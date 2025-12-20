Derek Drymon dirige lo nuevo de Bob Esponja: "Espero que sirva de ejemplo para afrontar los problemas con una sonrisa"

MADRID, 20 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Derek Drymon estrenará el próximo 25 de diciembre 'Bob Esponja: Una aventura pirata', la nueva aventura del conocido vecino de Fondo de Bikini. En una entrevista con Europa Press, ha hablado sobre cómo Bob Esponja es un ejemplo de cómo lidiar con los conflictos que se encuentra uno en la vida "con una sonrisa".

"Creo que lo hace lo mejor que puede en cualquier situación. (...) En cierto modo, representa los problemas que tiene la gente. Siempre encuentras conflictos en la vida y cosas que te perjudican. Espero que (este personaje) sirva de ejemplo para afrontarlos con una sonrisa. Con una actitud positiva", ha señalado en la entrevista tras presentar un adelanto del nuevo filme en la San Diego Comic Con de Málaga.

En esta nueva película, Bob Esponja decide demostrar su valentía ante el señor Cangrejo siguiendo al Holandés Errante, el misterioso legendario pirata fantasma. 'Bob Esponja: Una aventura pirata' constituye el cuarto filme del famoso personaje, que comenzó sus aventuras en la pantalla pequeña en 1999.

Drymon ha señalado que nunca ha tenido problemas a la hora de volver a trabajar en proyectos relacionados con Bob Esponja a lo largo de los años ya que para él sigue siendo un personaje "muy fresco". En su opinión, hay "muchas versiones" posibles de este tipo de historias donde un niño "intenta encajar y busca su lugar en el mundo". "Bob Esponja es un personaje tan físico que parece casi infinito lo que podemos hacer con él visualmente", ha añadido.

En lo que respecta a la opinión de los fans, el animador y director ha reconocido que "siempre" siente "algo de presión". "Creo que sentíamos esa presión cuando trabajábamos en la serie hace mucho tiempo. Pero era algo interno, ya sabes, (uno tiene) cierto orgullo. Quieres dar lo mejor de ti y quieres que la gente se ría", ha explicado.

Además, ha indicado que hace "muchas pruebas" con el material para ver si este va a funcionar o no. "Se lo muestro a mis compañeros de trabajo y al equipo de producción. Siempre estoy pendiente de la gente. ¿Se ríen? ¿No se ríen? Siempre busco la reacción del público para ver si funciona", ha apuntado.

Drymon no piensa que la animación sea un género "menor". En líneas generales, opina que el sector del entretenimiento cambia "todo el rato" y que ahora hay nuevos medios de consumirlo como el 'streaming', que no existía en la época en la que comenzaron a trabajar en la serie de Bob Esponja.

Aún así, no considera que esto cambie "el contenido". "La gente todavía quiere entretenerse, emocionarse, reír, emocionarse, o cualquier género que a uno le guste. En mi caso, mi trabajo es la comedia. La manera en la que la presentas es aquella a través de la que el público quiere consumirla, pero aún así la audiencia sigue queriendo que el material sea divertido", ha explicado.

En su opinión, Bob Esponja seguirá desarrollando sus aventuras "muchos años después" de que él se haya retirado. "Creo que es un personaje con el que la gente parece engancharse mucho y trabajo con un montón de gente joven muy divertida que continuará con él mucho después de que me haya ido", ha finalizado.