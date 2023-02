Casas de moda italiana se lucen en Milán en ambiente optimista tras ventas récord

Las casas de moda italiana se lucieron este miércoles en Milán y lo harán hasta el 27 de febrero al presentar sus nuevas colecciones femeninas otoño-invierno 2023-2024 en un ambiente de optimismo, aunque prudente, tras un año de ventas récord.

La Semana de la Moda abrió el miércoles con los grandes desfiles de Fendi, Roberto Cavalli y Etro, pero el programa incluye muchos más, unas 70 presentaciones y 29 eventos culturales.

Fendi presentó una colección caracterizada por las tensiones entre el mundo punk y el mundo más tradicional. Las prendas tenían cortes inspirados del vestuario masculino y elementos de delantales o uniformes.

Con encajes superpuestos, la colección también integraba destellos de fetichismo como lencería o botas altas con cordones.

"Es desconstruido, pero es lujoso. Hay un pequeño guiño al punk, y mi admiración por el DIY [do it yourself en inglés o hazlo tú mismo en español], pero evolucioné hacia algo chic", explicó Kim Jones, director artístico de la moda mujer para Fendi.

Al margen de los desfiles, las inauguraciones de exposiciones marcarán el ritmo de las noches en esta ciudad italiana, como la del artista estadounidense Bill Viola en el Palacio Real o el del fotógrafo francés Guy Bourdin en el museo Armani/Silos.

Kim Kardashian participará nuevamente en un evento organizado por Dolce&Gabbana para celebrar la exposición Ciao Kim, dedicada a esta mujer de negocios que se volvió un icono mediático.

El jueves, Miuccia Prada y Raf Simons revelarán su nueva colección para Prada en la sede de la fundación de la casa milanesa. Le seguirán MM6 Maison Margiela, Emporio Armani y Moschino.

Tod’s inaugurará la jornada del viernes en el Hangar Bicocca, seguido por Gucci y Jil Sander.

El sábado será el turno de Dolce&Gabbana, Ferragamo, Missoni, Bottega Veneta. Y Giorgio Armani cerrará el evento el domingo con broche de oro.

Pese al conflicto en Ucrania y un contexto marcado por la inflación y la crisis energética, las grandes marcas de lujo anunciaron resultados récord en 2022.

LVMH, propietaria de las casas italianas Fendi, Bulgari y Loro Piana, alcanzó unas ventas de 79.200 millones de euros en 2022, un 23% más respecto al año anterior.

- Optimismo y prudencia -

El grupo Kering, por su parte, anunció un beneficio neto del 14%, hasta 3.600 millones, en 2022.

Las cifras de la moda italiana de 2022 presentados por la Cámara Nacional de la Moda Italiana confirman que la industria nacional resistió a las presiones económicas.

Los datos del cuarto trimestre desmintieron las previsiones de fuerte desaceleración que auguraba la crisis energética.

La facturación del sector se elevó en 2022 a 98.300 millones, un 18% más que el año anterior.

La recuperación poscovid ya había comenzado en 2021, cuando el volumen de negocio aumentó un 21,2% respecto a los niveles registrados en el peor momento de la pandemia.

El año 2023 abrió con un sentimiento de optimismo, pero el sector prefiere permanecer prudente.

Las empresas de la cadena de suministro aún sienten el golpe de haber absorbido las subidas de precios para evitar repercutirlas en el consumidor final.

"Ante un aumento del 7,1% de los precios en la cadena de suministro, los precios facturados a los consumidores apenas aumentaron un 1,5%", detalló Carlo Capasa durante una rueda de prensa.

El volumen de negocio del sector deberá por ende crecer un 4%, contra 18% en 2022.

