Djokovic: "Nadal y yo veremos probablemente el tamaño de nuestra rivalidad cuando terminen nuestras carreras"

El tenista serbio Novak Djokovic insistió una vez más que el español Rafa Nadal es el "mayor rival" de su carrera y opinó que ambos verán "probablemente" lo grande que está siendo cuando hayan puesto el punto y final a sus carreras deportivas, algo que no ve cercano porque todavía tiene "hambre" de ganar más 'Grand Slams'.

"Definitivamente es mi mayor rival, es la rivalidad que cuenta más partidos en el tenis. Además, somos cercanos generacionalmente, crecimos juntos durante la etapa juvenil, pero él comenzó a registrar grandes resultados a nivel profesional mucho antes", expresó Djokovic en rueda de prensa en Belgrado recogida por el diario 'Novosti'.

'Nole' apuntó que esta rivalidad con el balear y Roger Federer le formó "más como tenista" porque ambos le ganaron "al comienzo" de su carrera. "Probablemente ni Nadal ni yo tengamos la oportunidad de lidiar con el tamaño y la importancia de nuestra rivalidad desde una perspectiva general, probablemente podremos verlo cuando terminemos nuestras carreras", añadió.

"Veremos si hay más partidos, estoy seguro que los habrá, quizás ya en tierra batida donde el juega su mejor tenis. Cuando está sano, está en su mejor momento", remarcó el número uno del mundo, que bromeó diciendo que tanto el de Manacor como él se encargan de que los "más jóvenes no ganen los torneos más grandes".

En este sentido, no duda que los dos estarían "de acuerdo" con verse las caras en Roland Garros, siguiente 'Grand Slam' donde espera estar en la pelea por un vigesimotercer 'grande'. "No hay un número que satisfaga mi hambre de 'Grand Slams', todavía no, en el sentido de pensar hasta qué año jugaré. Federer, Nadal y yo nos enfrentamos a menudo a estas preguntas y hay mucha predicción y especulación, pero ese hambre sigue ahí", advirtió.

También se refirió a Carlos Alcaraz, al que consideró "un gran aire fresco para el tenis". "Es explosivo, sin defectos, sólo puede mejorar y tiene un equipo fantástico detrás de él. Tuvo una lesión, pero después de eso continuó con su racha ganadora", comentó.

Y pese a la amenaza del murciano por su número uno, el de Belgrado admitió que no tiene "como una prioridad absoluta" mantener ese puesto. "La prioridad es mantenerse saludable", indicó Djokovic, que se mostró feliz por haber igualado el pasado lunes en número de semanas (377) al frente del ranking a "una leyenda" como la alemana Steffi Graf.

El serbio recordó que en 2022 no compitió "durante varios meses", pero que este 2023 ha empezado "muy bien" y ya "es diferente", aunque no sabe si podrá estar en Indian Wells y Miami. "Veremos qué pasará, pero mi confianza es alta e incluso si no voy a los Estados Unidos, creo que estaré en buena forma. También tendré más tiempo para prepararme para la tierra donde intentaré empezar un poco mejor que los últimos cuatro o cinco años", señaló.

'Nole' recalcó que está "en curso" su tramitación para intentar jugar en la gira estadounidense, pero que el permiso del Gobierno para poder entrar sin estar vacunado contra el coronavirus está fuera de su "control". "Por supuesto que me gustaría jugar, estoy feliz de tener el apoyo de los directores de los torneos", manifestó.

Finalmente, habló sobre su lesión en el Abierto de Australia, la cual se ha "curado" y que le está permitiendo acercarse "al cien por cien" de su nivel, y lamentó que se le acuse de fingir sus problemas físicos. "No tengo la energía o el tiempo para lidiar con cada historia que sale en internet. Sé lo que es correcto, lo que es verdad, el director del Abierto de Australia ya dijo cuál era la naturaleza de la lesión", sentenció.

