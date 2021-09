AWS y la Bundesliga estrenarán dos datos nuevos del partido de la Bundesliga para la temporada europea de fútbol 2021-2022

Seattle--(business wire)--sep. 10, 2021--

Hoy, Amazon Web Services (AWS), una empresa de Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) y la Bundesliga alemana, la principal liga nacional de fútbol de Alemania, anunció dos datos nuevos del partido de la Bundesliga impulsados por AWS que se estrenarán como gráficos durante las transmisiones y en la aplicación oficial de la Bundesliga durante la temporada 2021 - 2022. La primera estadística avanzada, la eficiencia de tiro, compara la cantidad real de goles que un jugador o equipo ha marcado con la cantidad de goles que el jugador o equipo debería haber marcado en función de la calidad de sus oportunidades. La segunda, el perfil de pases, proporciona información más profunda sobre la calidad del pase de un jugador o de todo un equipo. Ambas estadísticas se estrenarán durante el cuarto partido el 11 de septiembre de 2021, con el enfrentamiento entre el campeón alemán FC Bayern München y el segundo clasificado de la temporada anterior, el RB Leipzig. Para obtener más información, videos y blogs sobre cada estadística, visite aws.amazon.com/sports/bundesliga.

Los datos de los partidos de la Bundesliga ayudan al público a comprender mejor los aspectos matizados del fútbol, ​​como la toma de decisiones en el campo o lo que implica un rendimiento excepcional de los jugadores. La Bundesliga genera los datos del partido mediante la recopilación y el análisis de las noticias de los partidos en vivo en tiempo real a medida que se transmiten a AWS. En el fondo (back-end), la Bundesliga utiliza las capacidades de AWS en análisis, aprendizaje automático, computación, almacenamiento, bases de datos, servicios sin servidor y de medios para procesar y almacenar la gran cantidad de datos que impulsan estas estadísticas, así como para entrenar, implementar y escalar los modelos de aprendizaje automático utilizados para generar predicciones. Los fanáticos ven la información como gráficos durante las transmisiones, con detalles adicionales en la aplicación oficial de la Bundesliga. Los dos datos nuevos del partido mostrarán mejor la acción en el campo y brindarán a los fanáticos, entrenadores, jugadores y comentaristas apoyo visual para analizar el desempeño de los jugadores y equipos.

Nuevos datos del partido de la Bundesliga para la temporada 2021–2022 con tecnología de AWS

Para desarrollar estas estadísticas, los modelos de aprendizaje automático entrenados en Amazon SageMaker (el servicio de AWS que permite a los científicos y desarrolladores de datos construir, entrenar e implementar modelos de aprendizaje automático rápidamente) analizaron miles de horas de video de temporadas anteriores de la Bundesliga. En el caso de la eficiencia de tiro, la Bundesliga entrenó sus modelos de aprendizaje automático en un conjunto de datos de más de 40 000 tiros históricos a la portería, que incluye características derivadas de los datos de la posición de los jugadores, como la distancia al arco, el ángulo del arco, la velocidad del jugador, el número de defensores en la línea de tiro y la cobertura del arquero. En el caso del perfil de pases, la Bundesliga analizó videos de casi 2 millones de pases y usó esos datos para construir un algoritmo que calcula una puntuación de dificultad para cada pase en cualquier momento, evaluando características como la distancia al receptor, la cantidad de jugadores defensores en el medio y la presión sobre un jugador. Una vez que esté todo calculado, la Bundesliga suma las puntuaciones de dificultad de cada jugador y equipo para formar un perfil de pase.

