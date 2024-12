Combatientes opositores expulsan al presidente de Siria, según reportes. ¿Quiénes son y qué sigue?

Los combatientes de la oposición han anunciado su entrada en Damasco tras una llamativa ofensiva, lo que parece indicar que el gobierno de Siria ha caído.

El primer ministro sirio, Mohammed Ghazi Jalali, declaró que el gobierno está listo para “tender la mano” a la oposición y ceder sus funciones a un gobierno de transición.

“Estoy en mi casa y no he salido, y esto es debido a mi pertenencia a este país”, dijo Jalili en una declaración en video. El funcionario afirmó que iría a su oficina para continuar trabajando por la mañana y llamó a los ciudadanos sirios a no dañar la propiedad pública.

Un opositor sirio que monitorea la guerra, Rami Abdurrahman, dijo que Assad abandonó el país en un vuelo desde Damasco la madrugada del domingo. Jalili no mencionó los reportes sobre la marcha de Assad.

Los combatientes de la oposición están cerrando el cerco sobre la capital de Siria en una crisis que se desarrolla rápidamente y que ha sorprendido a gran parte del mundo. El Ejército sirio ha abandonado ciudades clave con poca resistencia. ¿Quiénes son estos combatientes de la oposición? Si toman el control de Damasco después de tomar algunas de las ciudades más grandes del país, ¿qué sucederá entonces? A continuación, un vistazo al impresionante cambio en la fortuna de Assad y su gobierno en apenas 10 días, y lo que podría deparar el futuro mientras se reaviva la guerra civil de Siria, que ya lleva 13 años en marcha.

¿El objetivo? Derrocar al gobierno

Esta es la primera vez que las fuerzas de la oposición han llegado a las afueras de la capital siria desde 2018, cuando el ejército recapturó la zona después de un asedio de varios años. Los combatientes que se acercan a Damasco son encabezados por el grupo insurgente más poderoso de Siria, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), junto con un amplio grupo de milicias sirias respaldadas por Turquía llamado el Ejército Nacional Sirio. Ambos han estado atrincherados en el noroeste del país. Lanzaron la ofensiva sorpresa el 27 de noviembre con hombres armados que tomaron Alepo, la ciudad más grande de Siria, y la ciudad central de Hama, la cuarta más grande.

El HTS tiene sus orígenes en Al Qaeda y es considerado por Estados Unidos y la ONU como una organización terrorista. Pero el grupo ha declarado en años recientes que cortó lazos con Al Qaeda, y los expertos aseguran que el HTS ha buscado reinventarse en los últimos años, enfocándose en promover un gobierno civil en su territorio, así como la acción militar. El líder del HTS, Abu Mohammed al-Golani, le dijo a CNN el jueves que el objetivo de la ofensiva es derrocar al gobierno de Assad.

Se vienen posibles rupturas

El HTS y el Ejército Nacional Sirio han sido aliados en ocasiones y rivales en otras, y sus objetivos podrían divergir. Las milicias respaldadas por Turquía también tienen interés en crear una zona de amortiguamiento cerca de la frontera turca para mantener alejados a los milicianos kurdos que discrepan con Turquía. Turquía ha sido un principal respaldo para los combatientes que buscan derrocar a Assad, pero más recientemente ha instado a la reconciliación, y los funcionarios turcos han rechazado rotundamente las afirmaciones de cualquier participación en la ofensiva actual. ¿El HTS y el Ejército Nacional Sirio trabajarán juntos si logran derrocar a Assad o se enfrentarán nuevamente? Esta es una gran interrogante.

Otros aprovechan la situación

Mientras la ofensiva relámpago contra el gobierno de Siria comenzó en el norte, grupos de oposición armados también se han movilizado en otros lugares. Las áreas sureñas de Sweida y Daraa han sido tomadas localmente. Sweida es el corazón de la minoría religiosa drusa de Siria y allí se habían llevado a cabo protestas frecuentes contra el gobierno, incluso después de que Assad aparentemente consolidó su control sobre la zona. Daraa es una zona de mayoría musulmana suní que fue ampliamente considerada como la cuna del levantamiento contra el gobierno de Assad en 2011. El gobierno recapturó Daraa en 2018, pero los rebeldes permanecieron en algunas áreas. Daraa estuvo en un estado de inestable calma en los últimos años, en virtud de un acuerdo de alto al fuego mediado por Rusia.

Y gran parte del este de Siria está bajo control de las Fuerzas Democráticas Sirias, un grupo encabezado por kurdos con el respaldo de Estados Unidos que en el pasado ha chocado con la mayoría de los otros grupos armados en el país. El gobierno de Siria ahora tiene control de sólo tres de las 14 capitales provinciales: Damasco, Latakia y Tartus.

¿Qué sigue?

Un comandante insurgente, Hassan Abdul-Ghani, publicó en la aplicación de mensajes Telegram que las fuerzas de la oposición han iniciado la “etapa final” de su ofensiva, rodeando Damasco. Y las fuerzas sirias se retiraron el sábado de gran parte de la ciudad central de Homs, la tercera más grande del país, según un medio progubernamental y el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Reino Unido. Si esa ciudad es capturada, se cortaría el vínculo entre Damasco, la sede del poder de Assad, y la región costera donde goza de un amplio apoyo. “Homs tiene un fuerte vínculo político y social con las ciudades costeras. Políticamente, si este vínculo se rompe, entonces estamos hablando del fin de toda Siria, tal como la conocíamos”, dijo un residente de Damasco, Anas Joudeh.

Assad parece estar prácticamente solo, ya que sus aliados, Rusia e Irán, están distraídos por otros conflictos y Hezbollah, con sede en Líbano, se ha visto debilitado por su guerra con Israel, actualmente bajo un frágil cese al fuego. El enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, busca conversaciones urgentes en Ginebra para asegurar una “transición política ordenada”, y afirma que la situación cambia minuto a minuto. Se reunió con ministros de Relaciones Exteriores y diplomáticos de alto nivel de ocho países clave, incluidos Arabia Saudí, Rusia, Egipto, Turquía e Irán, al margen de la Cumbre de Doha.

La periodista de Associated Press Abby Sewell en Beirut contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.