Restricciones: ¿Qué decía Alberto Fernández sobre el regreso a fase 1?

Alberto Fernández anunció un endurecimiento de las medidas restrictivas a causa de la pandemia del coronavirus que son, por su alcance y dimensión, un regreso a la fase más dura del confinamiento. Sin embargo, dos días atrás, en una entrevista radial, el Presidente había descartado un posible regreso a la fase 1.

En vistas de que este viernes finalizan las medidas restrictivas que había establecido, a través de un DNU, para todo el país, el Gobierno de la Nación, esta noche Alberto Fernández anunció nuevas medidas para combatir la pandemia de coronavirus, cuando esta se haya en pleno brote de la segunda ola, con números alarmantes.

Qué decía Alberto Fernández del regreso a la fase 1

“Fase 1, no”

El martes pasado, en una entrevista en Radio 10, el Presidente había señalado que las restricciones iban a continuar más allá del viernes 21, pero había descartado el retorno a la fase 1.

En ese momento, luego de dar un pantallazo de la situación de la pandemia en la Argentina, Fernández señaló, en la mencionada entrevista, que “esta mayor cantidad de casos que ocurren es el resultado de seguir como si no pasara nada”. “Está pasando en la Argentina un problema muy serio, que es la pandemia. Nos tiene que doler ver el número de 500 muertos en un día”.

“Nos estamos cuidando y todos estamos angustiados por lo que nos toca vivir. Tenemos que cuidarnos y no hacer política con la pandemia”, agregó.

Cuando fue consultado sobre si las restricciones seguirían luego del viernes 21, Fernández contestó: “Me parece que en estos términos debemos seguir”.

Inmediatamente, el periodista Gustavo Silvestre le preguntó: “Fase 1 no, ¿no? ¿No se vuelve a fase 1?” “No, no. Ahí voy a tener un problema sociológico. La gente no lo resiste, esa es la verdad”, respondió el presidente.

En qué consisten las restricciones anunciadas

-Se restringe la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en Alto riesgo o en Alarma epidemiológica.

-La medida regirá desde este sábado 22 de mayo a las 0 horas hasta el domingo 30 de mayo inclusive.

-Quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial.

- Estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar.

- Sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18hs, o por razones especialmente autorizadas.

- La medida dura 9 días y solo involucra 3 días hábiles.

