Baraja: "La continuidad del proyecto te da éxitos y ojalá sucediera en Valencia"

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, ha asegurado que "la continuidad del proyecto da éxitos" y que por eso Diego Pablo Simeone está triunfando en el Atlético de Madrid, al que se enfrentarán este sábado, y ha explicado que deben "ser valientes y sacar la mentalidad competitiva", como hicieron en el Camp Nou, para tener opciones de ganar en el Cívitas Metropolitano.

"Es un referente a la hora de ver cómo un equipo traduce en el terreno de juego lo que el entrenador busca. El Atlético de Madrid, desde que está el 'Cholo', es un equipo fuerte defensivamente, que también genera ocasiones en ataque, que es difícil hacerle gol y que compite como un equipo. La continuidad del proyecto te da éxitos, y ojalá sucediera aquí en Valencia, que un entrenador tuviese tiempo suficiente para poder trabajar como Simeone", declaró en rueda de prensa.

El técnico valencianista calificó el choque de "reto apasionante", en el que esperan "hacer las cosas bien y ponerlos en dificultad". "El Atlético de Madrid es un equipo poderoso en su campo, como nosotros queremos serlo en Mestalla. En el Camp Nou tuvimos nuestras oportunidades y tenemos que ir con ese mismo pensamiento, ser valientes y sacar nuestra mentalidad competitiva. El Atlético de Madrid no te da muchas posibilidades de hacerle gol, defiende bien y se equivoca poco, pero tenemos que intentar encontrar el camino para ponerlos en dificultad", manifestó.

También se mostró "contento" por volver a cruzarse con el Atlético, en el que militó como jugador entre 1996 y 2000. "Es una situación especial, es un club donde he jugado. Es un club que ha evolucionado y crecido muchísimo y lleva diez años en las posiciones altas de la clasificación peleando por títulos. Ha tenido una continuidad en cuanto al proyecto, consolidándose como uno de los mejores equipos de España y de Europa. Estoy contento de volver", subrayó.

Por otra parte, el preparador vallisoletano apeló a rebajar la euforia tras las dos últimas victorias del equipo en las dos últimas jornadas. "No veo la clasificación, pero no creo que estemos para pensar que hemos hecho nada destacable. Nos hemos dado cuenta de que si hacemos una serie de cosas podemos ser un equipo competitivo y podemos competir contra cualquiera", aseguró.

"Si somos un equipo sólido, solidario, si trabajamos como equipo los partidos, podemos competir contra cualquier equipo, y eso nos dará opciones de salir de esta situación de dificultad; si pensamos que ganando dos partidos lo tenemos todo hecho, sería un error de cálculo tremendo. Hemos generado esperanza después de estas dos victorias, pero no tenemos que confundir esa esperanza con nuestra realidad. Nuestra realidad es que cada partido tiene que ser importantísimo", continuó.

"Tenemos que estar preparados para cualquier situación. Quedan muchos partidos, muchos equipos estamos ahí abajo, y tenemos que focalizarnos en cada partido. El partido contra el Atlético de Madrid va a ser complicado porque es un gran rival, pero tenemos que ir a buscar lo que necesitamos para sumar", prosiguió.

Gayà y cavani, "disponibles"

En otro orden de cosas, confirmó que tanto José Luis Gayà como Edinson Cavani estarán disponibles el sábado. "Cavani está trabajando bien, la semana pasada ya hizo cosas con el grupo y esta semana ha completado todos los entrenamientos. Está disponible para viajar con nosotros", indicó, sin descartar que pueda ser titular. "Si está en la lista de convocados es porque está disponible. Pensamos que puede ser una opción y es lo que vamos a valorar. Casi siempre los partidos los ganan los jugadores que aparecen desde el banquillo, dan la energía suficiente para ganar", afirmó.

Tampoco rechazó la idea de jugar un 4-4-2 con el uruguayo y Hugo Duro arriba. "No vamos a renunciar a nada. Lo bueno es tener jugadores que te den la opción de jugar de diferentes formas; lo más importante no es el sistema, sino que los jugadores hagan bueno el sistema. Lo más importante es sentir que los jugadores están en la dinámica de lo que yo estoy: de pasión, de creer, de crecer y de competir", expuso.

Sobre la primera lista de Luis de la Fuente con la selección, en la que está Gayà, Baraja se mostró feliz. "Que nuestro capitán vuelva a la selección española es un premio a su trabajo, a su esfuerzo", dijo. "Lo de la selección es un premio al trabajo de la temporada. Más allá de que un equipo no esté en las mejores condiciones, si un jugador es regular, si tiene continuidad y tiene la posibilidad de ir a la selección es positivo para el club y para los jugadores, para la confianza. Esperemos que empiecen a pensar en la selección a partir del partido de mañana, porque para nosotros es muy importante tenerlos enchufados y a su máximo rendimiento", explicó.

Por último, restó importancia al hecho de no haber hablado todavía con Peter Lim. "No es algo que me preocupe. Mi objetivo es trabajar para el Valencia; la situación es compleja y lo único que ha hecho el club es transmitirme tranquilidad y ofrecerme todo lo que necesite. Tengo que tratar de conseguir el objetivo que nos hemos marcado", finalizó.

Europa Press