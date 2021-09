Elecciones 2021: el 25% de los electores cambia su lugar de votación en el padrón electoral

Las Elecciones 2021, tanto las PASO del 12 de septiembre como las generales del 14 de noviembre, se verán afectadas por la pandemia de Covid-19, que determinó varios cambios en la organización de los comicios. Los nuevos protocolos fueron definidos por la Cámara Nacional Electoral, tribunal a cargo de organizar la votación. El Secretario electoral de la CNE, Sebastián Schimmel, dio una entrevista para aclarar las dudas que puedan tener los votantes antes de las elecciones.

Uno de los primeros aspectos que destacó Schimmel es la importancia de revisar el padrón electoral ya que para evitar aglomeraciones se establecieron nuevos centros para emitir el voto: “ Por lo menos un 25% de los electores cambiarán su lugar de votación , habrá mas centros para que no haya tanto aforo, menos gente haciendo fila y circulando”, señaló el funcionario en el programa De Acá en Más (Radio Urbana Play).

Otro hábito que el funcionario pidió incorporar antes de emitir el voto fue conocer de antemano el número de mesa y la orden de voto designadas en el padrón, para agilizar el proceso de votación y evitar las aglomeraciones frente a las hojas del Registro Nacional Electoral, que de todas formas, según precisó Schimmel, estarán pegadas en las paredes de los centros de votación.

Para evitar las aglomeraciones frente al Padrón Electoral en los centros de votación, las autoridades piden verificar los datos de antemano. Archivo - LA NACION

La periodista y conductora del ciclo, María O’Donnell, le preguntó entonces por el voto de las personas que al momento de los comicios atravesaran un cuadro de Covid-19, fueran contacto estrecho o cumplieran cuarentena tras regresar del exterior, a lo que el Secretario de la CNE contestó: “Hay normas de restricción sanitaria que la persona debería cumplir, pero que no le toca a la Justicia Nacional Electoral aplicar aunque sigan vigentes. Estas personas tienen justificado no votar, pero si deciden hacerlo hay un protocolo, bastante engorroso, para que puedan ejercer el derecho que les garantiza figurar en el padrón”.

El funcionario también recordó que aquellos afectados por el Covid-19 que decidan no ejercer su voto deberán reportar su situación, que los exime de las consecuencias legales de no votar, en el sitio web infractores.padron.gob.ar.

Otra de los ejes de la conversación fueron los votantes que no se encontraron inscriptos en el padrón, cuya versión definitiva se cerró el pasado 23 de agosto: “Las personas que no figuren en el padrón definitivo no podrán votar en las PASO ni sumarse a las elecciones de noviembre”, remarcó Schimmel antes de recordar que hubo tres publicaciones del padrón provisorio para realizar este tipo de reclamos: una en noviembre del año pasado, otra en mayo de este año y la última en junio pasado.

De todas maneras, el Secretario de la CNE informó que la línea de reclamos del tribunal, 0800 999 7237, sigue abierta para realizar reclamos que permitirán confeccionar el padrón de cara a las elecciones presidenciales del 2023.

Cambios el día de la votación

Sebastián Schimmel contó también que los nuevos protocolos podrían afectar la dinámica tradicional del día de la votación: “En la jornada de votación tendremos que ir preparaos para poder colaborar, es posible que haya filas mas largas y el trámite de votación sea un poco mas lento”.

Esta lentitud no se extendería, según el funcionario, al escrutinio: “Eso lo lleva adelante el ministerio del Interior. Aunque el escrutinio del domingo no tienen validez legal, entendemos que es importante, y no debería tener un impacto por el Covid o los protocolos, ya que depende de la contabilización de los telegramas que haga la empresa seleccionada por el ministerio”.

Schimmel también pidió a los votantes que no cierren los sobres electorales con saliva: “No tanto por los votantes, sino por las autoridades de mesa que tendrán que abrir cientos de sobres. Por eso pedimos a los electores que traigan pegamento de sus casas o simplemente pongan la solapa del sobre para adentro, sin riesgo de que se caiga la boleta”.

Las filas afuera de los centros de votación ya se vieron en las elecciones del pasado 29 de agosto en la provincia de Corrientes. Télam - La Nación

Respecto a los horarios en que tendrán prioridad las personas con condiciones médicas previas o factores de riesgo para Covid-19, Schimmel informó que el horario a nivel nacional será de 10.30 a 12.30, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la prioridad será constante y cuando una persona que pertenezca a este grupo vulnerable aparezca los demás votantes deberán ceder su lugar.

Autoridades de mesa para las elecciones

El Secretario electoral precisó que las personas que hayan sido designadas para ser autoridad de mesa recibirán una compensación de $2500 por su desempeño el día de la votación y de $1500 por realizar la capacitación. También exhortó a quienes fueron designadas pero todavía recibieron una comunicación oficial para realizar la capacitación a llamar al 0800-999-7237 para acceder a ella, aunque realizarla no es excluyente para ser Autoridad de Mesa.

O’Donnell le preguntó entonces si era obligatorio estar vacunado para acceder a esta función, y Schimmel respondió: “La vacunación no es obligatoria para las autoridades, así como no lo es para el resto de la población, pero la CNE buscó facilitar la vacunación de estas personas y en casi todo el país se avanzó con que al menos reciban una dosis”.

