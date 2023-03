El chileno Jarry y el argentino Etcheverry jugarán la final del ATP de Santiago

El argentino Tomás Etcheverry, número 76 en el ránking mundial, y el chileno Nicolás Jarry (87) lograron el sábado llegar a la final del ATP de Santiago que se disputará este domingo.

Etcheverry, quien jugará la primera final de su vida en un torneo ATP, logró superar a su compatriota Sebastián Báez (35), el tercer cabeza de serie del torneo que se juega sobre polvo de arcilla en el complejo de la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo.

El partido, que se extendió por una hora y 38 minutos, terminó 7-5 y 6-3.

"Es un sueño. Todavía no caigo en la realidad, no me doy cuenta de lo que estoy logrando esta semana. Estoy venciendo a jugadores que están siempre muy arriba, que ganan títulos ATP", aseguró Etcheverry tras su partido con Báez, quien no logró volver a la final de Santiago como en 2022.

Jarry venció en un largo partido al español Jaume Munar (66) con lo que jugará su cuarta final en un torneo ATP. De las ocasiones anteriores, solo en Bastad (Suecia) 2019 se coronó campeón.

Aunque comenzó perdiendo abrumadoramente el primer set ante Munar por 1-6, Jarry supo reponerse, llevar al tie-break la segunda manga, ganarla por 7-6 (7-4), y quedarse con el tercer set por 6-1, no sin dificultades.

"Es increíble estar en la final de este torneo. Recuerdo cuando era niño y veía jugar a Fernando (González), a Nico (Massú), al 'Chino' (Marcelo Ríos). Siempre soñé con estar acá, en este campeonato", comentó el chileno luego de un partido de dos horas 37 minutos.

Es la segunda vez desde 2010 que un local llega a la final del torneo chileno. El anterior fue Christian Garín quien venció en 2021 al argentino Facundo Bagnis.

En ese período siete argentinos llegaron a la final de este ATP y, hasta ahora, dos fueron campeones: Juan Mónaco en 2012 y Horacio Zeballos en 2013.

- Resultados del sábado en las semifinales del ATP de Santiago:

Tomás Etcheverry (ARG) derrotó a Sebastián Báez (ARG) 7-5, 6-3

Nicolás Jarry (CHI) a Jaume Munar (ESP) 1-6, 7-6 (7/4), 6-1

Ps/gm

AFP