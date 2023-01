Colombiano nairo quintana descarta su retiro del ciclismo competitivo pese a no tener equipo

BOGOTÁ, 25 ene (Reuters) - El colombiano Nairo Quintana descartó el miércoles su retiro del ciclismo pese a que actualmente no tiene equipo ante la dificultad para firmar un contrato con una escuadra World Tour y dijo que está en condiciones de seguir compitiendo y ganando para dejar en alto el nombre del país sudamericano.

Quintana, ganador del Giro de Italia en 2014 y de la Vuelta a España en 2016, anunció su decisión de seguir compitiendo pese a que hace más de dos meses el Tribunal de Arbitraje Deportivo confirmó su descalificación de la última edición del Tour de Francia por infringir la prohibición de consumir tramadol durante la competición, según la Unión Ciclista Internacional (UCI).

"Estoy en muy buena forma para seguir, debido a los acontecimientos de los últimos meses en los que es innegable el ambiente enrarecido en que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante", dijo Quintana en una conferencia de prensa.

"Voy a seguir batallando por competir, por continuar sobre la bicicleta hasta que mi cuerpo y mi mente resista", agregó el ciclista de 32 años. "Soy un corredor honesto, siempre lo he sido".

Quintana, quien terminó sexto en el Tour de Francia del 2022 y después fue descalificado por la UCI, dijo que no hizo nada ilegal y que siempre ha respetado las reglas y el juego limpio.

El uso de tramadol es una infracción solo bajo el reglamento médico de la UCI debido a los efectos secundarios de la sustancia que incluyen mareos, somnolencia y pérdida de atención, y no constituye una infracción de las normas antidopaje.

El tramadol es un fármaco derivado de opioides que tiene actividad analgésica potente y es usado para dolores severos.

Quintana, quien ocupó el segundo lugar en el Tour de Francia en el 2013 y el 2015, no tomó la partida en la Vuelta a España en agosto del año pasado después de la sanción de la UCI, pese que podía competir.

El deportista anunció que en febrero viajará a Europa para iniciar conversaciones directas con algunos equipos, pero no reveló detalles.

"Si bien en cierto, aún no tengo equipo, soy un ciclista que sigue disponible para vestir un jersey y dar lo mejor en la carretera, sin duda mi palmares lo avala", dijo.

"Quiero volver a competir, ponerme un dorsal, sentir la exigencia de responder a un equipo, el dolor en las piernas por el esfuerzo, pero también la satisfacción de la victoria y de haber dado lo mejor de mi hasta la meta", agregó el ciclista latinoamericano con más triunfos internacionales.

El ciclista salió del Movistar en el 2019, equipo en la que consiguió los mejores resultados de su carrera, y llegó al Arkea-Samsic de la categoría ProTeam, en el que permaneció tres años en los que contribuyó para que el conjunto francés avanzará a la categoría World Tour, la máxima a nivel mundial en competencias. Del Arkea salió a finales de septiembre último.

Además de ganar el Giro de Italia y la Vuelta España, de lograr el segundo lugar en dos ocasiones en el Tour de Francia, Quintana conquistó la Vuelta a Murcia, la Vuelta al País Vasco, La Vuelta a Burgos, la Vuelta a Cataluña, El Tour de Romandía, la Ruta del Sur y el Tour de San Luis. (Reporte de Luis Jaime Acosta)

Reuters