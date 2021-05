Elegidos: los mejores vinos argentinos según el crítico inglés Tim Atkin

Destacó el avance del Semillón y la tendencia a vinos menos alcohólicos

Sebastián A. Ríos LA NACION

Fueron 1847 los vinos que atravesaron el océano Atlántico, de Argentina a Inglaterra, para ser evaluados por el crítico inglés Tim Atkin, quien acaba de publicar su esperado informe 2021 sobre vino argentino (Argentina 2021 Special Report). Covid mediante, el destacado Master of Wine no pudo esta vez viajar para probar los vinos in situ como hace año tras año, por lo que el habitual diálogo con enólogos, viticultores y bodegueros fue por Zoom.

“Hice 85 entrevistas por Zoom, lo que fue divertido -contó Atkin a LA NACION, que visitó por última vez la Argentina en febrero de 2020, para su anterior reporter-. Conozco bien a la mayoría de los enólogos, por lo que fue fácil conectarme con ellos a través de la pantalla. También me permitió practicar mi español”.

Portada del Argentina 2021 Special Report archivo

En su reporte, son 110 los vinos que obtuvieron más de 95 puntos (en una escala de 100, y la lista completa se incluye al final de esta nota). Pero más allá de los puntajes, Atkin destacó un par de tendencias interesantes en el vino argentino: “Creo que el Semillón se está convirtiendo en una variedad cada vez más excitante en la Argentina -comentó-. Las otras cosas que me impresionaron fueron los blends blancos, que se están volviendo cada vez más diversos e inventivos, los blends tintos al estilo del Rhône, la mayoría de Los Chacayes, e, inevitablemente los Malbec: la variedad insignia de la Argentina sigue mejorando y mejorando”

Los mejores de 2021

Alejandro Sejanovich, elegido por Tim Atkin como Enólogo del año 2021 archivo

Pero antes de seguir con las tendencias que Aktin destaca en el actual vino argentino, veamos cuál es el “podium” de este 2021, en el que el crítico destacó los mejores vinos y los mejores enólogos y viticultores del año:

Enólogo del año: Alejandro Sejanovich de Bodega Teho, Cielo Arriba, Estancia Los Cardones, Estancia Uspallata, Manos Negras, TintoNegro y Vivo o Muerto

Alejandro Sejanovich de Bodega Teho, Cielo Arriba, Estancia Los Cardones, Estancia Uspallata, Manos Negras, TintoNegro y Vivo o Muerto Enólogo joven del año: Juan Pablo Murgia of Argento and Otronia

Juan Pablo Murgia of Argento and Otronia Leyenda de la enología: Hervé Joyaux Fabre de Bodegas Fabre

Hervé Joyaux Fabre de Bodegas Fabre Viticultor del año: Pamela Alfonso de Alta Vista

Pamela Alfonso de Alta Vista Vino tinto del año: Per Se Uní del Bonnesant 2019

Per Se Uní del Bonnesant 2019 Vino blanco del año: Michelini I Mufatto Certezas Semillón 2018

Michelini I Mufatto Certezas Semillón 2018 Vino rosado del año: Andeluna Blanc de Franc Rosé 2020

Andeluna Blanc de Franc Rosé 2020 Vino espumoso del año: Cruzat Millésime Blanc de Blancs 2014

Cruzat Millésime Blanc de Blancs 2014 Vino dulce del año : Terrazas de los Andes Petit Manseng 2019

: Terrazas de los Andes Petit Manseng 2019 Descubrimiento vino tinto del año: Estancia Uspallata Igneo 2019

Estancia Uspallata Igneo 2019 Descubrimiento vino blanco del año: Escala Humana Credo Semillón 2018

Escala Humana Credo Semillón 2018 Descubrimiento vino rosado del año: Uqueco Wine Coeur Sair Grenache Rosé 2020

Uqueco Wine Coeur Sair Grenache Rosé 2020 Descubrimiento vino espumante del año: Alta Vista Atemporal Grand Élevage 2012

Alta Vista Atemporal Grand Élevage 2012 “Value” vino tinto del año: Niven Criolla Argentina Tinto de Tintas 2020

Niven Criolla Argentina Tinto de Tintas 2020 “Value” vino blanco del año: Krontiras Cosmic Amber 2019

Krontiras Cosmic Amber 2019 “Value” vino rosado del año: El Esteco Blanc de Noir Rosado 2020

El Esteco Blanc de Noir Rosado 2020 “Value”vino espumante del año: Bodega Vistalba Progenie II Extra Brut 2019

