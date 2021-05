CHRYSO lanza EnviroMix®, primera gama global de soluciones y servicios de aditivos para el hormigón con bajas emisiones de carbono

París--(business wire)--may. 21, 2021--

CHRYSO, líder en el desarrollo de soluciones sostenibles en la industria de la construcción, lanza EnviroMix®, una gama global de productos y servicios innovadores destinados a reducir y controlar la huella de carbono del hormigón, dirigido a industrial de hormigón prefabricado y hormigón preparado.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210520005856/es/

The development of low-carbon concrete is a major challenge for the construction industry. (Photo: Shutterstock)

"El sector de la construcción está acelerando su transformación para gestionar y reducir el impacto de la huella de carbono en el medio ambiente. La huella de CO2 es un reto importante en el desarrollo de formulaciones de hormigón, así como las propiedades tradicionales de este material, que son fundamentales en nuestras técnicas de construcción (tipos de resistencia y durabilidad, trabajabilidad, tiempo de fraguado, etc.)", afirma Frédéric Guimbal, director de BU Béton.

Con el fin de acelerar el ritmo de esta transición hacia la baja emisión de carbono en el sector de la construcción, las nuevas gamas de aditivos personalizados CHRYSO®EnviroMix combinan técnicas de rendimiento y la reducción de la huella de carbono.

CHRYSO®EnviroMix ofrece una reducción de las emisiones de CO2 de hasta el 50 % y CHRYSO®EnviroMix ULC (Ultra Low Carbon) proporciona niveles superiores de rendimiento, así como una reducción de más del 50 % de la huella de carbono. Los productos adaptados a los requisitos específicos en el rendimiento para hormigón preparado y prefabricado se implantarán para apoyar a los clientes en la evolución de los métodos de construcción.

Asimismo, los clientes podrán beneficiarse de servicios específicos como EnviroMix®Impact, que permite calcular el impacto medioambiental del diseño del hormigón y establecer una estrategia de formulación adaptada a su objetivo. CHRYSO también ofrece una solución digital para el seguimiento en tiempo real de los hormigones CHRYSO®Maturix. De esta forma se consigue una optimización en términos de aumento de la resistencia a la compresión en un corto plazo en la planta de prefabricación o directamente en obra.

A lo largo de los últimos 15 años, CHRYSO ha reforzado su experiencia en el campo de los aditivos para hormigón de bajo impacto en carbono. Respaldado por una cartera tecnológica altamente innovadora, CHRYSO también se beneficia de un know-how específico adaptado a la química de los nuevos cementos con bajo nivel en carbono a través de la actividad de aditivos para el cemento. En lo que respecta a esta transformación de bajo contenido en carbono, las soluciones específicas de CHRYSO se basan en diversas asociaciones científicas e industriales que consolidan aún más la comprensión de estos nuevos aglutinantes, incluidos los geopolímeros y los cementos de arcilla calcinada (LC3).

"Con esta nueva y completa gama de productos EnviroMix®, CHRYSO está creando nuevas palancas de desarrollo para la industria de la construcción al ofrecer soluciones para producir el cemento del futuro. También permite controlar los aditivos del hormigón con nuevos aglutinantes, la formulación y el seguimiento en tiempo real de los hormigones bajos en carbono en las obras de construcción, al mismo tiempo que proporciona una medición precisa de su impacto en el CO2. CHRYSO apoya a los stakeholders de la industria en esta revolución de bajas emisiones de carbono" comenta Frédéric Guimbal, director de BU Béton.

Presentación de CHRYSO: https://www.chryso.com/fr/a-propos-chryso/

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210520005856/es/

CONTACT: Contacto de RP:

Elodie Pujo Saulnier

elodie.pujosaulnier@chryso.com

Tel.: 06 33 97 20 80

Keyword: california europe united states north america france

Industry keyword: other manufacturing engineering chemicals/plastics manufacturing building systems other construction & property residential building & real estate commercial building & real estate environment construction & property urban planning reit landscape alternative energy interior design energy architecture other natural resources mining/minerals natural resources

Source: chryso

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 05/21/2021 02:00 am/disc: 05/21/2021 02:02 am

http://www.businesswire.com/news/home/20210520005856/es

AP