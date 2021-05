21-05-2021 Amazon renueva The Wheel Of Time (La rueda del tiempo) por una segunda temporada antes de estrenar la primera. Mientras la primera temporada finaliza su rodaje en la República Checa, Amazon Studios ha confirmado la segunda temporada de The Wheel of Time ('La rueda del tiempo'), basada en la serie de novelas superventas de Robert Jordan. Ambas temporadas se estrenarán en exclusiva en Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo, aunque por el momento se desconoce la fecha exacta de lanzamiento. CULTURA AMAZON STUDIOS