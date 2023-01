(Crónica) El Valencia sigue atascado y no puede con un efectivo Almería

El Valencia sigue sin encontrar el camino a la victoria tras el parón por el Mundial de Catar y volvió a tropezar este lunes en el Estadio de Mestalla, esta vez en forma de empate (2-2) ante una UD Almería, en el partido que cerró la decimoctava jornada de LaLiga Santander 2022-2023.

El conjunto 'che' todavía no sabe lo que es ganar desde que se reanudó el campeonato y a días de un choque clave de cuartos de final de la Copa del Rey en su feudo ante el Athletic Club, no dejó sus mejores sensaciones ante el peor visitante del torneo, ante el que gozó de buenas ocasiones, pero no de la mayor efectividad de la que gozaron los visitantes. De este modo, los dos equipos continúan sin alejarse demasiado del peligro, con los blanquinegros viendo como el tren a Europa se escapa.

Los de Gennaro Gattuso salieron lanzados como suele ser norma en Mestalla, con ganas de encarrilar lo antes posible el encuentro y no sufrir otro disgusto como ante el Cádiz. Desde la izquierda trajeron siempre peligro y las primeras ocasiones fueron suyas, sobre todo con una de Kluivert que no acertó en su mano a mano ante un Fernando que había fallado en la salida de balón y otra de Cavani, que no acertó en su remate en el primer palo a centro de Gayà.

El ritmo fue bajando y eso favoreció más a los de Rubi, que se desplegaron muy poco, pero que gozaron de la mejor ocasión del primer acto. Un remate de Touré acabó golpeando en la mano de Gabriel Paulista y el VAR avisó a Gil Manzano para que revisase la acción y terminase por decretar penalti. Sin embargo, Ramazani lo envió al palo justo antes de un descanso.

Tras el paso por vestuarios, el partido amagó con cambiar a favor de los locales, que se adelantaron pronto con un buen cabezazo de Kluivert a centro de Almeida. Pero la alegría apenas les duró a los 'che', que vieron como en un saque de esquina, Chumi empataba poco después. Sin apenas tiempo para respirar, el colegiado señalaba penalti sobre Cavani, pero el VAR le volvía a llamar para que se percatase de que no había contacto con el uruguayo pese al enfado de la grada.

El Almería intentó aprovechar el exceso de tensión y volvió a avisar en un córner, con un peligroso cabezazo de Baptistao, pero fue de nuevo el Valencia el que se puso por delante, con el capitán Gayà estuvo atento en el corazón del área para empujar a la red un blocaje fallido de Fernando.

Sin embargo, el conjunto valencianista tampoco fue capaz de sujetar esa ventaja. Un error en su propio área del Ozkacar provocó una pérdida letal que no desaprovechó con calidad Portillo para enviar un disparo imposible para Mamardashvil. Quedaba algo más de cuarto de hora y los locales lo buscaron, pero Fernando estuvo ágil ante el intento de redención del central turco y Samu Castillejo, ya en el añadido, no fue capaz de cabecear correctamente otro gran centro de Gayà.

Europa Press