Bodega Vistalba Progenie II Extra Brut 2019 “Value” vino dulce del año: Tukma Torrontés Tardío 2020″

Pamela Alfonso, Mejor Viticultora 2021 según Tim Atkin archivo

Bajo alcohol y la mejor cosecha

En su reporte, Tim Atkin destaca la cosecha 2019, a la que considera una de las mejores de la historia del vino argentino. “Estoy muy sorprendido por la cosecha 2019, que es una de las mejores que he catado de la Argentina, y sin lugar a dudas la mejor desde 2013 -comentó por mail-. Creo firmemente que la Argentina está haciendo los mejores vinos de su historia. Pero lo excitante es que todavía puede mejorar aún más”.

Otros de los aspectos que destaca el crítico inglés son las tendencias hacía una graduación alcohólica menor en los vinos, así como también a un uso más cuidado de la crianza en barrica de roble. “También estoy feliz de que muchos de los mejores productores se están alejando de los vinos con alto contenido alcohólico que carecen de frescura y de foco. Encuentro un mayor foco en expresar el lugar que en la madera y en el alcohol”, precisó.

Los mejores terroirs

Y hablando de lugar, en entrevista virtual con LA NACIÓN, Atkin señaló cuáles son los terroirs más atractivos hoy: “Hay muchos para elegir -aseguró-. Si tuviera que elegir 10 estos serían:

Cachi

Chubut

La Carrera

Las Compuertas

Los Chacayes

Gualtallary

Paraje Altamira

Pedernal

La Quebrada de San Lucas

San Pablo

Pero fácilmente podría nombrar otros 10. De hecho, lo haré. ¿Qué tal Alto Agrelo, Barreal, Chañar Punco, El Espinillo, El Peral, Molinos, Perdriel, Río Negro, Vistalba y el Valle del Zonda?”

“La Argentina está haciendo cada vez más foco en regiones, subregiones y lugares individuales, lo que significa que se está alejando de los “commodity wines”, o vinos que están hechos con tecnología y enología, y dirigiéndose hacia los vinos de terroir. Estoy muy feliz de ello y no puedo esperar para volver y visitar algunos viñedos nuevamente”, concluyó.

Los 110 mejores vinos de Atkin

Atkin durante una sesión de cata

Bueno, lo prometido es deuda así que vamos entonces con el listado de los vinos que en el Argentina 2021 Special Report de Tim Atkin obtuvieron de 95 puntos para arriba. La lista, a pedida del crítico, se exhibe en orden alfabético, sin puntajes, solo separando por tipo de vino (tinto, blanco, rosado, espumante y dulce). Acá va:

