(Crónica) Villalibre se estrena con doblete y acerca el ascenso directo al Alavés

El delantero español Asier Villalibre vivió un debut soñado con el Deportivo Alavés este sábado al saltar desde el banquillo y hacer los dos goles de la victoria (2-0) sobre el Eibar, la cual acerca a los suyos al ascenso directo que marca su vecino tras la jornada 26 de LaLiga SmartBank.

El refuerzo vitoriano cayó de pie en el Estadio de Mendizorroza, donde el Eibar jugó con 10 la última media hora por la expulsión de Sergio Álvarez. El Alavés quemó naves con la entrada de Villalibre y el jugador cedido por el Athletic Club hizo los dos goles de la noche, que comprimen a un punto su lucha por el ascenso directo.

Mientras, el Tenerife frenó en seco (1-0) las aspiraciones de un Albacete, todavía en 'Play-Off', que llevaba siete partidos sin conocer la derrota. El tanto de Enric Gallego de penalti en la primera mitad permitió a los de la isla para volver a acercarse a los puestos de arriba, invicto en sus últimos ocho partidos.

Así, los de Luis Miguel Ramis se hicieron fuertes en casa para dominar desde el principio el encuentro. Cumplido el minuto 13, Glauder derribó en el área al delantero del conjunto tinerfeño, que no falló desde los once metros. Aunque los de Rubén Albés tuvieron el empate por medio de Dubasin primero y después de Higinio, la primera parte echó el cierre con la amenaza de la lluvia sobre el césped del Heliodoro Rodríguez López.

A pesar de la desventaja el Albacete no le perdió la cara al partido y aunque el conjunto chicharrero llegó a tener el segundo en las botas de Borja Garcés, que no llegó a rematar por poco un gran balón de Waldo, los visitantes no frenaron en su empeño. Aún así, la falta de acierto y una buena actuación de Soriano permitió al Tenerife dejar los tres puntos en casa.

Por su parte, el Leganés logró una victoria (1-0) de mérito ante el Sporting de Gijón en Butarque tras hacer efectivo el solitario gol de Juan Muñoz en los primeros instantes de la primera mitad, a pesar de jugar con un hombre menos durante una hora tras la expulsión de Gaku.

Un triunfo clave en las aspiraciones de los madrileños por acercarse a los puestos de 'play-Off' y que deja muy tocado a los de Miguel Ángel Ramírez Medina, que empiezan a mirar para abajo tras cosechar solo una victoria en los últimos cinco partidos.

El conjunto pepinero aprovechó el ímpetu inicial para golpear a un Sporting algo dubitativo en el inicio. Así, los locales se adelantaron cuando todavía no habían transcurrido ni cinco minutos con un tanto de Juan Muñoz, que metió la puntera de la bota al disparo de Raba para terminar de engañar a Cuellar.

Aunque la propuesta de los de Idiakez estaba siendo efectiva, la expulsión del jugador japonés al filo del descanso trastocó por completo los planes de un Leganés que tuvo que defenderse con uñas y dientes durante toda la segunda mitad. El Sporting lo intentó por todos los medios, pero el marcador no volvió a moverse. Guille Rosas también vio la roja al final.

Por último, el Huesca ganó (1-0) por la mínima al Mirandés en El Alcoraz, después de un partido igualado que decantó Samuel Obeng con una genialidad en forma de chilena cumplido el 73', para asentar a los oscenses en mitad de la tabla y frenar en seco una racha de seis partidos sin ganar en liga.

Aunque los de Joseba Etxeberria plantaron batalla y no dejaron de intentarlo en los minutos finales, la solidez defensiva local y el calor del público terminó de hacer el resto para sumar la tercera derrota consecutiva de los de Burgos, que no logran alejarse de los puestos de abajo.

--jornada 26.

- viernes 3.

Málaga-Oviedo 0-1.

- sábado 4.

Huesca-Mirandés 1-0.

Leganés-Sporting 1-0.

Tenerife-Albacete 1-0.

Alavés-Eibar 2-0.

- domingo 5.

Villarreal B-Granada 14:00.

Andorra-Zaragoza 16:15.

Cartagena-Levante 18:30.

Ponferradina-Racing 18:30.

Lugo-ibiza 21:00.

- lunes 6.

Burgos-Las Palmas 21:00.

Europa Press