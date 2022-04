CertiK, empresa líder en seguridad Web3, duplica su valoración a u$s 2 mil millones en solo 3 meses

Nueva york--(business wire)--abr. 7, 2022--

CertiK, líder mundial en seguridad de Web3 y blockchain con sede en Nueva York, anunció hoy el cierre de una ronda de financiación de la Serie B3 de u$s 88 millones, que superó la suscripción prevista. Esta inversión fue liderada por Insight Partners, Tiger Global y Advent International, con la participación de Goldman Sachs e inversores existentes como Sequoia y Lightspeed Venture Partners. Con esta última financiación, CertiK pasa a valer u$s 2 mil millones en solo 3 meses desde su última ronda. Esta es la cuarta ronda de capital recaudado por CertiK en los últimos nueve meses, por un total de u$s 230 millones.

La demanda de seguridad para la cadena de bloques sigue en alza, lo que ha llevado a un crecimiento sustancial en CertiK como líder en la categoría. Luego de una pérdida astronómica de u$s 1300 millones en criptomonedas en 2021, la tendencia se prolonga en lo que va de 2022 y se calcula que las pérdidas en criptomonedas serán muy superiores a las del año pasado. En los últimos tres meses, la industria de las criptomonedas fue testigo de más de mil millones de dólares en pérdidas en criptomonedas, causados por cuatro ataques puente importantes ( Ronin Network, Wormhole, Qubit Finance y Meter.io ), así como varios ataques de préstamos rápidos; ambos tipos de ataque parecen estar de moda este año.

La misión de CertiK es brindar protección al mundo Web3 y la cumple prestando un conjunto de servicios integrales de seguridad, para que los clientes puedan satisfacer todas sus necesidades de seguridad en un solo lugar. Hasta la fecha, CertiK ha protegido más de u$s 300 mil millones en cripto activos, para más de 3200 clientes empresariales. El servicio de CertiK efectúa una auditoría previa a la implementación y la verificación formal de contratos inteligentes, protocolos de cadena de bloques y aplicaciones Web3, mientras que Skynet brinda monitoreo activo de amenazas de seguridad en cadena las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este año, CertiK también lanzó su servicio de verificación del cliente (Know Your Customer, KYC) e investigación de fraudes. CertiK considera que la KYC es el eslabón perdido en la mayoría de las ofertas competitivas para ayudar a prevenir intenciones maliciosas, es decir, tirones de alfombra, por parte de los propietarios de un proyecto. En general, la tabla de clasificación de CertiK facilita la transparencia para su comunidad y genera confianza y visibilidad para los proyectos que cotizan allí.

Los productos y servicios de CertiK continúan registrando una fuerte demanda, lo cual avala un increíble crecimiento de los ingresos de la empresa. Para el año 2021, CertiK multiplicó por 12 sus ingresos, mientras que sus ganancias aumentaron 3000 veces. Incluso con la recesión temporal en el mercado cripto, Certik cuadruplicó los ingresos interanuales en seguridad Web3 en el primer trimestre de 2022. Según datos de CoinMarketCap, CertiK atiende al 60% de todos los proyectos de cadena de bloques cotizados que utilizan servicios de auditoría de seguridad de terceros.

El liderazgo y el crecimiento contundente de CertiK ya han sido ampliamente reconocidos por la industria. En marzo de 2022, CertiK recibió el premio de CB Insights Blockchain 50, siendo catalogado como la única empresa de seguridad de cadena de bloques y en los premios Globee, premio a la excelencia global en ciberseguridad.

“CertiK es una plataforma de ciberseguridad para cadena de bloques de misión crítica en un mercado masivo y ya se ha convertido en un líder indiscutible de la industria con un producto de calidad excelente, que brinda seguridad integral para cadena de bloques, contratos inteligentes y Web3”, aseguró Steve Ward, director general de Insight Partners. “Estamos encantados de colaborar con el mejor equipo fundador de CertiK, que cuenta con el talento de intelectuales expertos en cripto seguridad y acompañarlos a medida que continúan creciendo y ampliando sus operaciones”.

“Nos llena de entusiasmo invertir en CertiK como líder en el desarrollo de soluciones de ciberseguridad que son imprescindibles para el mercado de Web3 y DeFi”, subrayó Eric Noeth, socio de Advent International. “La Internet descentralizada que se ejecuta en la cadena de bloques ha experimentado altos niveles de deficiencias de seguridad y necesita con urgencia el tipo de soluciones eficaces que brinda CertiK. Estamos ansiosos por colaborar con el equipo de CertiK en este impulso tremendo de crecimiento, para mejorar la seguridad y el rendimiento de las cadenas de bloques, además de darles a los consumidores la visibilidad que tanto necesitan sobre los aspectos de seguridad en los proyectos nuevos y ya establecidos”.

“Goldman Sachs se complace en haber invertido en CertiK, una plataforma de seguridad líder para el ecosistema de la cadena de bloques y Web3”, manifestó Oli Harris, director general de Goldman Sachs. “La construcción de CertiK será un pilar de la protección del ecosistema, lo que ayudará a agilizar la innovación y la adopción de estas nuevas tecnologías”.

Esta nueva ronda de financiación, junto con los ingresos generados por los servicios KYC, Skynet y Security Leaderboard, se utilizará para el desarrollo y la operación de productos de seguridad más innovadores y basados ​​en datos. “Dadas las tendencias crecientes en tirones de alfombra, ahora vemos que la verificación del cliente es crucial para la seguridad de la Web3”, aseguró el fundador y director ejecutivo de CertiK, Ronghui Gu. "La KYC, junto con la auditoría de contratos inteligentes y el monitoreo de amenazas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, consolidarán más nuestra oferta en torno a los servicios integrales de seguridad para la Web3".

CertiK sigue contratando expertos en desarrollo y productos de primer nivel para ayudar a ejecutar su estrategia integral de productos, tal como lo demuestra la contratación de Kevin Liu, director de productos de CertiK. Liu es un reconocido experto en productos e ingeniería, con una trayectoria internacional de más de 20 años en la industria de la tecnología, especializada en medios de comunicación y telecomunicaciones. Previamente, Liu fue miembro fundador de FreeWheel (una empresa de Comcast) donde desempeñó varios cargos ejecutivos, entre ellos, el de vicepresidente de productos y vicepresidente de ingeniería. También se desempeñó como Gerente General de China y Director de Tecnología de anuncios, en iflix. Como director de productos de CertiK, Kevin dirigirá la estrategia de productos en toda la empresa, sentará las bases para las iniciativas de seguridad de las aplicaciones de cadena de bloques y brindará información a la comunidad, los propietarios de proyectos y demás participantes.

