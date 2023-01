aventura de multiversos "everything everywhere" lidera las nominaciones a los oscar

(Agrega detalles)

Por Lisa Richwine

LOS √ĀNGELES, 24 ene (Reuters) -

La aventura que salta de dimensi√≥n en dimensi√≥n "Everything everywhere all at once" encabez√≥ el martes la lista de pel√≠culas nominadas a los premios de la Academia de este a√Īo, en el que los votantes eligieron a varios √©xitos de taquilla para pelear por el galard√≥n de mejor cinta.

"Everything everywhere", una historia de ciencia ficción sobre una mujer desesperada que intenta completar su declaración de impuestos, está nominada en 11 categorías, entre las que destaca un puesto en la prestigiosa carrera a la mejor película y cuatro en papeles de actuación.

Otras películas que compiten por el galardón al mejor filme son la comedia negra "The Banshees of Inisherin", "The Fabelmans", de Steven Spielberg, y "Avatar: la forma del agua", de James Cameron, que se ha convertido en la sexta película más taquillera de todos los tiempos.

"Top Gun: Maverick" y "Elvis", dos de los mayores éxitos de taquilla de la temporada, también optan al premio, junto a "Tár", "Triangle of sadness", "Women talking" y "Sin novedad en el frente".

Los ganadores de los máximos galardones de la industria se darán a conocer el 12 de marzo en una ceremonia presentada por el cómico Jimmy Kimmel y emitida en directo por la cadena ABC, de Walt Disney Co..

Los Oscar y otras galas de premios del mundo del espect√°culo han tenido problemas para atraer a los telespectadores en los √ļltimos tiempos, sobre todo a los m√°s j√≥venes, que pasan el tiempo en TikTok y YouTube.

La edici√≥n del a√Īo pasado, en la que Will Smith abofete√≥ al presentador Chris Rock antes de ganar el premio al mejor actor, atrajo a unos 15,4 millones de telespectadores, la segunda audiencia m√°s baja de la historia.

Entre los nominados a la mejor actuación masculina destacan Austin Butler por su papel como la leyenda del rock Elvis Presley y Colin Farrell, que interpretó a un granjero obsesionado con recuperar una amistad en "Banshees".

Cate Blanchett buscará un nuevo Oscar como mejor actriz por su retrato de una manipuladora directora de orquesta en "Tár", categoría por la que competirán también, entre otras, Michelle Yeoh por su papel protagonista en "Everything everywhere" y la hispanocubana Ana de Armas, que interpretó a Marilyn Monroe en "Blonde".

Por su parte, la película "Argentina, 1985" peleará por el galardón de mejor filme internacional con "Sin novedad en el frente", "Close", "Eo" y "The quiet girl".

Los ganadores ser√°n votados por los cerca de 10.000 actores, productores, directores y artesanos cinematogr√°ficos que componen la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematogr√°ficas. (Editado en espa√Īol por Carlos Serrano)

