Ángel Haro, sobre la acción de Iago Aspas: "El fútbol es de listos, pero no de tramposos"

El club verdiblanco presentará un recurso para que le retiren la roja a Luiz Felipe

MADRID, 6 Feb. 2023 (Europa Press) -

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, ha valorado la tarjeta roja que recibió el verdiblanco Luiz Felipe este sábado al considerar el colegiado Carlos del Cerro Grande que golpeó en la cara al delantero del Celta Iago Aspas, cuando este retenía el balón con sus manos, asegurando que el fútbol es "cosa de listos, pero no de tramposos" y que el defensor tocó "levemente" el pecho del atacante y no la cara.

"No me pareció una acción merecedora de tarjeta roja. El árbitro de VAR tendría que haber llamado al árbitro de campo para decirle que no había ninguna imagen que pudiera concluir que era roja. Hay un leve toque en el pecho", analizó el mandatario este lunes a los medios de comunicación durante la presentación del nuevo jugador del Betis Ayoze Pérez.

Luiz Felipe fue expulsado por, según el acta, "golpear en el pecho a Iago Aspas de forma violenta", a pesar de que el delantero se tiró al suelo lamentándose de un 'manotazo' en la cara. "Se premia al tramposo", lamentó Haro. "Se dice que el fútbol es cosa de listos, pero no de tramposos. Se ve también en infantiles, en jugadores que se dan cuenta que triunfa el hecho de tocarte la cara cuando lo que ha sido es un leve contacto, es una deslealtad a tus compañeros", reflexionó.

"No pongo la lupa sobre este jugador, también hemos tenido jugadores que han simulado. El colectivo arbitral tiene que perseguir este tipo de comportamientos", agregó, antes de confirmar que el club presentará un "recurso", ya que reiteró que "no hay imágenes que demuestren una agresión" del central bético. "Es una tarjeta roja, estas acciones tienen que ser más claras", añadió.

Finalmente, Haro reconoció que "hay una cierta anomalía estadística" entre las faltas que comete el Betis y las sanciones que recibe, ya que el equipo andaluz ha recibido 9 tarjetas rojas en 20 encuentros, el que más en toda la Liga. "Hay que hacer una reflexión interna y también ver en qué parte está fallando el estamento arbitral. No hay que poner la lupa en un jugador concreto. Luiz Felipe solo tuvo una roja en Italia. El manotazo es al balón, le da de refilón", sentenció el presidente.

