Carlos Sainz: "Todavía estamos con problemas para ser competitivos"

El piloto espa√Īol de F√≥rmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) reconoci√≥ que no espera sorpresas en el Gran Premio de Francia este fin de semana, despu√©s de confirmar en Bak√ļ que todav√≠a est√°n "con problemas para ser competitivos" y pelear con los mejores.

"He tenido el fin de semana libre, he intentado descansar, pasar tiempo en casa, ahora tenemos un triplete y es importante estar fresco, va a ser duro para todos. Tenemos que prepararnos y gestionar bien la energía", dijo en la rueda de prensa oficial.

El madrile√Īo afronta un tramo decisivo de la temporada tras un ba√Īo de realidad en Bak√ļ. "En lo personal fue el fin de semana m√°s frustrante de la temporada porque no acert√© ni el s√°bado ni el domingo. Conseguimos estar con los l√≠deres por la pole y en la carrera volvimos a estar donde podemos", apunt√≥.

"La carrera nos ayud√≥ a calmar nuestras expectativas y a darnos cuenta de que no estamos donde queremos, que todav√≠a estamos con problemas para poder ser competitivos", a√Īadi√≥, antes de referirse a la cita en suelo franc√©s.

"Es una pista que me traer buenos recuerdos por las World Series de Renault. En F√≥rmula 1 he conseguido puntos y es una pista que siempre me ha ido de manera decente aunque no sea de mis favoritas, me adapto bien. La foto competitiva de Bak√ļ ser√° parecida, volveremos a luchar con los Alfa, McLaren y Alpine", reconoci√≥.

Europa Press