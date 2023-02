El Athletic Club ejecuta la opción sobre Ander Herrera y se queda con el jugador hasta 2024

El Athletic Club informó este miércoles que "ha ejecutado la opción de quedarse en propiedad" al centrocampista Ander Herrera hasta el 30 de junio de 2024, una cláusula que tenía pactada en el acuerdo de cesión con el Paris Saint-Germain francés.

El bilbaino retornó el pasado verano al club vizcaíno, que había dejado en 2014 para poner rumbo al Manchester United inglés. Desde 2019, pertenecía al conjunto parisino, que decidió cederle al equipo rojiblanco para esta temporada y con la mencionada opción de compra para la siguiente.

El centrocampista reconoció en rueda de prensa que esta acción del Athletic Club no era "noticia" a nivel personal. "Sabía que iba a estar aquí dos años, entiendo que la oficialidad ha sido un tema burocrático", admitió en rueda de prensa, donde zanjó con un contundente "no" cualquier posibilidad de haber vuelto a París y que no le afectaba para nada en sus detalles personales del contrato.

Europa Press