el aire, le hizo tac y se fue solito”, sentenció en esa ocasión “pelusa” ante la impávida mirada del protagonista del tanto, quien no duda en definir al campeón del mundo en México 86′ como “el mejor jugador de todos los tiempos”.

Chatruc describe a “Chanchi”, quien le debe su apodo al hermano que jugaba al fútbol como él, aunque no llegó a Primera, como “un personaje total”. “Somos muy amigos. Cuando viene a casa, ordena y limpia todo. Yo cocino, y él va atrás mío limpiando. Un tipo obsesivo de la limpieza y del orden. Y se da maña para todo: para arreglar la lamparilla, para cambiar el cuernito. De eso, sabe todo”, lo describe.

Consultado por alguna anécdota que defina su personalidad, evoca una historia de su época de jugadores: ”En estas cosas de estar siempre atento y alegre, estábamos jugando contra Huracán, y en la charla técnica, ‘Mostaza’ Merlo dice: ‘De cuatro va a jugar Gravier’. Y él dice: ¿'No Mostaza, (Alejandro) Gravier es el marido de Valeria Mazza. (Rodolfo) Graieb juega. No dejaba pasar una. Siempre con humor”.

Chanchi Estévez, en su paso como miembro del cuerpo técnico de Alejandro Friedrich en Acassuso

Recibido de entrenador, Estévez formó parte del cuerpo técnico de Alejandro Friedrich en su paso por Acassuso hasta abril de 2021. En una entrevista de 2018 con TyC Sports, contó que su sueño era dirigir Racing, y también eligió a Osvaldo Ardiles como el DT más importante de su carrera.

El asesinato de su hermano

En noviembre de 2021, Maxi fue noticia por la muerte de su hermano. En ese momento, se sintió en la necesidad de aclarar en una entrevista con PH, Podemos Hablar (Telefe) que a su pariente lo habían matado: “Se centraron mucho en la noticia de ‘muere el hermano del jugador’, y la verdad que fue un asesinato. A mi hermano lo asesinaron”. En esa misma conversación, admitió que no era muy cercano a él: “Yo no tenía mucha relación porque llegó un momento en que ayudé a toda mi familia, me hice cargo de mi mamá. Yo tengo ocho hermanos. Los ayudé a todos. Y en un momento, no me daba la cabeza, el bolsillo, y dije: ‘Bueno, seamos grandes, hay que hacer cada uno su vida’”.

El momento en que el hermano del "Chachi Estévez" es apuñalado - IMÁGENES SENSIBLES -

A su vez, en el programa de Andy Kuznetzoff explicó que estar a cargo de su familia le representó “mucho peso”, y que eso tuvo sus consecuencias: “Tuve que hacer un taller de desarrollo personal, de psicología, tenía mucha historia de familia. Hay gente que opina diciendo: ‘Che, lo dejó tirado’. Y no conocen nada; ni de dónde vengo, ni cosas de mi familia. Me fallaron muchas veces. Yo ya tengo un hijo (Noah), al cual amo, que tiene cuatro años, y llegó un momento en que dije: ‘Ya está'. Tenía una mochila muy grande”. Su prioridad, hoy en día, es la paternidad full time del pequeño Noah.

Cabe recordar que Juan Domingo Estévez fue asesinado a puñaladas el 16 de noviembre de 2021, por una mujer que había sido su pareja.

“Un saludo a Martín Cardetti...”

Racing peleaba por el título en 2001, y un sufrido empate ante River sobre la hora puso a “La Academia” en las puertas de la gloria. Sin embargo, aquel encuentro también se recuerda por una declaración suya contra Martín Cardetti de la que, hoy en día, se arrepiente: “Fue un momento muy feo para mí. Aparte, no tiene nada que ver con como soy yo, otra clase de persona”. En tanto, señaló que tuvo la oportunidad de hacerle llegar sus disculpas. Terminado el partido, a mil revoluciones y tras varios encontronazos, disparó en una nota en el campo de juego con Marcelo Benedetto: “Un saludo a Cardetti, que es un cagó..., mala leche y la mujer lo hace cornudo”. Esa misma noche, en el programa Fútbol de Primera, Estévez dijo presente y se disculpó con el jugador de River.

En la cárcel... por una infracción de tránsito

Contestador y peleador, en 2004 Estévez terminó en un calabozo por discutir con un oficial de policía, quien lo sancionó con un delito menor: “Decían que habían pasado en rojo, y yo no había pasado en rojo. Le dije: ‘sáquese el bastón, vamos a pelear acá', y me llevaron preso. Era un calabozo muy paupérrimo. Era un tipo que lo habían enganchado con un travesti, y el otro no le quiso pagar el boleto al bondi. Éramos tres tipos más inofensivos que un chasquibum”.

El adiós a las canchas

En 2015, se puso a disposición de Racing porque quería retirarse en el club que lo vio nacer. Sin embargo, en ese momento, recibió la negativa del presidente Víctor Blanco. Finalmente, terminaría su vida deportiva en Estudiantes de San Luis. Emblema de una época del fútbol argentino y de Racing, el “Chanchi” fue recientemente reconocido por el influencer “Coscu”, quien lo definió como “una leyenda” del club del que es hincha.

¿Qué esperar de su participación en ‘El hotel de los famosos’?

En la promo del programa, donde los participantes tienen el desafío de no usar el teléfono celular, hizo gala de su personalidad y admitió ser un “loco de la limpieza”. “Soy polifuncional. Creo que ronco. Si no me cambian las toallas está todo mal. Me gustan mucho los temas lentos”.

Viejo lobo de concentraciones, Chatruc cuenta que, en ellas, Estévez estaba siempre “muy alegre” y “tenía mucha ascendencia sobre los más jóvenes, porque era muy carismático y muy gracioso. (...) Comía muy sano, muy bien, muy completito. Muy prolijo para todo, la ropita. Era un dandy. Nosotros jugábamos mucho a las cartas y él no, era más de la play o estar tranquilo. Es un playboy, así que tenía también sus novias, hacía sus llamaditos. Muy arriba en la concentración”.

Chanchi Estévez y Noah, su hijo @maximilianoestevez

Por último, “Pepe” concluye su testimonio con una anécdota sintética de su personalidad: “Un día, me echaron de la concentración porque me pelee con Milito. Nos habíamos peleado con Diego porque a mí me habían escondido un shampoo y le metí un topetazo que casi lo mato. Estaba el Profe, se lo conté a ‘Mostaza’, y él es como que nos echó. ‘Chanchi’ fue a hablar. Tampoco tenía mucho recambio. Si nos sacaba a Diego y a mí, creo que tenía que jugar él. Habló con Mostaza, se rieron y me indultaron”.