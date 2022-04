Análisis-el aumento de la inflación en latinoamérica augura más "medicina monetaria"

Por Anthony Esposito

Ciudad de méxico, 8 abr (reuters) - los bancos centrales, desde brasil hasta chile, podrían verse obligados a suministrar más "medicina" monetaria de lo previsto, ya que la inflación en la región sigue aumentando, desafiando las fuertes subidas de los tipos de interés y estimulando el descontento por el aumento de los precios de los alimentos y los combustibles.

La inflación mensual de Brasil ha superado las previsiones y se ha convertido en la más alta de los últimos 28 años. Chile ha superado el mayor salto desde 1993, México ha registrado la cifra anual más alta en 21 años y Perú la más alta en un cuarto de siglo.

Esto, según los analistas, empujará a los bancos centrales a subir las tasas más rápido de lo previsto, un reflejo de lo difícil que se ha vuelto reducir la inflación, con el aumento de los costes de las materias primas y la guerra en Ucrania que calienta los precios a nivel mundial.

"La realidad de la inflación está pidiendo más medicación monetaria", dijo Alfredo Coutino, director para América Latina de Moody's Analytics.

Los responsables de la política monetaria habían señalado que se producirían subidas más lentas después de las fuertes subidas de principios de año. Chile ha subido su tipo de interés de referencia 650 puntos básicos desde mediados del año pasado. Brasil ha subido el tipo de interés hasta el 11,75% desde el mínimo histórico del 2% del pasado mes de marzo.

Hasta ahora, esto no ha servido para frenar los precios, ya que la inflación anual también se ha disparado, empujada por los precios de los alimentos y el coste de los combustibles, una mezcla volátil que está provocando airadas protestas en Perú y obligando a los líderes políticos a tomar medidas evasivas.

Ciclo de endurecimiento

William Jackson, economista jefe de mercados emergentes de Capital Economics, afirmó que las tasas de inflación superiores a las previstas respaldan la opinión de que los bancos centrales regionales tendrán que subir los tipos de interés más de lo esperado.

"Refuerza nuestra opinión de que el ciclo de endurecimiento irá más allá de la senda implícita en las últimas orientaciones del banco central y el consenso de los analistas", escribió en una nota.

Tras los últimos datos de inflación, los futuros de los tipos de interés brasileños subieron en todos los ámbitos y los economistas señalaron que la esperada subida de los tipos de interés del próximo mes podría no ser la última del ciclo, como el banco había sugerido previamente.

En Argentina, donde la inflación anual se sitúa por encima del 50% y se espera que siga subiendo, es probable que el banco central vuelva a subir los tipos de interés en abril, dijo a Reuters una fuente de la entidad, después de tres subidas consecutivas este año.

"Debería haber un nuevo ajuste al alza este mes", dijo la persona con conocimiento directo de las discusiones, añadiendo sin embargo que la subida probablemente se limitaría a 150 puntos básicos para evitar frenar el crecimiento económico.

La inflación ha vuelto

El dolor de cabeza para los responsables políticos de América Latina, uno de los principales productores mundiales de materias primas, desde el cobre hasta el maíz, se produce en un momento en el que la contracción de la oferta mundial calienta los precios en todo el mundo.

Casi el 60% de las economías desarrolladas tienen ahora una inflación interanual superior al 5%, la mayor proporción desde finales de la década de 1980, mientras que supera el 7% en más de la mitad del mundo en desarrollo.

Esto está sacudiendo a los gobiernos, desde Sri Lanka hasta Perú, que se ha visto afectado por las airadas protestas de las últimas semanas contra la subida de los precios de los combustibles y los alimentos. El banco central ha respondido subiendo los tipos de interés al nivel más alto desde 2009.

Y en la segunda economía de la región, los precios al consumo mexicanos subieron en marzo a un ritmo que no se veía desde 2001, y los economistas esperan ahora más subidas de los tipos de interés.

Sin embargo, la lucha por bajar los precios puede ser larga.

El director del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carstens, advirtió a principios de esta semana que el mundo se enfrenta a una nueva era de inflación y tipos de interés más altos a medida que el deterioro de los lazos entre Occidente, Rusia y China y las secuelas del COVID hacen retroceder la globalización.

"La inflación ha vuelto", dijo el grupo que agrupa a los bancos centrales del BPI.