Tintos

Achával Ferrer Finca Altamira Malbec 2018

Achával Ferrer Finca Bella Vista Malbec 2018

Alta Vista Alto 2017

Alta Vista Single Vineyard Serenade Malbec 2017

Alta Vista Single Vineyard Temis Malbec 2017

Altos Las Hormigas Malbec Appellation Paraje Altamira 2019

Andeluna Pasionado Cabernet Franc 2018

Arca Yaco Amar y Vivir Cabernet Sauvignon 2019

Arca Yaco Amar y Vivir Malbec 2019

Bodega del Río Elorza Verum Soul N Pinot Noir 2019

Bodega Huichaira Cielo Arriba 2019

Bodega Teho Corte Tomal Vineyard 2019

Bodega Teho Malbec Tomal Vineyard 2019

Bodega Vistalba Corte A 2017

Bodegas Caro Caro 2018

Bodegas Fabre Alta-Yarí Gran Corte 2019

Bodegas López Montchenot 20 Años 2001

Buscado Vivo o Muerto El Manzano 2018

Casa Petrini Roca Volcánica Malbec 2019

Catena Zapata Adrianna Vineyard Fortuna Terrae Malbec 2018

Catena Zapata Adrianna Vineyard Mundus Bacillus Terrae Malbec 2018

Catena Zapata Adrianna Vineyard River Stones Malbec 2018

Cheval des Andes 2018

Colomé 1831 Malbec 2018

Colomé Altura Máxima Malbec 2018

Colomé Altura Máxima Pinot Noir 2019

De Angeles Viña 1924 Single Vineyard Gran Corte 2018

Domaine Bousquet Ameri Single Vineyard Red Blend 2019

Domaine Nico Histoire d’A Pinot Noir 2019

Domaine Nico Le Paradis Pinot Noir 2019

Doña Paula Los Indios Parcel Malbec 2018

Durigutti Proyecto Las Compuertas Cabernet Franc 2020

Durigutti Proyecto Las Compuertas Malbec 1914 2020

Durigutti Proyecto Las Compuertas Malbec 5 Suelos 2020

Durigutti Victoria Durigutti Blend de Finca 2017

El Enemigo Gran Emigo Blend 2017

El Enemigo Gran Enemigo Single Vineyard 2017

El Porvenir de Cafayate Finca Alto Los Cuises Malbec 2020

Estancia Los Cardones 2019

Estancia Los Cardones Almacen de las Quebradas Cachi 2019

Estancia Los Cardones Almacen de las Quebradas Pucará 2019

Estancia Uspallata Igneo 2019

Estancia Uspallata Malbec 2019

Luna Austral Sintonia by Álvaro Espinoza 2017

Matervini Imposibles Malbec 2019

Matervini Piedras Viejas Laderas 2018

Mendel Finca Remota Malbec 2018

Mendel Unus 2018

Michelini I Mufatto & Jaime Alba La Niña Alba 2019

Otronia Pinot Noir Block I 2018

Per Se Iubileus 2019

Per Se La Craie 2019

Per Se Uní del Bonnesant 2019

Pulenta Estate Gran Corte 2018

Riccitelli Wines Riccitelli & Father 2018

Riglos Gran Cabernet Franc 2019

Rutini Antologia LI 2017

Rutini Single Vineyard Cabernet Franc 2018

Staphyle Dragón de Vino 2019

SuperUco Altamira 2018

SuperUco Gualta 2018

Susana Balbo Wines Nosotros Corcel Malbec 2018

Susana Balbo Wines Nosotros Single Vineyard Nómade Malbec 2017

Terrazas de los Andes Parcel No 1E El Espinillo Malbec 2018

Terrazas de los Andes Parcel No 2W Los Castaños Malbec 2018

TintoNegro 1955 Vineyard 2019

Trapiche Terroir Series Single Vineyard Malbec Finca Ambrosía 2018

Trapiche Terroir Series Single Vineyard Malbec Finca Coletto 2018

Trivento Eolo Malbec 2018

Ver Sacrum Gloria S 2016

Viña Cobos Cobos Malbec 2018

Viña Cobos Volturno 2018

Zuccardi Aluvional Malbec 2018

Zuccardi Aluvional Malbec 2018

Zuccardi Aluvional Malbec 2018

Zuccardi Finca Canal Uco 2018

Zuccardi Finca Piedra Infinita Gravascal Malbec 2018

Zuccardi Finca Piedra Infinita Malbec 2018

Zuccardi Finca Piedra Infinita Supercal Malbec 2018

Zuccardi José Zuccardi 2017

Zuccardi Polígonos del Valle de Uco Cabernet Franc 2020

Blancos

Alta Vista Atemporal Assemblage Blanc 2019

Altar Uco Edad Media Blanco 2019

Bodegas Fabre Alta-Yarí Gran Torrontés 2020

Catena Zapata Adrianna Vineyard White Bones Chardonnay 2019

Catena Zapata Adrianna Vineyard White Stones Chardonnay 2019

El Esteco Blanc de Blancs 2020

El Esteco Old Vines 1945 Torrontés 2020

El Porvenir de Cafayate Laborum de Parcela Torrontés Finca El Retiro 2020

Escala Humana Credo Semillón 2018

Mendel Semillón 2020

Michelini I Mufatto Certezas Semillón 2018

Michelini I Mufatto Convicciones Chardonnay 2018

Michelini I Mufatto Propósitos Chenin Blanc 2018

Passionate Wine Montesco Agua de Roca 2020

Per Se Volare de Flor IV NV

Piedra Negra Gran Lurton Corte Friulano 2020

Riccitelli Wines Old Vines Chenin Blanc 2020

Riccitelli Wines Old Vines Semillón 2020

Riccitelli Wines Vino de Finca Sauvignon Blanc 2020

Riccitelli Wines Viñedos de Montaña Chardonnay 2019

Susana Balbo Wines Susana Balbo Signature White Blend 2020

Terrazas de los Andes Grand Chardonnay 2020

Viña Cobos Vinculum Chardonnay 2019

Zuccardi Fósil Chardonnay 2020

Espumantes

Alta Vista Atemporal Grand Élevage 2012

Cruzat Millésime Blanc de Blancs 2014

Otronia Espumante Brut Nature Pinot Noir 2017

Rutini Antologia LIV Millésime Brut Nature 2016

Dulces

Terrazas de los Andes Petit Manseng 2019

Sebastián A. Ríos

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project