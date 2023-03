Carlo Ancelotti: "No veo la Liga perdida, pero tenemos que hacerlo mejor"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró "afectado" por la falta de gol de su equipo después del empate (0-0) ante el Real Betis este domingo, el cual no les impide seguir peleando por LaLiga Santander, aunque tendrán que "hacerlo mejor".

"Ha sido un partido abierto y as√≠ quer√≠amos que fuera. Nos ha faltado eficacia arriba. Al final, en los treinta √ļltimos minutos hemos creado m√°s oportunidades, pero en este momento nos falta eficacia. Hacemos un pase m√°s de lo que debemos hacer, demasiadas paredes. Hoy hemos podido marcar porque hemos tenido tres o cuatro ocasiones claras, pero en los tres √ļltimos partidos el dato es evidente: solo hemos marcado un gol", dijo en rueda de prensa.

El preparador del Madrid valoró una actuación buena atrás pero errática en ataque en el Benito Villamarín, donde se dejaron dos puntos con los que el líder FC Barcelona se marcha en nueve. "No veo la Liga perdida. La ventaja es grande, 9 puntos, pero tenemos que pelear hasta el final. No sé qué va a pasar, pero quedan muchos partidos por delante. Lo que es evidente es que tenemos que hacerlo mejor", afirmó.

"Estoy afectado m√°s que enfadado. No es normal que un equipo con esta calidad no haya marcado m√°s de un gol en los tres √ļltimos partidos. Tambi√©n los jugadores est√°n afectados porque tenemos la calidad para marcar y lo hemos hecho siempre. Nos falta ser m√°s eficaces. Intentamos regatear cuando no debemos o tirar un pase cuando debemos tirar a porter√≠a. Es un problema colectivo de decisiones individuales", a√Īadi√≥.

Además, Ancelotti fue preguntado por la no entrada de Asensio al encuentro. "Tenía a Rodrygo a Karim y a Vini Jr. Pensaba que Rodrygo lo estaba haciendo bien y Karim y Vini jr. siempre pueden aparecer. He pensado que podía buscar una solución sin él", terminó.

Europa Press