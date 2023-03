COMUNICADO:Eduardo Bruera,referente mundial en cuidados paliativos,será investido Doctor Honoris Causa por UIC Barcelona

2 mar. 2023

El oncólogo argentino, que ha recibido más de 30 premios y reconocimientos internacionales durante su trayectoria profesional, impartirá una lección magistral en el marco de la sesión de investidura.

El paliativista ha formado a cientos de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud en el acompañamiento final al enfermo Cuenta con más de 1.400 publicaciones en revistas científicas y ha editado más de 30 libros.

Barcelona, 2 de marzo de 2023.- El oncólogo Eduardo Bruera, referente mundial en cuidados paliativos, será investido Doctor Honoris Causa por UIC Barcelona durante un acto que se celebrará el próximo 18 de mayo en el Aula Magna de la Universidad.

Bruera, que en 1999 fundó el departamento de Medicina Paliativa, Rehabilitación y Medicina Integrativa del MD Anderson (Houston), el más grande de Estados Unidos, impartirá la lección magistral en el acto de investidura.

Eduardo Bruera (1955, Rosario) es médico oncólogo y está considerado como uno de los grandes impulsores de los cuidados paliativos a nivel mundial. Director del Departamento de Medicina Paliativa, Rehabilitación y Medicina Integrativa del MD Anderson, que fundó en 1999, es especialista en aliviar el sufrimiento de las personas en situación de enfermedad avanzada. También es director ejecutivo del Grupo de Investigación Paliativa y profesor de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Texas.

Forma parte de diversas asociaciones y consejos asesores como la American Board of Hospice & Palliative Medicine, la American Board of Internal Medicine, la International Association of Hospice & Palliative Care, la European Association of Hospice & Palliative Care, la American Society of Clinical Oncology, la Multinational Association of Supportive Care in Cancer, la Canadian Pain Society, la Canadian Medical Association y la Asociación Médica Argentina. También es Fellow de la American Association of Hospice & Palliative Medicine y de la American College of Physicians.

Pionero en la evaluación clínica de los síntomas y de las necesidades de los pacientes, Bruera diseñó en los años 80 la Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS), validada y traducida a más de 20 idiomas, y empleada mundialmente en la práctica clínica. El prestigioso paliativista argentino ha dedicado parte de su investigación a analizar la eficacia de la intervención paliativa y ha concluido que una buena atención al enfermo en la etapa final de su vida permite reducir el uso de terapias fútiles de elevado coste, además de mejorar el bienestar del paciente y ayudarle en el afrontamiento de su propia muerte.

Durante su trayectoria profesional, Eduardo Bruera ha sido clave en la implantación de la cultura de los cuidados paliativos a nivel mundial. Ha impulsado el desarrollo de programas en países en vías de desarrollo de América Latina, India y distintas zonas de Europa, y ha formado a cientos de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud en el acompañamiento final al enfermo. Además, ha impartido más de 900 ponencias y es un invitado habitual en los congresos de la European Association for Palliative Care (EAPC) y de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL).

Desde el inicio de su carrera, el paliativista ha recibido más de 30 premios y reconocimientos internacionales, entre los que destacan el National Leadership Award de la American Association of Hospice & Palliative Medicine y el Doctorado Honoris Causa en Medicina por la Universidad de Montreal.

A nivel científico, Bruera cuenta con más de 1.400 publicaciones en las principales revistas internacionales de medicina, oncología y cuidados paliativos (fuente: Web of Science), y ha editado más de 30 libros. Sus publicaciones suman cerca de 40.000 citas.

