Cuándo juega Argentina contra Uruguay en la Copa América 2021

Después de su empate con Chile, a la Selección la espera Uruguay. El clásico del río de la Plata se va a jugar el viernes 18 a las 21 horas como parte de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa América 2021. El escenario será el estadio Mané Garrincha de la capital brasilera, Brasilia, donde se disputó el partido inaugural de esta copa, en el que la selección verde-amarela le ganó 3-0 a Venezuela.

El partido será transmitido por la Televisión Pública, TyC Sports y DirecTV Sports. La previa comenzará días desde antes, frente a la expectativa que genera el equipo nacional, que empató los últimos tres partidos que disputó, dos por eliminatorias para Qatar 2022 contra Colombia y Chile y el estreno de la Copa América contra esa selección.

Después del partido contra la Roja, en el que Argentina no pudo mantener la ventaja que había conseguido a través de un gol de Messi a los 10 minutos del primer tiempo, el técnico Lionel Scaloni hizo un balance que marca sus consideraciones sobre el equipo que dirige: ““Los goles van a llegar. Me preocuparía no generar las situaciones, pero el equipo genera, metemos varias veces a muchos jugadores en el área, preocupamos al rival y eso es lo importante. Ya van a entrar” dijo el técnico a La Nación.

Lionel Messi, de la selección de Argentina, ingresa en la cancha antes del debut en la Copa América frente a Chile, el lunes 14 de junio de 2021, en Río de Janeiro (AP Foto/Ricardo Mazalan)

Por ahora, el equipo nacional retomó los entrenamientos en la Argentina, y viajará a Brasil el día anterior al juego. La duda para la formación pasa por Cristian Romero, más conocido como Cuti, el defensa central del Atalanta italiano que no pudo jugar contra Chile por una sobrecarga muscular en la cara posterior del muslo izquierdo. El cuerpo técnico está esperando su evolución para ver si puede incluirlo contra Uruguay, ya que fue uno de los puntos altos en los juegos de eliminatorias que disputó.

Mientras que la Argentina ya tuvo su estreno en el torneo continental, a Uruguay todavía le toca debutar, ya que le tocó fecha libre en la anterior jornada. En el caso de la Selección, su fecha libre será la cuarta. En la tercera jornada de la fase de grupos se va a medir contra Paraguay, el 21 de junio a las 21 horas.

Argentina - Uruguay: horario y cómo verlo por TV

Hora: 21.

Transmiten: TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports.

Estadio: Mané Garrincha (Brasilia).

Árbitro: A confirmar.

LA NACION