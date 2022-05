"El buen patrón" se corona en los Premios Platino

MADRID (AP) — “El buen patrón” consolidó el domingo su exitosa trayectoria con el reconocimiento a mejor película iberoamericana del año en la novena edición de los Premios Platino.

La gran favorita cumplió con los pronósticos y se llevó cuatro de los 11 galardones a los que aspiraba: mejor director y guion para su creador, Fernando León de Aranoa; mejor actor para su protagonista, Javier Bardem, y mejor filme del año.

“Es casi poético que en el Día del Trabajo hayáis decido premiar una película como esta, que intenta contar ese paisaje tan deteriorado y tan maltrecho del empleo”, señaló León de Aranoa al recibir el galardón. “La idea era intentar que la gente el fin de semana se riera viendo en la pantalla lo que padece durante toda la semana en el puesto de trabajo".

Bardem, que reconoció que “la suerte de estar en un proyecto así no toca todos los días” aprovechó la celebración del día de la madre en España para dedicarle el premio a la suya, la fallecida actriz Pilar Bardem, “a la que amo y adoro y tengo presente todos los días”.

El actor madrileño, que ganó su tercer Platino encarnando al empresario Julio Blanco en la premiada cinta de León de Aranoa, volvió a compartir el foco con Blanca Portillo, reconocida como mejor actriz del año por su interpretación de Maixabel Lasa.

“Estos premios no conocen de fronteras ni de distancias, y me hace muy feliz recibir este premio por una película que tampoco sabe de distancias ni de fronteras, y que no las quiere”, dijo Portillo acerca de su rol en “Maixabel”, la historia de Icíar Bollían sobre relación entre la viuda de una víctima del grupo armado vasco ETA y un miembro del comando que lo asesinó.

“El reino” replicó el dominio de “El buen patrón” en la pantalla chica. La producción argentina de Netflix, que muestra la campaña del pastor Emilio Vázquez Pena para presidir el país y los lazos entre la política y la religión, se proclamó mejor miniserie del año y se llevó tres de los seis galardones a los que aspiraba. Marcelo Piñeyro, ausente por el rodaje de la segunda temporada, y Claudia Piñeiro fueron reconocidos como mejores creadores, y Joaquín Furriel se llevó el de mejor actor de reparto.

Una nerviosa Carmen Maura , que fue de las más aclamadas de la noche, reconoció estar “un poco superada” al recibir el Premio de Honor a toda su carrera y reencontrarse con sus compañeros de profesión.

“He trabajado en muchos países de Sudamérica (...) y quiero compartirlo con todos los actores y actrices con los que he trabajo en todos esos países, que me han acogido, me han mimado, me han ayudado a conocer el país. Me he sentido muy querida”, dijo Maura que, con cuatro goyas en su palmarés, señaló que “ya no quiero más”.

“Esta es una carrera que termina nunca (...) Es muy divertido poder ser rica, pobre, buena, mala, matar, por ejemplo, y luego irte tan tranquila a casa a dormir. Es genial porque te arregla mucho la cabeza”, añadió la que fuera musa de Almodóvar. “Yo empecé haciendo esto porque me divertía jugar y, afortunadamente, para mí sigue siendo un juego”.

El actor chileno Alfredo Castro y la española Aitana Sánchez-Gijón completaron el palmarés actoral cinematográfico por sus respectivas actuaciones de reparto en “Karnawal” y “Madres paralelas”.

Sánchez-Gijón, que interpreta a Teresa, la madre de una de las protagonistas de la historia de Pedro Almodóvar sobre el intercambio de dos bebés en una maternidad, aprovechó los agradecimientos para pedir más oportunidades en el cine latinoamericano: “Hace mucho que no cruzo el charco, a ver, Platino, si me llevas para allá”.

La película de Almodóvar se llevó tres Platino, incluyendo el de mejor música original para Alberto Iglesias y dirección de arte. Su botín superó en uno al de “Kanawal”, una coproducción de Argentina, Bolivia, Chile, Brasil y México dirigida por Juan Pablo Félix que relata la experiencia vital de un joven que se refugia en el baile, que acompañó el premio a Castro con el de mejor ópera prima iberoamericana del año.

La Amazonía, su conservación y la lucha de sus pueblos se llevaron dos premios, el de mejor cinta de animación a la peruana “Ainbo: La guerrera del Amazonas”, de Jose Zelada, y el de mejor película documental a la brasileña “A última Floresta”, Luiz Bolognesi.

Zelada aprovechó para llamar la atención sobre la situación de las tribus amazónicas, incluyendo la suya, Shipibo-Conibo, “que todos los días tienen que luchar y perder un pedazo de sus tierras por la minería ilegal”.

Daniela Ramírez, que interpreta a Isabel Allende en la serie chilena sobre la afamada escritora, y Javier Cámara, por dar vida a Juan Carrasco en la comedia “Vamos Juan” sobre la caótica carrera de un corrupto político español, fueron reconocidos como mejores protagonistas en una serie. La terna la completó Nawja Nimri, mejor actriz de reparto por el papel de la inspectora Alicia Sierra en la popular “La casa de papel”.

El premio a la Educación en Valores recayó en “Los lobos”, el filme del mexicano Samuel Kishila en el que, inspirándose en su propia infancia, cuenta la historia de dos niños que llegan a Albuquerque, Nuevo México, con su madre para “visibilizar los números y ponerle rostro” a la emigración.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a Vicente Fernández. Su compatriota Pedro Fernández, acompañado por un mariachi, hizo que el auditorio en pleno afinase sus gargantas - y sacase sus celulares - para interpretar con él dos de los grandes éxitos de la fallecida estrella mexicana, “Volver” y “El Rey”.

El escenario, ambientado como si de la calle en una localidad latinoamericana de tratase, se llenó también de reivindicaciones sociales. Desde el pedido de Alfredo Castro de “fondos para seguir creando porque hemos salvado a la humanidad estos últimos dos años”, a la guerra de Ucrania, con un enorme mosaico con la frase “Iberoamérica por la paz”, con los colores amarillo y azul de su bandera nacional, formado por todos los asistentes puestos en pie.

“Para todas esas personas que están sufriendo el horror de la guerra y para todas las personas que luchan, han luchado y lucharán por la dignidad del mundo y por la paz”, dijo Ana Belén, la sorpresa musical de la noche, tras interpretar su éxito “Solo le pido a Dios”.