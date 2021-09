(Crónica) Cristiano vuelve al United con doblete y liderato

Derrota del Tottenham y victorias de City, Chelsea y Arsenal

MADRID, 11 Sep. 2021 (Europa Press) -

El delantero portugu茅s Cristiano Ronaldo firm贸 dos goles este s谩bado en la victoria (4-1) del Manchester United sobre el Newcastle en la cuarta jornada de la Premier, la cual dej贸 el primer tropiezo del Tottenham y los triunfos de Manchester City, Chelsea y Arsenal.

El ex de la Juventus y antes Real Madrid volvi贸 12 a帽os despu茅s a Old Trafford y lo hizo con el gol que sigue luciendo. El luso debut贸 en el once y antes del descanso hizo el 1-0 de cabeza, y sali贸 tambi茅n al rescate despu茅s del 1-1 de Javier Manquillo. Cristiano firm贸 el segundo al culminar una buen salida 'red devil'.

El United jug贸 c贸modo y Bruno Fernandes y Jesse Lingard firmaron la goleada, con un gran Paul Pogba en la segunda parte repartiendo juego. El regreso tras el par贸n por selecci贸n fue malo para un Tottenham que comenzaba l铆der en solitario, con un nueve de nueve en puntos que trunc贸 el Palace con otro debut, el de Odsonne Edouard.

Japhet Tanganga dej贸 con uno menos a los 'Spurs' para casi toda la segunda parte y Edouard firm贸 un doblete que da esperanzas al Crystal Palace de haber encontrado a su hombre gol para no sufrir tanto esta temporada. El par贸n s铆 sent贸 bien a un Arsenal que logr贸 los primeros tres puntos a costa del Norwich.

Pierre-Emerick Aubameyang fue quien hizo el primer gol 'gunner' en esta Premier, a la cuarta jornada, y que vali贸 la victoria. Muy lejos de su vecino, el Chelsea sum贸 10 puntos, empatado en lo alto de la tabla con el United, tras un 3-0 con protagonismo de Romelu Lukaku, doblete, y Kovacic, y Sa煤l 脩铆guez de titular en su debut.

--resultados y programa de la cuarta jornada.

-s谩bado 11.

Crystal Palace - Tottenham Hotspur 3-0.

Arsenal - Norwich City 1-0.

Brentford - Brighton 0-1.

Leicester City - Manchester City 0-1.

Manchester United - Newcastle United 4-1.

Southampton - West Ham United 0-0.

Watford - Wolverhampton Wanderers 0-2.

Chelsea - Aston Villa 3-0.

-domingo 12.

Leeds United - Liverpool.

-lunes 13.

Everton - Burnley.

