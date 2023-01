Azarenka regresa a cuartos de final del abierto de australia tras siete años de espera

MELBOURNE, 23 ene (Reuters) - La exnúmero uno del mundo, Victoria Azarenka, alcanzó su primer cuartos de final del Abierto de Australia en siete años al vencer a la tenista china Zhu Lin por 4-6, 6-1, 6-4 en la madrugada del lunes.

Azarenka, dos veces ganadora del título en Melbourne, comenzó lentamente y perdió el primer set, pero se recuperó en el segundo para llevar la cuarta ronda a un punto decisivo.

Ninguna de las jugadoras pudo mantener el servicio en el tercer set, pero la mayor experiencia de Azarenka finalmente la sacó adelante.

La bielorrusa se tambaleó cuando llevaba el servicio para el partido en 5-4, pero respondió de 15-40 para completar la victoria a las 2.15 am hora local con un revés cruzado.

Azarenka, de 33 años, se enfrentará a la estadounidense Jessica Pegula, tercera cabeza de serie, por un lugar en las semifinales.

"Me siento tan aliviada, era una presión total, muchos cambios de impulso, hubo de todo en este partido", dijo Azarenka, cabeza de serie número 24, en un Rod Laver Arena escasamente poblado.

"Estoy feliz de haberme arriesgado. He tenido un par de partidos cerrados este año que no me salieron bien, así que estoy muy orgulloso de mí misma".

Mirando hacia los cuartos de final, dijo que sería un oponente más familiar, ya que sabía poco sobre Zhu Lin.

"He practicado mucho con Jess y voy a disfrutarlo. Si pierdo, preferiría perder con Jess, ¡pero se la voy poner difícil". (Reporte de Martyn Herman. Editado en español por Marion Giraldo)

Reuters