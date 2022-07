conservadores británicos dicen que boris johnson es tóxico y piden sustitución inmediata

(Agrega citas, detalles y contexto)

Por Andrew MacAskill

LONDRES, 7 jul (Reuters) - El primer ministro británico, Boris Johnson, debería ser sustituido de manera inmediata en lugar de permitirle permanecer como líder interino hasta que se encuentre a su sucesor, dijeron el jueves varios legisladores conservadores.

Johnson anunció su dimisión como primer ministro el jueves, después de que ministros y legisladores de su Partido Conservador lo abandonaron y dijeron que ya no es apto para gobernar.

En un discurso a la salida de su despacho de Downing Street, Johnson anunció su "dolorosa" dimisión, pero desafió las presiones e insistió en que piensa seguir siendo primer ministro mientras su partido elige a su sucesor.

Sin embargo, siete diputados conservadores le exigieron que deje su cargo de inmediato por su pérdida de autoridad y pidieron que un primer ministro interino asuma el cargo mientras se elige a su sucesor, un proceso que podría durar semanas.

El viceprimer ministro, Dominic Raab, sería un sustituto adecuado, dijeron dos altos legisladores conservadores.

"Tenemos que deshacernos de Boris lo antes posible. Es demasiado tóxico. Raab como primer ministro interino sería aceptable", dijo un legislador conservador.

La decisión de Johnson de renunciar marca el final de una carrera política de vértigo en la que lideró la salida de Reino Unido de la Unión Europea y llevó a su Partido Conservador a la mayor victoria electoral en tres décadas.

Su renuncia llega después de tres años de escándalos como las fiestas celebradas en su despacho de Downing Street durante los confinamientos por el coronavirus, las acusaciones de haber infringido el derecho internacional por su amenaza de anular partes del tratado que regula la salida británica de la Unión Europea y, más recientemente, su manejo de las acusaciones de acoso sexual contra un legislador.

Simon Hoare, otro diputado conservador, dijo que el comportamiento de Johnson significaba que había perdido el derecho a permanecer como líder provisional.

"Los ministros dimitieron por culpa del primer ministro. El partido perdió la confianza por culpa del primer ministro. Está más allá de la credibilidad que el señor Johnson pueda permanecer en el cargo (...) Tiene que irse e irse significa irse".

El ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, afirmó que el Partido Conservador necesita un nuevo líder lo antes posible e insistió en que el gobierno debe seguir funcionando.

"Necesitamos un nuevo líder tan pronto como sea posible. Alguien que pueda reconstruir la confianza, sanar el país y establecer un nuevo enfoque económico sensato y coherente para ayudar a las familias", tuiteó. "Las ruedas del Gobierno deben continuar mientras tanto".

Otro legislador conservador dijo que si Johnson intenta seguir como primer ministro interino, pediría a la ejecutiva del Comité 1922, un influyente grupo de legisladores conservadores, que le diga que debe irse ya.

Chris Bryant, diputado del opositor Partido Laborista, dijo que Reino Unido necesita un gobierno definido para hacer frente al doble desafío de la crisis del costo de la vida y la guerra en Ucrania.

Bryant dijo, por ejemplo, que un gobierno provisional no podría desplegar tropas. "Un gobierno provisional no puede hacerlo. Simplemente no puede, las normas se lo prohíben. Así que, por favor, podemos tener pronto un gobierno adecuado".

(Reporte adicional de Elizabeth Piper y William James; editado en español por Benjamín Mejías y Javier López de Lérida)