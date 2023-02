Dina Boluarte sostiene que no puede liberar a Pedro Castillo

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha sostenido este viernes que no le corresponde al Gobierno liberar de la cárcel al expresidente Pedro Castillo a pesar de las reiteradas peticiones en este sentido de los manifestantes en todo el país.

Por ello, ha pedido a "los azuzadores" que dejen de lado los motivos políticos de sus reclamos, reiterando que no corresponde al Ejecutivo "atender estas demandas", según ha recogido diario 'Correo'.

"Piden que se cierre el Congreso, yo no puedo cerrar el Congreso. Piden que haya asamblea constituyente, yo no puedo hacer una asamblea constituyente. Están pidiendo que libere al expresidente Pedro Castillo. Yo no puedo liberar a Pedro Castillo", ha señalado en declaraciones a la prensa.

Boluarte ha agregado que ella, el primer ministro o los ministros no tienen capacidad para resolver dichos puntos políticos, manifestando que sí pueden dar otras soluciones a asuntos como dar más agua, más colegios o más hospitales.

Con respecto al adelanto electoral, la presidenta peruana ha recordado que su despacho presentó dos proyectos ante el Congreso andino, los cuales fueron rechazados por los parlamentarios.

Perú está sumido en una profunda crisis política después de la destitución del expresidente peruano Pedro Castillo, quien anunció el pasado 7 de diciembre la disolución del Parlamento andino y la instauración de un Gobierno de excepción.

Tras la detención del exmandatario, decenas de miles de personas han salido a protestar en diversos puntos del país para pedir la dimisión de Boluarte, la disolución del Congreso y la convocatoria urgente del elecciones presidenciales. Más de 60 personas han perdido la vida en los disturbios entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Europa Press