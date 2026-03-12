Ni Madrid ni Londres: Tapia quiere que la Finalissima entre Argentina y España se juegue en el Monumental

Luego de que varios medios internacionales dieran casi por confirmada la elección del estadio Santiago Bernabéu como sede para la Finalissima entre Argentina y España, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, aclaró que el escenario todavía no está definido y propuso como alternativa el estadio de River Plate. La postura de la AFA es clara: no asumir el papel de visitante en una final internacional -y menos en la antesala de una Copa del Mundo- ni mostrar debilidad institucional en medio de la tensión con la Justicia y de la batalla política con el gobierno nacional.

“Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”, marcó la cancha este jueves el titular de la AFA sobre el partido que enfrentará al equipo de Lionel Scaloni, campeón de la Copa América, con la selección ibérica, ganadora de la Eurocopa. El encuentro estaba previsto originalmente para el 27 de marzo en Doha, pero debió cambiar de escenario a raíz del conflicto en Medio Oriente.

AHORA I Claudio "Chiqui" Tapia sale de Comodoro Py después de declarar en la causa por presunta evasión de $19 mil millones: "Cumplimos con lo que quería la Justicia". https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/9ofEEPqF8Q — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 12, 2026

De esta manera, Tapia redobló la apuesta luego de que en Viamonte recibieran con sorpresa la noticia de que el estadio del Real Madrid, impulsado por la UEFA, aparecía como sede elegida. Desde muy temprano, desde AFA hicieron saber que “de ninguna manera” aceptarían esas condiciones. Podían evaluarse otras alternativas en el Viejo Continente, pero de ningún modo disputar la final en España.

Según dejaron trascender desde la Conmebol, su presidente, Alejandro Domínguez, viajaría este jueves a Buenos Aires para definir, en conjunto, los pasos a seguir.

La respuesta de Tapia se conoció luego de declarar ante el juez Diego Amarante en los Tribunales del Fuero Penal Económico, como imputado en la causa que investiga una presunta deuda millonaria de la AFA con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En principio, la resolución no debería dilatarse más allá del fin de semana, ya que aún deben resolverse la logística de los planteles y algunas cuestiones contractuales.

Cn capacidad 84.567 espectadores, el Monumental de Núñez podría ser alternativa para disputar la Finalissima LUIS ROBAYO - AFP

Londres, Miami, Portugal y Marruecos eran otras posibilidades. Los dos últimos, coorganizadores junto con España del Mundial 2030, pujan por quedarse con el partido decisivo y veían con buenos ojos organizar la Finalissima. Sin embargo, la UEFA prefiere que se dispute en España, que ya tiene cerrada la organización de la Supercopa 2027 de su liga en Doha. Las dos ediciones anteriores se realizaron en Arabia Saudita, pero el país árabe albergará en esa fecha la Copa Asiática. Desde el punto de vista contractual, la opción de España facilitaría los términos del acuerdo con Qatar, que dejaría de percibir entre 40 y 70 millones de dólares y pretende recuperar al menos una parte de lo invertido. La idea es renegociar el paquete completo del Qatar Football Festival, que incluye cinco partidos (Egipto-Arabia Saudita y Qatar-Serbia, el 26 de marzo; Egipto-España y Arabia Saudita, el 30; y Qatar-Argentina el 31) y un show en vivo de Shakira.

En medio de esas negociaciones contrarreloj, los medios españoles hablan de Madrid como la variante más viable. Destacan que el renovado Santiago Bernabéu reúne varios factores que lo convierten en una opción ideal: infraestructura moderna, capacidad para albergar un evento de alto impacto y una ubicación estratégica para los futbolistas, muchos de los cuales militan en clubes europeos.

Lionel Scaloni busca que el tema se resuelva lo antes posible: desea que su equipo sume rodaje de cara al Mundial Agencia AFP

Lionel Scaloni, por su parte, espera una definición urgente. Si finalmente no se disputa la Finalissima, la selección tampoco jugaría ante Qatar y los otros dos amistosos previstos para junio -frente a El Salvador y México, ambos en Estados Unidos- hoy también aparecen caídos. El cuerpo técnico albiceleste, que en un principio había evaluado el partido con España como un obstáculo a tan pocos meses del Mundial, ahora necesita jugarlo para que sea para que el equipo sume rodaje y llegue de la mejor forma posible a la defensa del título. El único límite es la localía: un punto que en el cuerpo técnico no están dispuestos a conceder.

Con la AFA plantada en su postura de no jugarla en España -ofreciendo, a cambio, jugarla en Buenos Aires-, la definición podría llegar en cuestión de horas.