Apple incluirá múltiples módulos de detección 3D en su casco de realidad aumentada

El proyecto de casco de realidad aumentada (RA) que está desarrollando Apple presentará diferentes módulos de detección 3D para ofrecer una interfaz de usuario más intuitiva y con la que se puedan detectar tanto gestos hechos con las manos como objetos.

Según ha indicado el analista especializado en Apple Ming-Chi Kuo en un informe que recoge Macrumors, este dispositivo contará con cuatro conjuntos de sensores 3D de calidad superior a los iPhones actuales. Con ellos, el casco podrá ofrecer una experiencia inmersiva de gran potencia.

Así, la compañía prevé que con el dispositivo se puedan localizar movimientos dinámicos de los usuarios. "Predecimos que la luz estructurada del casco de realidad aumentada (RA) y realidad mixta (RM) puede detectar no solo el cambio de posición de la mano y los objetos de los usuarios o de otras personas que estén frente a ellos, sino también el cambio de detalles dinámicos de la mano", ha indicado el analista.

Con esta captura de los movimientos, el casco de Apple "puede proporcionar una interfaz de usuario más intuitiva y rápida", según ha apuntado Ming Chi-Kuo. Por ejemplo, se podría detectar la mano del usuario sosteniendo un globo hasta que abre la mano, lo suelta y este vuela.

Para que el usuario pueda acceder a una experiencia inmersiva, son necesarios estos sensores 3D ya que, según Kuo, permitirían capturar gestos, detectar objetos, expresiones o espacios, así como el reconocimiento de los ojos o el control de la voz.

Macrumors también hace referencia a que a principios de 2021 Apple hizo una solicitud de patente denominada 'Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Interacting with Three-Dimensional Environments' ('Dispositivos, métodos e interfaces gráficas de usuario para interactuar con entornos tridimensionales'). En esta, se detalla con mayor profundidad este procedimiento.

"Los diferentes movimientos y localizaciones de los microgestos y varios parámetros de movimiento se utilizan para determinar las operaciones que se realizan en el entorno tridimensional. El uso de las cámaras para capturar los microgestos con el objetivo de interactuar con el entorno tridimensional permite al usuario moverse libremente en el entorno físico sin tener que recurrir a equipos físicos de entrada, lo que le permite explorar el entorno tridimensional de forma más natural y eficiente", recoge el texto de la patente.

Por su parte, desde 9to5Mac mencionan que el analista ha desvelado que el primer casco de realidad mixta, que permitirá experiencias de realidad virtual (RV) y realidad aumentada, presentará un peso entre 300 y 400 gramos.

Por el momento, solo se sabe que este proyecto de casco se presentará a finales de 2022 e integrará dos procesadores: uno de alta gama con "el mismo nivel de potencia de cálculo que M1" de Apple, en palabras recientes de este analista, y otro de gama inferior encargado de gestionar el funcionamiento de los sensores.

El casco estará equipado con dos pantallas micro OLED 4K de Sony destinadas a la experiencia de RV. Ming-Chi Kuo insinuó que el dispositivo funcionará de forma independiente, sin la necesidad de estar conectado con un dispositivo de Apple.