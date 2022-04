El atletismo y el ajedrez se encuentran en Noruega: Los embajadores de PUMA Karsten Warholm y Magnus Carlsen nos cuentan cómo disfrutan de sus deportes y son competitivos

HERZOGENAURACH, Alemania--(BUSINESS WIRE)--abr. 21, 2022--

Los embajadores de PUMA y los campeones del mundo Karsten Warholm y Magnus Carlsen se proponen un reto al adentrarse en el mundo del otro. En una entrevista con la empresa deportiva PUMA, los atletas noruegos explican cómo empezaron a entrenar para competir en el atletismo y el ajedrez y señalan lo importante que es divertirse mientras se hace deporte.

«Se trata de divertirse con lo que sea que te ofrezcan», afirma Karsten. «Para mí, todo era una cuestión de encontrarme con los amigos. Eso es lo que me hacía volver siempre». Magnus también hace una reflexión sobre su experiencia: «Empecé a especializarme nada más cumplir los ocho años, pero no me lo planteaba así. Practicaba el ajedrez todo el tiempo, no porque alguien me lo dijera, sino porque me encantaba».

El campeón mundial de ajedrez Magnus Carlsen y el campeón olímpico de 400 metros vallas Karsten Warholm reflexionan sobre la competitividad y la manera en que alcanzaron el máximo nivel en sus disciplinas. «Creo que en algún momento uno empieza a competir contra sí mismo», señala Magnus. «Si gano un partido pero no lo he hecho bien, no voy a estar contento».

«Alguien disfruta ganando y otro detesta perder. Cuando gano, eso es de alguna manera lo que espero de mí mismo. En mi opinión, si no se es competitivo, no se puede llegar al más alto nivel», explicó Karsten.

Como ambos alcanzaron grandes objetivos en sus deportes, hablan del mejor momento de sus carreras. Karsten no tiene dudas: Tokio 2021 y su récord mundial en los Juegos Olímpicos. Para Magnus, el Campeonato de Noruega de Ajedrez (menores de 11 años) en 2000 es algo que no olvidará nunca, porque fue la primera vez que fue el mejor.

Karsten y Magnus son originarios de Noruega y están de acuerdo en que formar parte de la familia PUMA es lo mejor que les puede pasar.

