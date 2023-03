Eeuu presiona a aerolíneas para que se comprometan a poner fin a las tasas por asiento familiar

Por David Shepardson

WASHINGTON, 6 mar (Reuters) - Tres aerolíneas estadounidenses acordaron comprometerse por escrito a eliminar las tasas por asiento familiar si hay asientos contiguos disponibles durante la reserva, informó el lunes el Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT, por su sigla en inglés).

Bajo presión del Gobierno del presidente Joe Biden, American Airlines, Alaska Airlines y Frontier Airlines incluirán la garantía en los planes de atención al cliente.

"Hemos estado presionando a las compañías aéreas para que garanticen los asientos familiares sin añadir cargos adicionales, y ahora vemos que algunas aerolíneas empiezan a hacer este cambio de sentido común", declaró el lunes en un comunicado el Secretario de Transporte, Pete Buttigieg.

El USDOT presenta un nuevo cuadro comparativo gubernamental que destaca los compromisos de las compañías aéreas después de que, tras cuatro meses de revisión, se descubrió que ninguna aerolínea había garantizado previamente la gratuidad de los asientos familiares.

Para recibir el visto bueno en el cuadro, las compañías aéreas deben garantizar que los padres pueden sentarse junto a sus hijos de 13 años o menos sin pagar tasas adicionales si hay asientos disponibles al momento de la reserva, e incluir esa garantía en sus planes de atención al cliente "de modo que el USDOT pueda respaldarla si no la cumplen", según la cartera.

La semana pasada, el presidente Joe Biden instó a las aerolíneas a seguir el ejemplo de American Airlines y adoptar este compromiso como parte de un amplio esfuerzo para acabar con lo que la Casa Blanca denomina "tasas basura".

Airlines for America, que representa a las grandes aerolíneas estadounidenses, afirma que sus compañías no cobran por los asientos familiares, pero muchas no incluyen los compromisos en los planes de atención al cliente. Las empresa que no cumplan sus compromisos por escrito pueden enfrentarse a medidas coercitivas del USDOT.

Alaska Airlines dijo que "siempre se ha preocupado por las familias en nuestros vuelos y los asientos familiares es algo por lo que nunca hemos cobrado". Frontier dijo que en los últimos meses tomó medidas para sentar "automáticamente" a los niños pequeños con un adulto acompañante. American dijo que su plan escrito "proporciona claridad adicional".

El USDOT ha empezado a redactar una normativa para poner fin a las tasas por asientos familiares, pero podría tardar años en finalizarla. El Gobierno tiene previsto enviar al Congreso en las próximas semanas una propuesta legislativa para poner fin a las tasas.

Biden instó el mes pasado en su discurso del Estado de la Unión a que las aerolíneas tomen esta medida, diciendo: "Las tasas por equipaje ya son bastante malas - las aerolíneas no pueden tratar a su hijo como una pieza de equipaje".

En agosto, las aerolíneas estadounidenses introdujeron "cambios significativos" en sus planes de atención al cliente y casi todas aceptaron ofrecer a los pasajeros comidas y pernoctaciones en caso de retrasos de su responsabilidad, después de que el USDOT anunció por primera vez un cuadro en el que se comparaban las protecciones al cliente.

(Reporte de David Shepardson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