“Los datos de los partidos de la Bundesliga impulsados ​​por AWS nos permiten brindar a los fanáticos más información sobre el fútbol, ​​a los transmisores más historias interesantes que contar, y a los entrenadores y equipos más datos para sobresalir en su juego. El año pasado, la recepción de los datos de los partidos de la Bundesliga en todo el mundo fue muy positiva, por lo que seguiremos mejorando el nivel e innovando en estos análisis mediante el aprendizaje automático para que sean aún más eficaces. Las dos estadísticas nuevas de esta temporada brindan a los fanáticos una visión de la eficiencia de los jugadores que no se había logrado antes y todavía estamos en el comienzo de nuestra relación con AWS. Estoy emocionado de ver cómo la tecnología continuará evolucionando la experiencia de los fanáticos y el juego”, señaló Andreas Heyden, vicepresidente ejecutivo de Innovaciones Digitales de DFL Deutsche Fußball Liga (DFL) Group.

“Los equipos, las ligas, las emisoras y los socios de todo el mundo del deporte utilizan AWS para crear soluciones basadas en datos y mejorar la experiencia de los fanáticos. Estamos entusiasmados de continuar nuestro trabajo con la Bundesliga para conectarnos con sus fanáticos de una manera que no habían podido antes de esta colaboración”, informó Klaus Buerg, gerente general de AWS Alemania, Austria y Suiza, Amazon Web Services EMEA SARL. “A través del trabajo que hemos logrado con la Bundesliga en la creación de ocho datos de partidos de esta en un corto período de tiempo, estamos brindando a los fanáticos una nueva forma de apreciar la velocidad de los jugadores, el posicionamiento en el campo, los goles, los pases y la eficiencia de los tiros, creando aún más emoción al momento de ver el partido”.

Estos dos datos del partido nuevos se unen a la alerta de velocidad, probabilidad de gol, goles esperados (xGoals), jugador más presionado, zonas de ataque y posiciones promedio: son tendencias que llevan a ocho el número total de conocimientos disponibles para los fanáticos de la Bundesliga. Puede encontrar más información sobre estas estadísticas en aws.amazon.com/sports/bundesliga/. Los fanáticos del fútbol también pueden seguir toda la acción más reciente de la Bundesliga en Bundesliga.com y a través de los canales oficiales de Facebook, Twitter e Instagram.

Acerca de Amazon Web Services

Durante más de 15 años, Amazon Web Services ha sido la oferta de servicios en la nube más completa y con mayor adopción del mundo. AWS ha estado expandiendo sus servicios constantemente para admitir prácticamente cualquier carga de trabajo en la nube y ahora cuenta con más de 200 servicios completos relacionados con informática, almacenamiento, bases de datos, redes, analítica, aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA), internet de las cosas (Internet of Things, IoT), servicios móviles, seguridad, servicios híbridos, realidad virtual y aumentada (RV y RA), desarrollo y aplicación de medios, despliegue y gestión desde 81 zonas de disponibilidad en 25 regiones, con planes anunciados para 21 zonas de disponibilidad adicionales y otras siete regiones de AWS en Australia, India, Indonesia, Israel, España y Suiza y los Emiratos Árabes Unidos. Millones de clientes, como las empresas incipientes de más rápido crecimiento, las empresas más grandes y las principales agencias gubernamentales, confían en AWS para impulsar su infraestructura, facilitar su agilidad y reducir los costos. Para obtener más información acerca de AWS, visite aws.amazon.com.

Acerca de Amazon

Amazon se rige por cuatro principios: obsesión por el cliente en lugar de centrarse en el competidor, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y pensamiento a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la empresa más orientada al cliente del planeta, el mejor empleador del planeta y el lugar más seguro para trabajar del planeta. Los comentarios de los clientes, las compras en 1 clic, las recomendaciones personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Vender en Amazon), AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, las tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología de compra sin cajeros (Just Walk Out), Amazon Studios y The Climate Pledge son algunas de las innovaciones pioneras lanzadas por Amazon. Para obtener más información, visite amazon.com/about y siga a @AmazonNews.

Acerca de la Bundesliga

La Bundesliga es la asociación de fútbol profesional más importante de Alemania. La liga fue establecida en 1963 y comprende 18 equipos que operan dentro de un sistema de ascenso y descenso con la Bundesliga 2. La Bundesliga se transmite por televisión en más de 200 países y es operada por la DFL Deutsche Fußball Liga.

